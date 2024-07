Ernest Maragall se borra de ERC por la campaña del alzhéimer contra él y su hermano Pasqual

Ernest Maragall ha anunciado este lunes que deja de militar en Esquerra Republicana (ERC), partido en el que ha estado afiliado los últimos seis años. El escándalo de la campaña de falsa bandera contra los hermanos Maragall y la reacción del partido han motivado el adiós de Ernest Maragall, candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona en las dos últimas contiendas municipales.

El pasado 1 de julio y en plena guerra interna en ERC entre roviristas y junqueristas se filtró que los carteles con el lema "Fora l'Alzhéimer de Barcelona" y las fotografías de Ernest y Pasqual Maragall distribuidos en marzo de 2023 surgieron de las entrañas de ERC, en concreto de una maquinaria conocida como "la B" formada por jóvenes militantes republicanos encargados del activismo del partido pero sin mostrar sus siglas.

El escándalo, azuzado por los partidarios de Oriol Junqueras contra los de Marta Rovira, se cobró la dimisión de Sergi Sabrià como viceconsejero de Estrategia y Comunicación del gobierno catalán. Sabrià era la mano derecha del todavía presidente de la Generalidad en funciones, Pere Aragonès, quien según las últimas filtraciones estaba al corriente de que la campaña contra los hermanos Maragall utilizando la enfermedad de alzhéimer había sido una ocurrencia surgida en el seno del propio partido.

Investigación policial

Cuando los Mossos d'Esquadra descubrieron la identidad de los promotores de esa acción, Sabrià habló con Ernest Maragall para que retirara la denuncia. Tras ello el juez archivó el caso y los Mossos, dependientes del consejero de ERC Joan Ignasi Elena, titular de la cartera de Interior, cesaron en sus pesquisas a pesar de que estas incluían el supuesto pago de facturas falsas a través de una empresa de marketing afín al partido. Al respecto se investigaba el pago de más de cincuenta mil euros por parte de la dirección de ERC a los jóvenes que colgaron los carteles contra los Maragall a los efectos de que guardaran silencio.

Tras la dimisión de Sabrià, al parecer el jefe de los operativos de falsa bandera de ERC, el partido denunció a su exjefe de Comunicación, Tolo Moya, por la filtración del audio de una reunión entre varios dirigentes del partido, entre ellos Sabrià, en la que buscaban fórmulas para que el escándalo no trascendiera.

Tres semanas después del estallido del caso, Ernest Maragall ha decidido dar el paso de romper el carnet de ERC para evitar que su silencio se confunda con "conformidad" o "complicidad", según ha dicho en una rueda de prensa en la sede de ERC en la que no le ha acompañado ningún cargo de la formación. Según Maragall, la renuncia de Sabrià y la denuncia contra Moya no son suficientes, la dirección no ha hecho aún todo lo que se puede hacer y "el espectáculo es vergonzoso". Además, sostiene que aún quedan flecos por aclarar. Y es que hasta en ERC sorprende que todavía no se haya reabierto la investigación judicial a pesar de las evidencias sobre facturas falsas que se desprenden del asunto de la campaña de falsa bandera