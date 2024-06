Respaldo del Gobierno de Sánchez a las dictaduras: firma con Puebla para sacar a Cuba de la lista de países terroristas

El Grupo de Puebla, donde se encuentran representadas las dictaduras comunistas de Iberoamérica y cuenta con figuras del Gobierno y PSOE español, ha emitido un comunicado para reclamar que se saque a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Entre los firmantes del documento figura Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones del Gobierno de Pedro Sánchez. El documento, que hoy muestra Libertad Digital, refleja el apoyo de Cancela, ni siquiera a título personal: recoge expresamente el cargo en el Ejecutivo español.

"Celebramos el hecho de que Cuba haya sido retirada de la lista de Estados que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, aunque esta medida es insuficiente y no enfrenta el verdadero problema que es la inclusión de la Isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo", señala el documento emitido por el Grupo de Puebla. Puebla es el organismo impulsado por dictaduras comunistas como Cuba o Venezuela para difundidor el totalitarismo de izquierdas por todo el planeta. Y allí ha dejado ya su impronta Pedro Sánchez con su colaboración a lo largo del último mes de noviembre, justo mientras cerraba sus pactos con Bildu, ERC, Junts y Sumar.

El documento prosigue y señala que "la inclusión de Cuba en esta última lista de países patrocinadores del terrorismo no tiene ninguna justificación ética, legal, ni política. Las sanciones unilaterales que se derivan de su aplicación, lo único que consigue es agravar el sufrimiento del pueblo cubano". Cuba ha sido uno de los santuarios por excelencia de grupos terroristas como ETA durante décadas y ha sido identificado por EEUU como uno de los países "patrocinadores" del terrorismo.

"Es imperativo que el Presidente Biden ejerza sus facultades para eliminar a Cuba de la lista Estados de patrocinadores del terrorismo, siguiendo la misma lógica que tuvo el Departamento de Estado para retirarla de la lista de países que no están cooperando por completo con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos", añade el documento del Grupo de Puebla, una organización en la que tienen una presencia continua José Luis Rodríguez Zapatero o Adriana Lastra (incluidos en el cuadro de fundadores por la propia organización, junto con Irene Montero, Evo Morales, Rafael Correa o el hermano de Delcy Rodríguez, por poner algunos ejemplos).

"En solidaridad con el pueblo cubano, continuaremos abogando por la justicia y el respeto a la soberanía de todas las naciones", finaliza el comunicado.

Pero lo más llamativo es el listado de firmas y los cargos con los que se recogen esas firmas. Allí figura gente como "Ernesto Samper, ex Presidente de Colombia. Ricardo patiño, ex Canciller de Ecuador. Irene Montero, ex ministra de Igualdad de España. Verónika Mendoza, ex candidata presidencial, Perú" y "Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones del Gobierno de España", que firma con su cargo oficial actual.

Y es que Pedro Sánchez ha blindado en su actual Gobierno, formado el 5 de diciembre de 2023, a Pilar Cancela con el cargo de secretaria de Estado de Migraciones. No es nueva en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hasta ahora era secretaria de Estado de Cooperación Internacional (SECI), posición que había ocupado desde julio de 2021. Y Pilar Cancela figura en la propia documentación del Grupo de Puebla como "fundadora" de ese centro de exportación del comunismo en todo el mundo y de protección de dictadores de izquierdas.