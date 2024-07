Delirante reacción del PSOE a la declaración de Barrabés que compromete a Sánchez: "¡Paren rotativas!"

El caso Begoña Gómez sigue avanzando y su gravedad ha dado un nuevo salto con lo declarado por Carlos Barrabés ante el juez Peinado. El empresario y aliado de Begoña Gómez, quien llegó a firmar una carta de recomendación a su socio cuando intentaba conseguir dos contratos públicos, ha reconocido que se reunió entre cinco y ocho veces con la mujer de Pedro Sánchez en Moncloa y que a dos de estos encuentros asistió el presidente.

La noticia coincidía con la rueda de prensa de la portavoz socialista en Ferraz Esther Peña, que ha tenido que redoblar esfuerzos para mantener el argumento esgrimido desde el partido y Moncloa de que se trata de un ataque a Begoña Gómez por "ser mujer" y esposa de "un presidente progresista" y que en la trama no hay nada incorrecto o que pueda afectar a Pedro Sánchez.

"La ciudadanía de este país empieza a estar cansada de un caso que no avanza", ha dicho Peña en un día en que precisamente se ha conocido un dato clave. "Pedimos que acabe cuanto antes, que se archive", ha añadido en alusión al proceso judicial en marcha.

Peña ha insistido en que se trata de "ruido" y que "no hay nada más". Y en alusión a lo declarado por Barrabés, ha tratado de tirar de ironía exclamando "paren rotativas". "Esta noticia es la demostración palpable de que no hay nada de nada", ha indicado antes de apuntar si "hay alguien a quien le parezca mal" que Sánchez "mantenga reuniones con empresarios". "Dejemos de una vez estas banalidades: de donde no hay no se puede sacar", ha afirmado.

Fuentes socialistas, por su parte, han tratado de enmarcar también dentro de la normalidad las citas de Sánchez con Barrabés: "¿Qué se ha llevado Begoña? y ¿Cuál ha sido su beneficio económico?".