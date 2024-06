La exdirectora de Wakalua admite dos reuniones con Javier Hidalgo y Begoña Gómez

La que fuera directora del hub de innovación turística Wakalua, Leticia Lauffer, ha reconocido en la comisión de investigación celebrada en el Senado la celebración de dos reuniones entre el CEO del Grupo Globalia, Javier Hidalgo y la mujer del presidente Begoña Gómez, en junio y julio de 2020, aunque ha rechazado que durantes estos encuentros se hablara del rescate a Air Europa, ante la insistencia de la senadora de Unión del Pueblo Navarro María del Mar Caballero. Sin embargo, durante el transcurso de su comparecencia la comisión Lauffer, sin precisar fechas concretas, ha explicado que no ve a Begoña Gómez, desde junio de 2020 y que no ha recibido mensajes por su parte a través de Whatsapp desde febrero de 2021, "después desapareció", aunque sí ha reconocido que durante la pandemia mantuvieron conversaciones cercanas hablando de "cómo están las niñas, cómo están tu padres".

Lauffer ha asegurado que "las veces que se ha visto Javier con Begoña, que yo conozca he estado yo presente, luego ya no sé si habrán tenido", detallando que su primer encuentro con la mujer del presidente fue en San Petersburgo junto a Javier Hidalgo, aunque en esa ocasión, ha explicado, que no sabía que era la mujer del presidente. Además la exdirectora de Wakalua ha confirmado que le "sorprendió" el trato de Begoña Gómez al considerarlo "muy cercano, nada altivo, nada de ejercer de mujer del presidente, muy llana, muy cordial".

En referencia a su puesto como directora de Wakalua, Lauffer ha asegurado que ella no tuvo que superar ningún proceso de selección para ocupar el cargo que ostentó entre mayo de 2019 hasta principios de verano de 2023 al explicar que tras "encontrarme con Javier Hidalgo me contó que él tenía la idea de montar este lab". A preguntas del senador popular Alejo Miranda sobre "de qué conocía al señor Hidalgo", Lauffer, sin dar más detalles, ha deslizado que "a través de una amiga", negando que dicha persona tenga algún cargo público o alguna responsabilidad.

Al final de la comparecencia y preguntada por si pondría la mano en el fuego por Begoña Gómez o Carlos Barrabés, Leticia Lauffer ha sido rotunda: "No pondría la mano en el fuego por nadie, ni por mi exmarido, ni por el padre de mis tres hijas: tendría las dos calcinadas", ha concluido.