El CGPJ se enfrenta a Sánchez tras atacar al juez del caso Begoña Gómez: "Contribuye al deterioro de las instituciones"

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha enfrentado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez tras atacar al titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid Juan Carlos Peinado que investiga a su esposa Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares.

Tal y como avanzó Libertad Digital, el CGPJ ha pactado emitir una declaración institucional conjunta contra los ataques del presidente del Gobierno a la justicia que ha sido secundada los 3 vocales conservadores José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona; los 3 vocales izquierdistas Roser Bach, Mar Cabrejas y Pilar Sepúlveda; así como por el presidente suplente Vicente Guilarte.

En su segunda misiva tras la citación en calidad de investigada de su esposa para el próximo 5 de julio, el presidente de Gobierno dijo que el juez Peinado no había seguido la regla no escrita "de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado", decía Sánchez, que dejaba "al lector extraer sus propias conclusiones" dando a entender que el instructor estaba tratando de interferir en las elecciones.

El texto ya estaba acordado e inicialmente se iba a conocer el jueves. Sin embargo, se negoció que no saliera hasta este lunes para que el CGPJ no pudiera ser acusado de interferir en las elecciones europeas. Así contesta el Poder Judicial a Sánchez: