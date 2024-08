El rastro ruso de Boye, el abogado de Puigdemont que representa al "periodista vasco" recibido con honores por Putin

Pablo González Yagüe, el periodista vasco del diario proetarra Gara, y Pavel Rubtsov, el supuesto agente recibido con honores por Putin tras su liberación y canje, son la misma persona. Se trata de un ciudadano con doble nacionalidad, nieto de uno de los "niños de la guerra" que fueron mandados a la Unión Soviética durante la Guerra Civil española y nacido en Moscú en 1982.

En febrero de 2022, pocos días después de que Rusia emprendiera la invasión de Ucrania, Pablo González se movía por la frontera entre Polonia y Ucrania con acreditación de periodista, una cobertura que no fue suficiente para impedir su arresto por parte de las autoridades polacas, que le acusaban de ser un espía al servicio de Rusia. La familia de González en el País Vasco, el diario Gara, otros medios como Público y El Diario y la Sexta defendieron a capa y espada la condición periodística de González y negaron que fuera un agente al servicio del Kremlin.

En cambio, la versión de la fiscalía polaca es que González es un espía ruso de nombre Pavel Rubtsov. En sus dispositivos electrónicos se encontraron cartas de Boris Nemtsov, un opositor ruso asesinado en 2015. Según la inteligencia polaca, González/Rubtsov habría copiado esos documentos de un ordenador de la hija de Nemtsov con quien nuestro personaje mantuvo una relación. Entre el material hallado en los dispositivos de González constaban las actividades de la hija de Nemtsov y sus amigos con todo lujo de detalles.

Ese material y una reserva de billetes de avión emitidos conjuntamente para González y para un oficial de inteligencia ruso a sueldo del GRU, la agencia de espionaje militar, fueron algunos de los elementos que llevaron al arresto y encarcelamiento de este ciudadano, liberado en el mayor intercambio de prisioneros con Rusia desde la Guerra Fría y recibido como un héroe por el mismísimo Putin a los pies del avión en el que ha sido conducido a Moscú.

El sumario del caso Voloh

Se da la circunstancia de que González ha sido defendido legalmente por el letrado Gonzalo Boye, el mismo abogado de Carles Puigdemont, Laura Borràs o el narcotraficante Sito Miñanco entre otros clientes. Además, Boye aparece citado en varias ocasiones a lo largo del sumario del caso Voloh que instruye el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre.

El jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y Gonzalo Boye estaban obsesionados con la creación de un servicio de inteligencia catalán y otro de seguridad para dar cobertura al expresidente de la Generalidad prófugo. Según las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil en el curso de la investigación, Boye se expresó en los siguientes términos ante Alay: "Las cosas tienen un orden lógico: primero seguridad, luego inteligencia. Para la seguridad, necesitamos generar unos 450.000 euros al año y sobre esa base construir la inteligencia. La inteligencia la deberías llevar tú (Alay), la seguridad un profesional liberado y pagado por hacerlo con otros 6/8 profesionales en igual situación".

Además, Boye y Alay se felicitaron por haber contactado con Evgeni Primakov (descendiente del que fuera agente del KGB y hombre fuerte de la diplomacia rusa en los últimos tiempos de la Unión Soviética), personaje de cierto relieve en el entorno de Vladimir Putin. Alay comentó al respecto que "algunos dicen que tiene más poder que el Ministerio de Asuntos Exteriores. Necesitámos oxígeno con Moscú". Boye respondió: "Sin duda, igual tendríamos que ir a verles".

En esas conversaciones Boye y Alay también expresaron sus miedos en relación a las actividades y pronunciamientos de su jefe. Puigdemont firmó una carta de apoyo al disidente ruso Alekséi Navalni y había acudido a una acto en favor de la oposición bielorrusa, lo que obligó a Alay a dar explicaciones en Moscú. "Ya tuve que avisar por la carta de Navalny. Y ahora, esto", en alusión a la asistencia de su jefe al acto sobre la situación en Bielorrusia, le llega a decir a Boye.

Contactos con mafiosos

En septiembre de 2021, el diario estadounidense The New York Times publicó un extenso reportaje basado en un informe de inteligencia europeo en el que también se vinculaba a Boye con la llamada trama rusa de Puigdemont. "No está claro qué tipo de ayuda ha provisto el Kremlin a los separatistas catalanes, ni si ha brindado algún apoyo. Pero tras los viajes de Alay a Moscú en 2019 rápidamente surgió un sigiloso grupo de protesta, Tsunami Democràtic", aseguraba The New York Times.

El informe de inteligencia que cita el referido diario apunta también que "Alay, junto con el empresario ruso Alexander Dmitrenko, buscó asistencia técnica y financiera en Rusia para crear sectores bancarios, energéticos y de telecomunicaciones separados de España" e implica al abogado del prófugo, Gonzalo Boye, en un contacto "con un líder un violento grupo criminal ruso como parte de un intento por establecer un conducto secreto de dinero para financiar sus actividades".

Dmitrenko es un empresario casado con una catalana y al que el Ministerio del Interior denegó la nacionalidad española hace tres años al haber constancia de que trabajaba para los servicios de inteligencia rusos. La resolución de Interior, según informa El Periódico de Catalunya, añade que "se han detectado contactos de este individuo con algunos de los principales líderes del crimen organizado transnacional de origen ruso, para los que también realiza diferentes labores".

Boye anunció recientemente una querella contra el juez Aguirre por prevaricación, una estrategia similar a la de Pedro Sánchez contra el juez Peinado que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por corrupción y tráfico de influencias.

Reconocimiento de Boye a Rusia

En cuanto a su trabajo como defensor de Pablo González, Boye ha emitido una nota este viernes en la que señala que "el intercambio ha sido posible gracias a intensas negociaciones entre las partes implicadas y a un exhaustivo trabajo jurídico que ha asegurado un marco legal adecuado para su materialización garantizando el respeto a los derechos y la dignidad de los periodistas involucrados". También indica que "las autoridades rusas han demostrado un interés real en buscar una solución a esta situación, mientras que otros se han centrado principalmente en criminalizar a Pablo González en lugar de defenderle y proteger sus derechos como periodista".

Aludía así Boye al papel del ministro de Exteriores, José Luis Albares, quien durante los más de dos años que ha estado encarcelado González ha llevado a cabo gestiones para su liberación con su homólogo polaco sin éxito. En el comunicado, Boye afirma que "Pablo González, reconocido por su labor periodística y su compromiso con la verdad, vuelve ahora a la libertad tras un período de injusta reclusión. Este acontecimiento subraya la necesidad de proteger la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel global. En nombre de Pablo y de su familia queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas y organizaciones, especialmente Free Pablo, que han trabajado incansablemente para lograr este resultado, y, a través del trabajo realizado en este caso, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y la libertad de información y expresión allí donde se vea amenazada. Cuando Pablo esté en condiciones de hacerlo, atenderá personalmente a los medios y a las preguntas que muchos tendréis".

Boye ha asegurado que las acusaciones de la fiscalía polaca contra su representado han quedado definitivamente archivadas. A cambio de la liberación de Pavel Rubtsov Rusia ha entregado al periodista estadounidense Evan Gershkovich, acusado por Moscú de espiar para los Estados Unidos.

El controvertido Boye es además miembro del Observatorio Desca (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), una fundación de la que han surgido personajes como Ada Colau, Jaume Asens y Gerardo Pisarello. Obtuvo la licenciatura en derecho durante los seis años que cumplió de los catorce a los que fue condenado por su participación en el secuestro de Emiliano Revilla a cargo de ETA. Boye, de nacionalidad chilena, fue acusado de ser miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Tras su salida de la prisión, comenzó su actividad como abogado ejerciendo la defensa de Rodrigo Lanza (el asesino de los tirantes) en el caso 4-F, el desalojo en 2006 de una casa okupada en el que resultó herido el agente de la Guardia Urbana Juan José Salas, desde entonces en silla de ruedas. También es conocido por su defensa de la causa palestina y formó parte del equipo de defensa de Edward Snowden.