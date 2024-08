Puigdemont pasó dos días en Barcelona antes de volver a escaparse gracias a mossos a su servicio

El pelotazo de Puigdemont continúa. Sus acólitos explotan la fuga de ayer como un nuevo triunfo del prófugo en su lucha por la independencia de Cataluña. Esta vez se ha cargado a los Mossos d'Esquadra, la "policía de país" que tanto defendían cuando estaba por entero a su servicio. Ahora les queda una facción del cuerpo policial que se mantiene fiel al que consideran "el Legítimo", Carles Puigdemont. El abogado del líder golpista, Gonzalo Boye, que tuvo un papel destacado en esta segunda fuga, ha sacado pecho en la emisora del grupo Godó Rac 1 al afirmar que Puigdemont ya está fuera de España y que en los próximos días "se pondrán en contacto con la ciudadanía". De momento, Puigdemont guarda silencio. Sus redes sociales no registran actividad alguna desde ayer.



Jordi Turull, el secretario general de Junts, también tuvo un papel relevante en la operación despiste. El dirigente separatista ha asegurado que el prófugo se encontraba en Barcelona desde el martes pasado, que estuvo oculto durante 48 horas antes de las "performance" que ha puesto a los Mossos en la difícil tesitura de admitir que le dejaron escapar o, en su defecto, que son unos completos inútiles. Cobra fuerza, sin embargo, la primera tesis a la espera de explicaciones oficiales.



Según Turull, la intención del prófugo era asistir al pleno y escapar una vez investido Illa, pero al comprobar la magnitud del inútil despliegue decidió adelantar sus planes y fugarse tras la soflama de poco más de cinco minutos que lanzó antes sus fieles en pleno centro de Barcelona y a un kilómetro escaso de la sede del parlamento autonómico.



Turull, en declaraciones a la misma emisora, ha afirmado que "no esperábamos un dispositivo policial como ese, que no hemos visto nunca en Cataluña por un terrorista, ni por un asesino, ni por un narcotraficante. No tiene ninguna proporción ni lógica". Además, ha señalado que confiaban en que el magistrado Pablo Llarena suspendiera la orden de detención porque según la ley de amnistía las medidas cautelares deben suspender hasta la resolución de las cuestiones prejudiciales.