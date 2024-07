Vox deja sola a la oposición venezolana: no envía ni un solo observador a las elecciones de este domingo

En los últimos años Vox ha hecho una seria labor en Iberoamérica, a través primordialmente del Foro Madrid y con una herramienta como la Carta de Madrid el partido que preside Santiago Abascal ha tejido una importante red de contactos en la región, tendiendo puentes con fuerzas conservadoras y liberales y enfrentándose a la hegemonía que tenían en estas relaciones las fuerzas de izquierda, enclavadas en el Grupo de Puebla y muy cercanas a los regímenes dictatoriales y sus apoyos en toda Sudamérica.

Dentro de esta política, parlamentarios de Vox han estado como observadores en numerosos procesos electorales en países iberoamericanos: Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Honduras o Guatemala han contado con delegaciones de Foro Madrid en la que había miembros del Parlamento Europeo o diputados españoles.

Sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, esto no ocurrirá en las cruciales elecciones de este domingo en Venezuela: el Foro Madrid ha anunciado que, "pese a contar con un equipo capacitado de observación internacional, no enviaremos a ninguna delegación a Venezuela el 28J, puesto que estas no cumplen con el más mínimo estándar democrático y no podemos legitimar con nuestra presencia una farsa sin igual".

#Venezuela 🇻🇪 | LAS 'ELECCIONES' NO CUMPLEN CON EL MÁS MÍNIMO ESTÁNDAR DEMOCRÁTICO Previsiblemente, el CNE proclamará a Maduro como "ganador", fruto del fraude masivo planificado por el régimen. No obstante, hay una movilización social sin precedentes que presiona a la… pic.twitter.com/TlQPGipk0v — Foro Madrid (@Foro_MAD) July 22, 2024

El argumento, expresado en un mensaje publicado en dos tuits en la plataforma X, llama poderosamente la atención, ya que precisamente por no cumplir con los estándares democráticos es por lo que son necesarios los equipos de observadores internacionales, que con su presencia no legitiman el fraude sino que, al contrario, lo denuncian y sirven de altavoz para las protestas de los perjudicados.

A los dos tuits con esta surrealista explicación se ha unido un tercero con un mensaje de Santiago Abascal: un vídeo de solo un minuto y medio en el que el líder de Vox da "un mensaje de apoyo y de ánimo al pueblo venezolano" y recuerda que María Corina Machado es "firmante de la Carta de Madrid".

Pese a su brevedad, Abascal aprovecha también el vídeo para criticar a Zapatero y Borrell tildándolos de representantes del Grupo de Puebla en Europa y muestra una clara contradicción con el mensaje publicado dos días antes por Foro Madrid, ya que asegura que "el fraude planificado por el régimen no va a impedir que en Venezuela se abra una nueva etapa".

La oposición venezolana, "entristecida"

Según ha podido saber Libertad Digital de fuentes bien informadas sobre la cuestión, la noticia ha supuesto una decepción para los opositores venezolanos, que valoran como muy importante los apoyos que reciben desde España y que por ello han asegurado estar "un poco entristecidos".

Se da la circunstancia, además, de que la sorprendente decisión de Vox coincide con un despliegue sin precedentes del Partido Popular, que había enviado a Venezuela a una parte importante de sus primeros espadas: el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Montesinos; la portavoz adjunta Cayetana Álvarez de Toledo y la portavoz del PP de asuntos de Iberoamérica, Belén Hoyo. Además, también estaban Esteban González Pons, recién elegido vicepresidente del Parlamento Europeo, y el diputado popular en la eurocámara Gabriel Mato.

Sin embargo, a su llegada a Caracas ha ocurrido lo que por otra parte era bastante previsible, pero sirve mejor que casi nada para denunciar las intenciones y el comportamiento del régimen dictatorial chavista: los populares han sido expulsados del país.

¿Razones para el cambio?

Dada la sorprendente explicación publicada por Foro Madrid que comentamos unos párrafos más arriba, cabe preguntarse cuál puede ser la verdadera explicación de este cambio de comportamiento que, pese a que los pronunciamientos públicos sigan siendo de apoyo a la oposición y a María Corina Machado, revelan, literalmente, una distancia mayor.

Una explicación podría estar en el giro que también ha dado Vox en el Parlamento Europeo: abandonando el grupo de Conservadores y Reformitas que lidera la italiana Giorgia Meloni, para pasar a integrarse en Patriotas por Europa, creado tras las útimas elecciones por el húngaro Viktor Orbán, que es un aliado directo de Putin que a su ves es uno de los más firmes apoyos en todo el mundo del Grupo de Puebla y de la dictadura de Maduro.