Fe y esperanza. Son las dos palabras más repetidas entre los miles de venezolanos afincados en Madrid. Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, hay cerca de 68.000 residentes del país latinoamericano en la capital española. Esta cifra se reduce drásticamente cuando comprobamos que 59.000 de ellos no han conseguido inscribirse para poder votar este domingo 28 de julio en las elecciones presidenciales de Venezuela. Los que sí han conseguido darse de alta en el censo podrán ejercer su derecho al voto en el Centro Fernando de los Ríos.

La dictadura que comanda Nicolás Maduro sabe de la importancia del voto exterior, y por ello las trabas han sido constantes para que el impacto de los exiliados sea el menor posible. Y para muestra un botón. Hasta el pasado martes, los electores desconocían cual sería el centro de votación. "No será la delegación consular", publicaban en historias de Instagram desde Venezolanos en Madrid. Se trata un grupo de ayuda que ofrece información en redes sociales sobre como se va a desarrollar la jornada electoral. Aconsejan llevar ropa holgada, botella de agua, gorra y lentes de sol, protector solar... y sobre todo hacen un recordatorio: "No olvidéis la cédula". Hay quienes, incluso, y a pesar de no haber conseguido inscribirse, acudirán a este centro en el sur de Madrid para dar agua y comida a quienes esperen las largas colas. El centro cultural Fernando de los Ríos contará con 17 mesas electorales y el horario será desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde.

A través de las redes sociales, los venezolanos se animan para votar, y para hacerlo desde bien temprano. Y es que, insistimos, son solo unos cuantos los privilegiados. Los datos hablan por sí solos. Fíjense que, solo 69.000 venezolanos en el exterior están habilitados para sufragar, menos que en las anteriores elecciones venezolanas, que fueron 110.000, lo cual representa una pequeña fracción de los aproximadamente ocho millones de venezolanos que, según datos de la ONU, han emigrado, una cifra que la dictadura de Nicolás Maduro rebaja a dos millones.

Por último, sepan que este domingo la oposición venezolana, liderada por Leopoldo López y Antonio Ledezma, ha convocado una manifestación en la Plaza de Colón de Madrid a la ocho de la tarde.