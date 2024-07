Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declara este viernes como investigada en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid por un presunto delito de tráfico de influencias y la Policía ha blindado dicho juzgado con un dispositivo inédito. La presidenta del PP de León, diputada nacional y secretaria de Educación y Sanidad de los populares, Ester Muñoz, ha analizado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio esta situación que ha calificado de "histórica".

En este sentido, Muñoz ha dicho que "en los últimos años, en toda la democracia, nunca se ha visto nada igual". Para la dirigente del PP eso es ver "a la esposa del presidente de un Gobierno declarando como imputada, como investigada, por unos presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias". Sobre el despliegue policial en torno al juzgado madrileño ha dicho que cree que "el Gobierno está intentando tapar lo que toda España está viendo" y que lo están haciendo "de forma lamentable". "Solamente quien tiene algo que ocultar se intenta esconder", ha apuntado Muñoz porque "cuando vas con la verdad por delante no tienes ningún problema".

Para la diputada del PP "estamos en un país en el que todavía es un Estado de Derecho en el que hay garantías procesales y tú siempre puedes recurrir los autos judiciales" y ha añadido que "es curioso" porque "hace escasas tres semanas Begoña era un reclamo político, era incluso objeto de merchandising y ahora entra por el garaje para declarar como imputada". Ha señalado que "en la antigua Roma había estas condenas de memoria que se utilizaban contra algunos emperadores y nunca consiguieron borrar la memoria. Si es lo que pretende Sánchez yo creo que lo va a tener muy difícil".

Ataque a la Justicia por el Gobierno y sus socios

Ester Muñoz ha comentado también los ataques al Poder Judicial en el Congreso de los Diputados y desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Ha dicho que "no es la primera vez que pasa" y que "es habitual que en las Cortes generales los grupos independentistas critiquen e insulten y pongan en tela de juicio al Poder Judicial". En estos casos "desde siempre el PP reclama a la Mesa que les llame la atención, la Mesa, ya sea Armengol o De Celis, no hace absolutamente nada".

"Hay algo que me parece es todavía más relevante y grave que es que el ministro de Justicia estaba presente y tampoco levantó la mano para defender al Poder Judicial", ha dicho la diputada del PP. Cree que, además "hay ministros del Gobierno de España que también están criticando al Poder Judicial y a los jueces, y señalándoles, entre otros, por ejemplo, alguien que viene de la judicatura que es el señor Marlaska".

En este sentido, la diputada del PP ha indicado: "Me pregunto qué pensaría Marlaska si cuando estaba en la Audiencia Nacional un miembro del Gobierno de España de entonces hubiese criticado su labor, hubiese puesto en tela de juicio su imparcialidad y hubiese dicho que era un facha con toga". "¿Qué hubiera pensado él si hubiera visto al Poder Ejecutivo atacar de esa manera al Poder Judicial? ¿Qué hubiera dicho cuando él era juez?", ha preguntado. "Y ahora que forma parte del Ejecutivo no dice nada y su otra compañera también juez, la ministra de Defensa, tampoco dice nada."

Muñoz ha añadido que "aquí se habla con una libertad y una frivolidad" porque "hemos visto a Teresa Ribera acusar" y, claro, cuando tú acusas a los jueces de lawfare estás diciendo que son prevaricadores". Ha recordado que "en este país el Poder Judicial ha metido en prisión al yerno del Rey, ha sentado en el banquillo a la hija del Rey, ha llevado a ministros y presidentes de CCAA y a otros jueces a la cárcel y les ha expulsado de la carrera judicial por prevaricación". Esos "mismos jueces que ahora están juzgando los casos de corrupción que tiene el Gobierno de Sánchez en sus ministerios y en su entorno familiar en otras ocasiones han condenado a dirigentes del PP", ha dicho. "Eso es lo que hay en un Estado de Derecho y una democracia. Y el PSOE se está defendiendo al ataque y está poniendo en cuestión todo el Poder Judicial en una inmensa operación irresponsable cuando estás en el Gobierno de España", ha destacado.

Inmigración y menas

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP ha lamentado que no haya una "política de inmigración en el Gobierno de España". "Una política de inmigración supone, en primer lugar, pedir ayuda a la UE: somos frontera de Europa", y "ha tenido que ser Feijóo quien pida a Von der Leyen que ayude a España". Además, ha criticado al Ejecutivo por estar tratando a los inmigrantes ilegales "como si fueran paquetes, hablando de ‘reparto’". "¿España va a recibir a todas las personas que vengan? ¿Con qué dinero? ¿Quién lo va a financiar?", ha preguntado.

Con respecto a la recepción de menas, Muñoz ha subrayado que "las CCAA del PP siempre han sido solidarias, lo que pasa es que las CCAA están desbordadas", y ha puesto la mirilla en las socialistas: "En el 2022 pasó algo similar. ¿Cuáles fueron las CCAA que se negaron a recibir a menores no acompañados? Castilla-La Mancha y La Rioja, en ese momento, gobernada por el PSOE".

¿Begoña en el Senado?

Sobre por qué el PP no cita a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, en la comisión de investigación del Senado, Muñoz ha dicho que "Gómez no es política, no le podemos pedir la dimisión de la política. A pesar de que Patxi López la llame ‘presidenta del Gobierno’, no lo es". Por ello, los populares entienden "que quien tiene que dar explicaciones es el presidente del Gobierno": "El PP ha dicho en reiteradas ocasiones que está en la lista y se le llamará cuando considere".

Además, la también presidenta del PP de León no descarta que haya elecciones este año –"En cualquier momento, todo esto se puede venir abajo. Sería una irresponsabilidad que el primer partido de España no estuviera trabajando con esa posibilidad"– y ha criticado el Lexit, una "irresponsabilidad" alentada por el PSOE "por mero cálculo político y por guerras civiles internas".