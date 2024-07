Feijóo responde al 'Plan Begoña' de Sánchez: "Intenta castigar por ley a los medios que informan de su corrupción"

El líder de la oposición aprovechó la ocasión para exigir al presidente del Gobierno explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción que le acechan. Pedro Sánchez compareció este miércoles en el Congreso de los Diputados para presentar su llamado plan de regeneración, pero se limitó a esbozar unas líneas generales y a repetir las ideas generales que recoge el Reglamento aprobado por el Parlamento Europeo el pasado mes de marzo. Su única medida concreta fue el anuncio de un paquete de 100 millones de euros para la "digitalización" de los medios de comunicación.

Alberto Núñez Feijóo vio en este debate parlamentario una oportunidad y, ante la falta de explicaciones de Sánchez durante todo este tiempo, puso el foco sobre la mujer del presidente, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, y sobre el caso Koldo. Y es que Feijóo lo tiene claro: este plan surge como reacción a las informaciones periodísticas que sobre estos asuntos la prensa viene publicando.

"La única razón por la que está teniendo lugar este debate es porque la mujer del presidente del Gobierno está siendo investigada en un juzgado por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. La razón también por la que ha venido es porque su hermano también está en sede judicial por presuntos delitos. Otra de las razones es porque su partido en tres instancias diferentes, incluida la Fiscalía Europea, está siendo investigado por mordidas y prebendas con cargo a fondos públicos. Y la razón última más es porque su fiscal general del Estado está siendo investigado por revelación de secretos", afirmó el presidente del PP.

"No ha venido a dar ninguna explicación. A lo que ha venido aquí es a evitar dar explicaciones y lo que es peor, a intentar castigar por ley a los medios de comunicación que informan de la presunta corrupción que a usted le salpica", sentenció Feijóo.

Para el jefe de la oposición, todo lo que se conoce, y el presidente "no ha desmentido", es "reprochable desde el punto de vista político, lo revistan como lo revistan". Y es que más allá del reproche penal o no que acaben mereciendo estos casos, "no es ético ni estético que buena parte de su partido y de su gobierno esté investigado por presuntos delitos de corrupción, no es ético ni estético declarar en Portugal lo que se gana exclusivamente en España o percibir un sueldo por un trabajo que no se realiza", dijo refiriéndose a su hermano.

Tampoco es "ético" o "estético" que "en La Moncloa se firmen cartas de recomendación a empresas que reciben dinero público de su Gobierno". En este punto, Feijóo recordó que todo esto lo sabía Sánchez cuando escribió su carta a la ciudadanía y se retiró a meditar si le merecía la pena continuar siendo presidente. "Lo último que sabemos es que Moncloa se ha convertido en sede de negocios familiares, que el Gobierno es el financiador y que la mentira es una forma de hacer política que usted utiliza de forma constante".

Así, para Feijóo, "si ya los hechos son absolutamente reprochables lo es todavía más su actitud". "Ese creer que se puede pasar por encima de todo y de todos, ese pensar que no tiene que dar explicaciones ni disculpas a nadie nunca. Ese sentir de superioridad con el que incluso viene a dar lecciones de comportamiento a todos los españoles", resumió. "Pero usted, ¿qué se cree?", le inquirió. "No somos los españoles los que debemos rendirle pleitesía, entérese, es usted quien tiene que rendir cuentas a los españoles".

En ese momento, el líder de la oposición mostró un pendrive donde, dijo, están almacenadas todas las informaciones que se han ido conociendo relativas a los casos de corrupción que cercan al presidente, su partido y su Gobierno. "Si es falso, ¿por qué ni usted ni los suyos lo han denunciado ante los tribunales?", le espetó y le recordó que en España ya está regulado, mediante ley, el derecho de rectificación.

El presidente del Gobierno, señaló Feijóo, "tenía dos opciones ante la corrupción que le acecha: explicar lo que se publica si lo considera inexacto y denunciar lo que se publica si lo considera falso. Pero no ha elegido ni la una ni la otra. ¿Sabe lo que ha elegido? Controlar lo que se publica en nuestro país, es revelador".

Los "bulos" que Feijóo le recuerda a Sánchez

El dirigente popular recordó en este punto dos bulos que lanzaron medios próximos al PSOE y retó al jefe del Ejecutivo a combatirlos. "Nos habla de acabar con los bulos. Hagámoslo. Aún estoy esperando de usted y de la vicepresidenta primera una rectificación y disculpa pública sobre el bulo que me lanzó a mí y a mi familia. Aún lo estoy esperando". Se refería Feijóo a la noticia falsa publicada por Infolibre – y que después tuvo que rectificar- sobre las ayudas que habría concedido la Xunta a la empresa en la que trabajaba su mujer y que fue utilizada por María Jesús Montero en sede parlamentaria para arremeter contra él mientras Sánchez decía a su lado "y más cosas". Ni él ni la vicepresidenta dieron nunca marcha atrás.

También mencionó el bulo publicado por El Plural, según el cual el juez Juan Carlos Peinado – que investiga a Begoña Gómez- tenía en su posesión dos DNI y como hipótesis esgrimía la posibilidad de que el magistrado fuera "un agente secreto o un infiltrado como los de las películas o novelas policiacas". "Nos ilustra también sobre noticias falsas cuando, la misma semana que su mujer debe presentarse en un juzgado, comienzan a difundir desde su partido una información falsa respecto al juez que la llamó a declarar. Por cierto, ¿quién tiene dos documentos nacionales de identidad, señor Sánchez?", lanzó Feijóo.

"El cinismo hecho carne nos da lecciones de verdad. El mayor bulo de España es usted", espetó el líder de la oposición. Por eso la toma contra los medios de comunicación, aunque "no con todos", expuso. En este sentido, Feijóo tradujo el anuncio del presidente. "Si los medios publican lo que a usted le gusta leer, ver y escuchar, entonces merecen toda la inversión del Estado; si publican lo que a usted le molesta, entonces merecen todo el castigo del Estado. Por tanto, 100 millones de euros más a los que publiquen lo que a usted le gusta ver, escuchar y leer". Y agregó: "Habla usted de seudomedios, lo que usted pretende en nuestro país es una seudodemocracia".

A continuación, el dirigente popular resaltó la contradicción que supone que Sánchez sustancie su plan de regeneración en "otra mentira". El reglamento europeo sobre la libertad de medios de comunicación "es un reglamento no es una directiva, no hay que trasponerla, hay que cumplirla". "¿Y qué se busca en ese reglamento? Garantizar la libertad de expresión y la pluralidad, evitar la injerencia de los gobiernos en los medios y reforzar la independencia de los medios públicos. O sea, señor Sánchez, lo contrario de lo que pretende usted".

Y de la misma manera que el derecho de rectificación está reglado también la protección del derecho al honor ya está recogida en nuestra legislación, le recordó. "No existe impunidad para difamar ni para injuriar, ni para calumniar en España". Así, lo que pretende Sánchez, aseguró Feijóo, "puede acabar como el mayor ataque a la libertad de información de la democracia española". Para ello, "basta ver lo que ha hecho cuando ha podido meter la mano en los medios públicos", nombrando al que fuera su secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, presidente de la agencia Efe o colocando a una militante del PSOE al frente de RTVE. "Esto son lecciones de regeneración de los medios de comunicación", señaló irónico.

"Sabemos que su criterio es ninguna institución sin su Tezanos al frente. Entonces ahora, ¿qué pretende? ¿Poner también comisarios en los medios privados?, ¿quiere controlarlos a todos y a toda prisa?. Yo le creo capaz de todo, así que no se ofenda, pero oírle a usted dar lecciones de regeneración sería como oír al señor Otegi dar lecciones de derechos humanos".

El líder de la oposición concluyó asegurando que el PP frenaré a Sánchez en la Unión Europea. "Si los medios cuentan la verdad, los desacredita; si los jueces investigan y aplican la ley, los ataca; si la oposición hace oposición, intenta destruirla; si alguien le lleva la contraria, lo señala. Y las urnas, mejorar ignorarlas". Así, la "regeneración democrática no será a través de ningún chantaje de nadie y menos de usted". Será a través de la "alternativa seria e ilusionante" que representa su proyecto.