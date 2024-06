Yolanda Díaz allana el camino de Sánchez para lograr jueces dóciles con un sistema de acceso paralelo a la oposición

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue trabajando en los sistemas para lograr una Justicia dócil. Sumar forma parte de este Ejecutivo y ha aportado una proposición a ese debate. Una que consistiría en crear un sistema paralelo de acceso a la judicatura. Un sistema más suave y menos exigente para llegar a ser juez.

El plan que ha trasladado Yolanda Díaz al PSOE pretende "regular un sistema de preparación continua desde las facultades de Derecho de las Universidades públicas que permita a estudiantes con expedientes académicos con altas calificaciones el acceso a la Escuela Judicial, donde se desarrollara su formación para el acceso a la judicatura". Sólo se llevaría a cabo desde las universidades públicas.

El segundo paso sería "regular la homologación o equiparación de la superación del programa de formación para el acceso a la carrera judicial para estudiantes que no obtuvieron plaza en el proceso selectivo final, y por tanto no accedieron a la judicatura, con un título o máster equiparable al de Práctica Jurídica para el acceso a la profesión de la abogacía". Y eso supondría una clara rebaja de las exigencias naturales de todo el sistema de oposición. Una vía de entrada B para aquellos que "no obtuvieron plaza en el proceso selectivo final" en el acceso a la carrera judicial.

No es la primera vez que Sumar le da vueltas a lograr un plan para rebajar el nivel de la vía de entrada a la judicatura. Hace unos meses, el partido de Yolanda Díaz afirmó que las oposiciones para los futuros jueces debían reformase. Sumar propuso en aquel momento un estudio sobre la "viabilidad de establecer un examen similar al del MIR en el ámbito" de la carrera judicial. Sumar proponía que, aunque la nota "no fuera suficiente para integrar la carrera judicial", la persona examinada pudiera optar por otro itinerario, por ejemplo, el acceso al ejercicio de la abogacía. Y, como vía alternativa principal, Sumar pretendía cambiar el diseño de la oposición por, según su versión, no garantizar "el principio de igualdad de todas las personas" al ser tan dura y dar prioridad a gente que podía prescindir de más tiempo de preparación.

Ahora, Sumar señala otra vía y asegura que "la existencia de un sistema elitista de acceso a la judicatura se manifiesta en un sistema obsoleto de acceso en el que únicamente se valora la capacidad de memorizar normas jurídicas frente a los méritos profesionales, la sensibilidad social y democrática, la neutralidad, la empatía y la capacidad de interactuar con la ciudadanía".

Y es que, según los comunistas, "el actual sistema de acceso a la judicatura está basado fundamentalmente en pruebas de capacidad memorística que obliga a las personas que opositan a memorizar leyes y temarios durante años. La preparación para acceder a la judicatura la realizan, en su mayoría, jueces/as y magistrados/as en ejercicio y, básicamente, su labor consiste en orientar y dar seguimiento a la evolución de las personas opositoras en el aprendizaje del temario que van «recitando» periódicamente".

"Por estos motivos, entre otros, se propone la reforma del modelo de acceso a la judicatura para que, al igual que ocurre en otros países europeos, se efectúe mediante un sistema de preparación continua desde las facultades de derecho, en el que las y los estudiantes con expedientes académicos con altas calificaciones puedan acceder a la Escuela Judicial y continuar estudiando para acceder a la judicatura. Es decir, el ingreso en la Escuela Judicial debe producirse reuniendo unos requisitos académicos previos y la superación de las pruebas de conocimiento y práctica jurídica establecidas por la propia escuela".