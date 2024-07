El autor de 'Fariña' deja en evidencia a Sánchez: "El PP no censuró el libro, fue una jueza"

Pedro Sánchez compareció este miércoles en el Congreso de los Diputados para presentar su llamado plan de regeneración, que no es otra cosa que el ‘Plan Begoña’, destinado a neutralizar a los medios de comunicación que informan sobre los casos de corrupción que acechan al presidente, empezando por el de su mujer.

Enfrente se encontró con la oposición frontal de Alberto Núñez Feijóo que ubicó y contextualizó la actuación del jefe del Ejecutivo. "A lo que ha venido aquí es a evitar dar explicaciones y lo que es peor, a intentar castigar por ley a los medios de comunicación que informan de la presunta corrupción que a usted le salpica", afirmó rotundo.

El presidente se revolvió y, entre alguna que otra risotada, salió a arremeter contra el líder de la oposición. Durante su intervención, lanzó varias afirmaciones, que después serían una a una desmentidas por Núñez Feijóo. "Hay que tener cuajo para dar lecciones de control de medios de comunicación", le espetó. Y es que según Sánchez, el "historial" del dirigente popular al frente de la Xunta ha consistido en "laminar la libertad de los medios y controlar con puño de hierro los medios tanto públicos como privados".

"Usted nombraba directores de informativos que ejercían como interventores del PP en las elecciones. ¡Y ahora sube aquí a dar lecciones!", exclamó el presidente entre risas. Pero Sánchez no se quedó ahí, sino que responsabilizó a Feijóo de censurar el libro Fariña, acusándolo de convivir "pacíficamente" con su secuestro. "Se impidió su comercialización en Galicia tras una denuncia de uno de los suyos. ¿Escuchamos por entonces a Feijóo defender el derecho a la producción y a la creación literaria? No, ni una palabra. No lo hizo porque su nombre salía como parte de una crónica negra para miles de familias en Galicia".

Medios afines al presidente se hicieron, prestos, eco de estas palabras. Pero el autor del libro, Nacho Carretero, salió a desmentirlo a través de X, antes Twitter. "Una aclaración: el PP no censuró Fariña, lo censuró una jueza", contestó al director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, que reproducía una de esas noticias.

Una aclaración: el PP no censuró Fariña, lo censuró una jueza. https://t.co/9fMDwd9aQZ — Nacho Carretero (@NachoCarretero) July 17, 2024

No fue el único en desmontar los "bulos" de Sánchez. Feijóo subió a la tribuna. Había anotado cada una de las acusaciones lanzadas por el presidente. "Otro bulo: dice que nosotros hemos censurado un libro y por eso no se publicaba. Acaba de salir el autor del libro a decir ‘el PP no censuró ningún libro, fue una jueza. ¡Pero señor Sánchez!, exclamó absolutamente perplejo.

Fue una juez de Collado Villalba (Madrid) la que acordó el secuestro cautelar del libro en el que el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico gallego. Adoptó esta medida a petición del ex alcalde de O Grove (Pontevedra), José Alfredo Bea Gondar, quien demandó en enero a Carretero y a la editorial Libros del KO por supuesta vulneración de su derecho al honor. El ex alcalde aparece citado en el libro por supuestos vínculos con el narcotráfico gallego.

El jefe de la oposición prosiguió. "Yo estuve trece años siendo portavoz de un gobierno autonómico de Galicia, me sometí a todas las ruedas de prensa y a todos los medios de comunicación que me quisieron preguntar; usted no lo hace nunca. Sobre la televisión gallega, otro bulo más, planteé una terna al Partido Socialista para que me ayudase elegir el director, ¿sabe cuál es el director de RTVG? La que eligió el PSOE en Galicia".

Hizo referencia también Núñez Feijóo a lo dicho por Sánchez sobre su legitimidad al frente del PP. "Dice el señor Sánchez que los militantes del PP no me han votado; es decir, el congreso que hicimos en Sevilla en abril del año 22 fue un bulo". En este punto, el dirigente popular recordó cómo llegó Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE. "Lo que yo no haré jamás es cambiar los votos detrás de un biombo para que no me echen del partido". La bancada popular aplaudió enfervorecida.