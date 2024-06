Feijóo: "No sé quién asesora a Abascal, dedica el 50% de su tiempo a criticar al PP"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado este jueves en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que, "lamentablemente, no sé quién asesora a Santi Abascal, pero dedica el 50% de su tiempo a criticar a Sánchez y el otro 50% a facilitar a Sánchez su estrategia y, en consecuencia, a criticar al PP".

El líder del PP se refería a la última entrevista de El Mundo al primer espada de Vox, quien señalaba: "Yo deseo que Sánchez reciba un varapalo, igual que deseo que lo reciba el PP por haber votado con los socialistas en el Parlamento Europeo el 90% de las veces".

"Es que es verdad –señalaba Feijóo–. Me he quedado sorprendido de que lo verbalizase, pero lo que ha verbalizado es lo que ha hecho. Ayer estuve en Sevilla. Oiga, ha tumbado el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla con el PSOE. El PSOE y Vox han dejado a la cuarta ciudad de España sin presupuesto durante una campaña electoral".

El líder del PP ha lamentado que Abascal haya dedicado "buena parte de su campaña electoral no a sustituir a Sánchez, sino a criticar al PP": "A mí, si no me pregunta sobre Vox, no hago comentarios. Mi objetivo no es discutir con la oposición, mi objetivo es cambiar al Gobierno. Es evidente que, lamentablemente, no sé quién asesora a Santi Abascal, pero dedica el 50% de su tiempo a criticar a Sánchez y el otro 50% a facilitar a Sánchez su estrategia y, en consecuencia, a criticar al PP".

"Por eso –continuaba– pido la concentración del voto. Porque si vamos todos a votar, todos aquellos que queremos que Sánchez se vaya, y cogemos la papeleta del PP, Sánchez se va seguro. Se ponga como se ponga. Y es que hay una mayoría de españoles que no quiere que Sánchez sea presidente del Gobierno. Si esa mayoría se concentra, vamos a sacar más votos que nunca en la Historia".

El presidente del PP ha concluido esta parte de la entrevista dirigiéndose a los votantes de Vox: "Si queréis, como queremos la mayoría, que Sánchez sea una parte aciaga de la Historia de España, lo conseguimos"