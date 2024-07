El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, pidió este jueves al Gobierno que despliegue a las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de cayucos a España. "El Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras e impedir la llegada de cayucos a España", indicó el popular.

Para ello, instó al Gobierno a "desplegar una serie de embarcaciones que impidan a esos cayucos, que ponen en riesgo la vida de las personas al salir al mar, que finalmente lleguen" a España. Así lo explicó Tellado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que instó a "apoyar a Canarias" frente a una "crisis migratoria internacional" y a pedir ayuda a la UE.

"Tenemos que pedir ayuda a la Comisión Europea que se tiene que implicar en el problema, porque somos un país que forma parte de la UE y somos frontera de Europa", argumentó Tellado. Según indicó la mayoría de las pateras están saliendo de Mauritania que "es un país sin Estado", pero no "son mauritanos los que llegan, sino que son personas que proceden de Senegal, de Mali, que directamente se van a allí porque saben que el control de esa frontera es prácticamente imposible".

Ante esta situación, Tellado insistió en la importancia de que el Ministerio de Asuntos Exteriores trabaje en origen para que "esas pateras no salgan y finalmente no lleguen". Asimismo, exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que "espabile y haga su trabajo" en materia de gestión migratoria, pida ayuda a la Unión Europea para "frenar de una vez la llegada masiva de migrantes" y busque un acuerdo con "todas" las comunidades autónomas que no rompa el principio de solidaridad interterritorial para atender a los menores de Canarias.

En este sentido, Tellado distinguió entre la defensa de la frontera para la que el "Gobierno tiene medios y no los está utilizando" y otra atender a los menores "que ya están aquí y, de forma responsable, solidaria y humana, las comunidades deben atenderlos".

En cuanto a la conferencia sectorial de Inmigración prevista para el día 10 de julio, el portavoz parlamentario de los populares instó al Ejecutivo central a buscar un acuerdo "con todas" las comunidades autónomas, en alusión a la exigencia de Junts de excluir a Cataluña del reparto de menores de Canarias.

"Eso es un disparate que rompe la solidaridad interterritorial", dijo Tellado, que apeló a todas las comunidades a "ser solidarias y ayudar a Canarias con un problema que sufre en primera persona". En su opinión, la exigencia de Junts "no es defendible en términos políticos ni jurídicos y, desde luego, tampoco humanitarios".