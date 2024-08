Procesan a dos etarras por el atentado de Santa Pola: "Al menos que los juzguen y que haya una sentencia"

El pasado viernes, Fernando Lázaro publicaba en el diario El Mundo el procesamiento, por parte del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, de dos dirigentes de ETA por el atentado que la banda terrorista perpetró contra la casa cuartel de Santa Pola en 2002. En aquel acto fue asesinada -además de Cecilio Gallego- Silvia Martínez, una niña de seis años.

Este lunes, ha pasado por los micrófonos de La Noche de Dieter, junto a Esmeralda Ruiz, la madre de Silvia Martínez, Toñi Santiago, que ha querido subrayar no solo que tuvieran que pasar diez años desde que acabaron con la vida de su hija, sino que hayan tenido que pasar otros doce "para que un juez y un fiscal tengan lo que no tienen los políticos" para procesar a los dirigentes de ETA que orquestaron aquellos crímenes.

Toñi conoció la noticia de este procesamiento el mismo día en que se cumplían veintidós años desde que perdió a su hija y asegura que, aunque es "satisfactorio" para ella, "como madre, esto remueve por dentro". Afirma, sin embargo, que no estará completamente satisfecha hasta que no se procese a los cuatro etarras restantes que, presuntamente, también participaron de aquella barbarie. Toñi pide, "al menos, que los procesen, que los juzguen y que haya una sentencia condenatoria" pues, asegura, que existen "pruebas más que evidentes" de que son los responsables intelectuales de aquel atentado. Para Toñi, si esto finalmente sucede, "el asesinato de su hija no habrá sido en vano"

Toñi Santiago asegura no creer, a excepción de unos pocos, en la Justicia española. Menos todavía, en la clase política, a la que responsabiliza "unos por acción y otros por omisión, de que ETA esté en el Congreso de los Diputados". Ella asegura que la presencia del terrorismo en la bancada parlamentaria es uno de los muchos pasos de la "hoja de ruta que han tenido ETA y el PSOE"

Toñi ha aprovechado para afear a ese sector de la sociedad que pide a las víctimas "no vivir en el odio". Ella asegura no haberlo hecho nunca y presume de poder decir que ella, a diferencia de los asesinos de Silvia, "no se ha manchado las manos de sangre". Ha querido dejar claro que ninguna víctima del terrorismo lo ha hecho: "ninguna se ha tomado la justicia por su mano".

Toñi Santiago ha agradecido a los micrófonos de Es La Noche que le den un altavoz que le permita dirigirse a los políticos para recordarles, una vez más, que "nunca la van a poder callar. Ni como madre ni como española". Su mensaje, el que quiere que ningún español olvide es el siguiente:

"En este país ha existido una banda terrorista que se llama ETA. Existe porque está en el Congreso de los Diputados. Y va a existir mientras que los trescientos setenta y nueve crímenes que han cometido [y que quedan por resolver] no sean juzgados".