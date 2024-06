Feijóo: "El fango es él, el bulo de la historia democrática de España se llama Pedro Sánchez"

La campaña de las elecciones europeas del próximo domingo 9 de junio se ha visto salpicada por la imputación de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por enfrentarse primero al presidente argentino Javier Milei y, después, con Israel por el reconocimiento de Palestina. Sin embargo, las últimas encuestas publicadas dan al PSOE un buen resultado pese a todos presuntos casos en los que está inmerso el partido mayoritario del Gobierno.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comentado estas cuestiones y ha asegurado que no había visto algo parecido a la actuación de Pedro Sánchez y su señalamiento a la Justicia. Feijóo ha dicho que después de que imputen a "la mujer del presidente" él se ha hecho "la víctima pidiendo el voto". Cree que eso "es un chantaje propio de un populismo" de otros regímenes.

En este sentido, el presidente del PP ha destacado que "el Gobierno ha perdido la agenda" porque "no tiene agenda económica ni social, sólo hay una agenda judicial". Y eso no es "sólo porque esté imputada la mujer del presidente sino por otros casos que están en la Audiencia Nacional" y que afectan tanto al Ejecutivo como al PSOE. Feijóo ha apuntado que tras las últimas informaciones que se han conocido de la UCO se demuestra que "aquel informe de la UCO no era tal, estaba recortado y fue una filtración que no sabemos de quien".

"Que algún juez no se ajusta a los tiempos electorales ha cambiado la estrategia y el relato porque ha sido la fiscalía de la UE la que ha entrado en una empresa pública, RED.es, para ver una serie de contratos", ha destacado Feijóo. El presidente del PP ha dicho que "no hay persecución" contra Sánchez y su entorno sino que "lo que hay es el interés por investigar una presunta corrupción".

La "impunidad" que Sánchez cree que tiene

El líder nacional del PP ha recordado que "esta legislatura empezó por una impunidad ofrecida por el presidente del Gobierno" a los líderes separatistas catalanes por la que Sánchez a acabado siendo presidente. "Lo ha sido a cambio de otorgar impunidad y ahora se cree impune él también", ha añadido Alberto Núñez Feijóo ve que "Sánchez es capaz de mentir a todos los españoles en una campaña electoral" y que "está siendo investigado su partido, su Gobierno y el palacio de la Moncloa". Feijóo cree que Sánchez es "un presidente con una vanidad imprevista y una soberbia impropia de un ciudadano mortal".

Alberto Núñez Feijóo piensa que "un Gobierno democrático europeo no puede atacar los jueces a diario" y que "el que más los ataca es el presidente del Gobierno desde la presidencia del Gobierno". Lamenta que "ya nadie se acuerda del Tito Bernie, de que la presidenta del Congreso y un ministro estén investigados por la Fiscalía europea o de las maletas de Delcy".

El líder de la oposición a Pedro Sánchez sigue "pensando que la política es imprescindible para un país" y, en especial, "para un país que funciona". También ha confesado que "con este tipo de moral no contaba", que lo que está haciendo Sánchez "es la antipolítica" y que lo que hemos visto estos días son "imágenes populistas con el modelo de los Kirchner" en Argentina. Ha indicado que "un presidente del Gobierno es el primer acosador político de los jueces españoles" que "dice que le persiguen los jueces porque es un contubernio de la derecha y la ultraderecha" enviando "unas cartas en las que me señala a mí y eso es peligrosísimo". En este sentido, ha dicho que "la primera la escribe para tapar que su mujer estaba siendo investigada desde hacía meses y la segunda para tapar que tiene que declarar".

Para el 9J Feijóo le ha pedido "a los españoles que no se dejen engañar porque si rompemos la independencia judicial acabamos con la democracia" y que esto nos lleva a "un desfiladero muy peligroso en el que el Gobierno se adueña de el país". El líder del PP ha advertido a los votantes de que estas elecciones europeas no son "normales" y por eso ha pedido que se "concentre el voto" en su partido. "El objetivo de esta campaña ha sido polarizar el voto", ha apuntado Feijóo y que ahora "hemos pasado de la polarización a la victimización".

"Cuando no tienes límite moral…"

Para el presidente del PP, una victoria de su partido el 9 de junio significaría "ver la luz al final del túnel", "que en España hay esperanza, que hay una alternativa consolidada": "¿Qué ocurre si el señor Sánchez, que está jugando al empate, consigue el empate? Que se considerará aún más impune, podrá hacer todavía más daño a las instituciones, y entraremos en una fase en que esa soberbia y esa impunidad mantendrán esta legislatura".

Feijóo ha recordado que Sánchez "es un señor que está a la orden de diputados independentistas de extrema izquierda y derecha, no controla ni gobierna", y que "el Gobierno ha perdido la agenda": "Sólo hay agenda judicial". En su opinión, estamos "ante un escenario de enorme responsabilidad", el de la Le y de Amnistía, "a sabiendas que, seguramente, no se podrá aplicar: va en contra del ordenamiento jurídico español y de los tratados europeos". "¿Por qué no se publica la ley de amnistía? Es una pregunta bastante procedente", ha añadido.

El líder de la oposición ha criticado a Sánchez por no tener límites morales: "Cuando no tienes límite moral, no tienes límite de ningún tipo". "Estamos viviendo con un Gobierno en el que el presidente del Gobierno está señalando a los jueces. ¡Es imposible de entender!", ha agregado.

Sánchez "tiene la corrupción en su habitación"

Alberto Núñez Feijóo ha insistido en que él no querría que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, compareciera en el Senado –mientras los socialistas piden las declaraciones de la renta de su mujer, Eva Cárdenas, y de su hermana–: "Lo que hemos dicho es que el señor Sánchez va a ser interrogado en la comisión del Senado porque no ha dado ninguna explicación". Mientras, "la señora Begoña está siendo investigada en un juzgado. ¿Qué mejor sitio?".

El presidente del PP ha preguntado: "¿La señora Begoña ha hecho alguna actividad delictiva tipificada en el Código Penal y se va a poder probar? No lo sé. Pero la responsabilidad política de Sánchez es evidente". Ha recordado que "está siendo investigada, de momento, en –los juzgados de– la Plaza de Castilla" y ha subrayado que "ha sido el presidente del Gobierno el que la ha utilizado para victimizarse él y salvar su carrera política": "Está siendo investigada por corrupción y tráfico de influencias. No es poco".

"Este señor se ha convertido en el creador de la máquina del fango sabiendo que el fango es él. El gran bulo de la democracia española se llama Pedro Sánchez. Tiene la corrupción en su habitación. Lamento tener que decirlo, pero si no lo dijese, no cumpliría con mi conciencia ni con el mandato que tengo. Tenemos que cambiarlo: esto no puede seguir por estos derroteros populistas", ha añadido.

Refiriéndose a la noticia de que la Fiscalía Europea mandase a la UCO a la sede de Red.es a recabar los correos del caso Begoña, Feijóo ha dicho que tiene una "importancia clave" y que marca "un antes y un después": "La Fiscalía de la UE ha dicho: "Quiero ver esos expedientes". ¿Eso es lawfare? ¿Eso es corrupción de los jueces españoles?". El presidente del PP ha apostillado que "a la Fiscalía Europea no la va a controlar el señor Sánchez": "Aquí no está el fiscal general del Estado".

"La mayoría quiere que Sánchez se vaya"

En la sección de los oyentes de Es la Mañana le han preguntado por distintas cuestiones como la posibilidad de que las elecciones europeas sean clave para un cambio político en España. El líder nacional del PP ha asegurado que "nuestro país es un gran país" y que "hay esperanza y posibilidad de cambiar". En este sentido, ha apuntado que "la mayoría de los españoles quiere que Sánchez se vaya", pero que "él no tiene principios y pacta con cualquiera".

Alberto Núñez Feijóo ha recordado que en toda la época democrática "nunca un presidente del Gobierno lo ha sido después de perder las elecciones" o ha sido capaz "de tener los votos de los herederos de ETA" y otras cuestiones como la utilización de dinero público. "Todo este tipo de cosas las pagará" y también ha dicho que "esta otra izquierda a la que está vampirizando, primero Podemos y después Sumar, es cómplice de toda esta situación". "Los principios éticos de la izquierda se están cayendo por el desagüe del sanchismo", ha añadido.

Sobre esta posibilidad de cambio político el líder del PP ha asegurado que la ve "en la calle" y que lo nota. "Sigo pensando que en España va a producirse un cambio". En cuanto a la aritmética electoral ha recordado que en las europeas de 1999 sacaron "tres diputados por encima del PSOE" y en las generales del año 2000 su partido consiguió "mayoría absoluta". Algo parecido a lo que pasó en las de 2009 con respecto a las generales de 2011 o en 2015.

"Todo esto es un buen antecedente", ha dicho Feijóo que ha apuntado que "lo que está haciendo el PP en dos años es darle la vuelta al marcador" aunque ha señalado que "mis antecesores se presentaban a las elecciones sin la fractura del centro derecha". Por ese motivo, Feijóo ha indicado que hay que "ir concentrando el voto" y que "tenemos fuerza social suficiente para que haya un cambio de Gobierno". Ha añadido que cree que "el PP está ensanchando el voto" y que "la clave es que esa mayoría social en contra de Sánchez se convierta en mayoría electoral".

El papel de Fernando Galindo en la Ley de Amnistía

Durante la entrevista se ha conocido que el Boletín Oficial de las Cortes Generales ha publicado la Ley de Amnistía aprobada la semana pasada por el Gobierno de PSOE y Sumar y sus socios separatistas. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que lo que se ha aprobado es "este texto que salió del Congreso de los Diputados y estuvo tres meses en el Senado sin que se cambiara una coma" o se le hiciera alguna "enmienda o raspadura". "Lo que ha hecho la presidencia del Congreso es trabajar en el contexto electoral que le interesa" a Pedro Sánchez, ha añadido.

El líder nacional del PP ha recordado que "los letrados del Senado han puesto 16 tachas de inconstitucionalidad" al texto y que "los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso también hicieron un informe y ha sido Fernando Galindo el que ha asumido la responsabilidad". Feijóo ha recordado que "el Secretario General del Congreso de los Diputados" lo ha hecho "desoyendo a todos sus compañeros" y ha puesto "su firma". Sobre Galindo ha contado que era "una personas que era el subsecretario de un ministerio, un alto cargo en en Consejo de Ministros".

"Una vez más el poder Ejecutivo está invadiendo el Legislativo y desde el Ejecutivo se está atacando el Judicial", ha dicho Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición a Sánchez ha finalizado diciendo que "menos mal que estamos en Europa y tenemos una red de seguridad porque podríamos estar cayendo en un populismo bananero impropio de una nación tan antigua y tan solvente como es España".