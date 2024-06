La UCO ha alertado de una cuestión adicional sobre el abuso llevado a cabo por Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Hasta ahora sabíamos que había llegado a dirigir su cátedra sin ni siquiera tener titulación universitaria oficial y que, con ese CV, se había quedado hasta un software de más de 200.000 euros —que inscribió a nombre de su sociedad mercantil particular— pese a que se pagó en parte por Indra, Google y Telefónica y en otra parte por un concurso público, es decir, con fondos públicos. Ahora la UCO alerta de una segunda cuestión: el propio objeto social de la sociedad que creó hace un año la mujer del presidente del Gobierno está copiado de la Cátedra. Traducido: el objeto de la sociedad era absorber los contactos, clientes, acuerdos y demás actividad de la cátedra. Y, como ejemplo, sirva el hecho de que, desde esa cátedra, Begoña Gómez asesoró a empresas, como ella misma reconoció en un vídeo.

La UCO ha investigado también la actividad de Begoña Gómez en la Complutense en ese informe en el que la izquierda asegura que se descartaron indicios de delincuencia en los actos de la mujer del presidente Pedro Sánchez.

El informe señala que "María Begoña Gómez desempeña la labor de codirección en dos másteres impartidos por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), los cuales se reseñan a continuación: Máster Propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro.

La UCO señala que "actualmente se estaría cursando la cuarta edición del Máster, toda vez que, según consta en el Expediente de Transparencia 21/2020 de la Universidad Complutense de Madrid, fue impartido por primera vez durante el curso 2020-21" y en lo que "respecta al profesorado vinculado a este Máster, cabe remarcar, por los hechos investigados en la presente causa y de los que se profundiza en líneas subsiguientes, la vinculación que tienen con el mismo Juan Carlos Barrabés (Fundador de Barrabés.biz) y Luis Miguel Ciprés (CEO de Barrabés.biz)". Es decir, que la vinculación a Barrabés no es sólo por medio de un cargo, sino de dos. Barrabés fue el empresario beneficiado por las cartas de Begoña Gómez recomendándolo para conseguir concursos públicos que, efectivamente, consiguió.

La UCO subraya un hecho adicional: "Añadido a todo lo anterior, según consta en el Registro Mercantil, María Begoña Gómez, en al actualidad, es administradora y socia única de la mercantil Transforma TSC SL (B56701972) desde el 21.11.2023, fecha en la que se constituyó la empresa (con un capital social de 3.000 €)". Y esta sociedad tiene como objeto social el hecho de "impulsar y promover la estrategia de Transformación Social Competitiva integrando los objetivos de desarrollo sostenible (en adelante, ODS) en las organizaciones, para promover una sociedad más justa y un planeta sostenible". El informe judicial añade otro hecho relevante: "Significar que el objeto y denominación de esta empresa —Trasformación Social Competitiva—, coincide con el título del Máster de la UCM del que María Begoña Gómez es codirectora".

Dicho de otro modo, Begonia Gómez podría haber planteado desde el inicio el aprovechamiento de la Cátedra en la Universidad Complutense para tener una tarjeta de presentación, un cartel, unos contactos y acabar derivándose todo el negocio a su sociedad particular.

Hay que recordar que Begoña Gómez dejó rastro privado de lo que debería haber sido una labor académica y acabó en lo que ella misma describió como asesoría a empresas. Libertad Digital ha publicado ya un vídeo de la propia Begoña Gómez reconociendo ante un foro de empresarios de toda Hispanoamérica que usa la cátedra de la Universidad pública Complutense —a la que ha accedido pese a no tener carrera universitaria oficial— para asesorar allí a empresas, en una sede pública pagada para labores académicas.

Las frases de la mujer del presidente, lanzadas en mayo de 2022 en Punta Cana, son esclarecedoras de la red de negocios montada por Begoña Gómez. "Desde la cátedra y desde la propia disciplina que tenemos en la Universidad Complutense lo que hacemos con las empresas es analizar cuál es su propósito. Analizar y diseñarlo… cómo aportan a los objetivos de desarrollo sostenible, porque hay un mantra en el mercado que es cómo me identifico con los 17 objetivos de desarrollo sostenible", señaló en su intervención en una mesa redonda.

La frase no sólo reconoce un desarrollo de una labor de asesoría desde una cátedra construida en la mayor universidad pública de España, sino que, además, deja claro que esa asesoría se centraba en una materia en la que el Gobierno de su marido no ha dejado de conceder subvenciones: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. El Gobierno, de hecho, cuenta con un departamento expresa en esa materia. "Pero es que uno no se tiene que identificar, tiene que saber a cuál aportar", prosiguió en su intervención la mujer del presidente, "y ya os digo que en las diferentes empresas con las que hemos trabajado nunca puedes aportar a más de tres. Aportar es mejorar, mejorar respecto del desafío al que te enfrentas porque sí es cierto que no puede haber y no habrá empresas exitosas cuando tu entorno social de manera continuada es estresado". Más allá de las afirmaciones sin un claro sentido, lo que queda claro es el desarrollo de una labor de asesoría con "las diferentes empresas con las que hemos trabajado", como afirmó la propia Begoña Gómez.