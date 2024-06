El exconsejero de Interior catalán Buch y el mosso que ayudó a huir a Puigdemont, primeros amnistiados

La Sala de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido resolver a favor el recurso presentado por las defensas del exconsejero catalán de Interior Miquel Buch y el exsargento de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà en contra de la sentencia que les condenó a cuatro años y medio de cárcel y nueve de inhabilitación por proporcionar servicios de escolta al prófugo Carles Puigdemont.

Esta resolución es la primera a favor de condenados en el marco de lo que se entiende por el "Procés" y Buch y Escolà, los primeros delincuentes amnistiados gracias a la ley que pactó Puigdemont con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y que fue aprobada por el Congreso de los Diputados.

Según el nuevo fallo se declara "la extinción de la responsabilidad penal de Miquel Buch y de Lluís Escola al quedar amnistiados los actos en virtud de los cuales fue declarada su responsabilidad criminal en la instancia". Además, "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.8 de la Ley orgánica 1/2024 de 10 de Junio quedaran sin efecto cuantas medidas cautelares personales y/o patrimoniales se hayan adoptado en el curso del procedimiento". El fallo también "cancela cuantos registros, anotaciones y antecedentes, incluidos los policiales, se hayan llevado a cabo exclusivamente en virtud de los actos expresamente amnistiados".

La resolución judicial viene firmada por los magistrados Angels Vivas Larruy, Francisco Segura Sancho, María Jesús Manzano Messeguer y Manuel Álvarez Rivero. El mismo TSJC impuso a mediados de septiembre del año pasado una pena de cuatro años y medio de prisión para Buch y Escolá por malversación de fondos públicos y prevaricación y obligaba a devolver a Escolá cincuenta mil euros por los sueldos cobrados como asesor de Buch cuando en realidad se dedicaba a dar cobertura a Puigdemont en su villa de Waterloo y en sus viajes por Europa. Escolá fue además quien organizó la fuga de Puigdemont, una acción que según el departamento de Asuntos Internos de la Policía Autonómica fue una "falta disciplinaria" por no avisar a sus superiores. Como "castigo" fue enviado a prestar servicio a una comisaría de Martorell entre noviembre de 2017 y julio de 2018, pero ni siquiera llegó a personarse en esas dependencias.

Con posterioridad, Escolà fue fichado por el entonces consejero Miquel Buch en calidad de asesor del departamento de Interior aunque en realidad se dedicaba a coordinar las tareas de protección del expresidente catalán fugado en Bélgica. El sargento figuró como asesor de la consejería catalana de Interior entre julio de 2018 y marzo de 2019.

Actitud chulesca de Buch

La vista oral de los casos de Buch y Escolà fue noticia entre otras razones porque Puigdemont declaró a favor de Buch y de su fiel Escolà a través de videoconferencia y su testimonio fue admitido a pesar de su condición de prófugo. El expresidente de la Generalidad calificó al mosso de "gran patriota".

Por su parte, Buch fue uno de los elementos más destacados del separatismo durante los años álgidos del "Procés". Alcalde convergente de Premiá de Mar, presidió la Asociación de Municipios por la Independencia. Fue premiado con el puesto de consejero de Interior tras la intervención de la Generalidad en virtud del artículo 155 de la Constitución y le tocó ejercer el cargo durante la pandemia. Sin embargo, cayó en desgracia porque según Torra no le comunicaba importantes detalles del día a día de la consejería, razón por la que fue cesado.

Durante el juicio dio muestras de su carácter chulesco al afirmar que que no tenía controlados los desplazamientos de su asesor y que le daba igual que fuera a Bélgica o a "San Fermín con los amigos" (el toque de "humor" de Buch) siempre que estuviera disponible para él. También dijo que no pedía informes largos a Escolà, sino notas y apuntes breves porque "no me gusta leer".