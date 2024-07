"Una aclaración: el PP no censuró Fariña, lo censuró una jueza". Con estas palabras el autor del exitoso libro, el periodista Nacho Carretero, salió a desmentir este miércoles uno de los bulos lanzados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de su plan de regeneración en el Congreso de los Diputados.

Trataba el jefe del Ejecutivo de arremeter contra el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, volviéndolo a vincular con el narcotráfico aunque esta vez responsabilizándolo del secuestro de Fariña. "Convivió pacíficamente con la censura y secuestro de un libro que contaba una verdad tan incómoda como real. Se impidió su comercialización en Galicia tras una denuncia de uno de los suyos. ¿Escuchamos por entonces a Feijóo defender el derecho a la producción y a la creación literaria? No, ni una palabra".

Medios afines al presidente se hicieron, prestos, eco de estas palabras, que trató de amplificar el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, a través de la red social X, antes Twitter. Pero se encontraron con el desmentido no sólo de Carretero sino también de la editorial que publicó la obra, Libros del KO. "En una democracia los partidos no secuestran libros. El secuestro fue una medida cautelar impuesta por un auto del juzgado de Collado Villalba y liberado por otro auto de la Audiencia Provincial de Madrid".

Un día después, Libros del KO, también en esta red social, publica una explicación más detallada de lo que sucedió aquellos días, desmontando el uso torticero que realizó Sánchez y el PSOE de este suceso. "Ayer salió a relucir de nuevo el secuestro de Fariña, esta vez en utilizado como arma política por parte del PSOE contra el PP", comienza señalando.

"Tanto Nacho Carretero como nosotros hemos sido siempre muy cautelosos, hemos mantenido siempre un perfil bajo y hemos aceptado en todo momento las resoluciones de la justicia sin intuir, sospechar y mucho menos acusar a nadie de condicionarlas", recuerda la editorial, que añade sus sospechas al respecto: "Siempre hemos defendido que las demandas, en plural, llegaron cuando se anunció el rodaje de la serie de televisión, el libro había salido al mercado en octubre de 2014 con gran éxito comercial pero sin ningún tipo de demandas civiles ni querellas penales. Cuando se anunció la serie algunos vieron sangre y sobre todo la posibilidad de ganar dinero a cuenta del fenómeno Fariña".

Ayer salió a relucir de nuevo el secuestro de "Fariña", esta vez en utilizado como arma política por parte del PSOE contra el PP. (va hilo 👇) — Libros del K.O. (@librosdelko) July 18, 2024

"Tanto es así – prosigue- que la demanda que interpuso Bea Gondar [ex alcalde de O Grove] contra nosotros (y ese nosotros es Nacho Carretero como autor y Libros del KO como editorial) tenía forma de querella reconvertida en demanda". Y es que, explica, "para poner una querella por injurias y calumnias tiene que pasar como máximo un año para poder interponerla, si no los hechos se consideran prescritos. Así que después de redactar la querella se dieron cuenta de que el libro llevaba tres años publicado, y tuvieron que reconvertirla en demanda por derecho al honor, que ahí ya tenían más margen".

En este punto, Libros del KO desmonta nuevamente las afirmaciones realizadas en redes por el jefe de comunicación del PSOE: "Nacho, la petición de secuestro vino del PP, y no precisamente de un miembro honorable", le replicó Antolín al autor del libro. No fue el único que se agarró a este argumento. El periodista no daba crédito: "¿Me lo explican a mí? ¿En serio?", preguntó perplejo.

Nacho, la petición de secuestro vino del PP, y no precisamente de un miembro honorable. https://t.co/Gis6yuOOWM — Ion Antolín Llorente (@ionantolin) July 17, 2024

"El hecho de que el demandante hubiera sido alcalde de la UCD y de Alianza Popular en la localidad de O Grove en los primeros ochenta (estábamos en 2017) siempre creímos que era algo completamente irrelevante, Bea Gondar llevaba décadas retirado de la vida pública", contradice la editorial.

A partir de ahí, Libros del KO relata su penoso periplo por los tribunales y las pérdidas económicas que conllevó el secuestro de Fariña: "Estos son los hechos, es cierto que José Alfredo Bea Gondar perteneció a Alianza Popular, es cierto también que un juzgado acordó el secuestro y otro juzgado acordó la liberación. Los matices son muy importantes y el recorrido que hay entre que un partido político secuestre un libro y que lo haga un juzgado por una demanda de un ciudadano que hace décadas que no es miembro de ese partido es esa desinformación contra la que intentamos luchar", concluye.