Teresa Freixes: "Para sacar a Cataluña del régimen general se necesita un cambio en la Constitución"

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, necesitado de los apoyos de los independentistas para mantenerse en la Moncloa ha ido cruzando distintas líneas rojas marcadas por el PSOE como el pacto con Bildu y el PNV para acercar presos de ETA al País Vasco o con los separatistas catalanes para indultarlos y amnistiar el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017. Otra de esas líneas rojas que hasta hace pocas semanas los socialistas negaban que fueran a consentir es la creación del cupo catalán con la que la región saldría del régimen general para recaudar el 100% de sus impuestos. El Gobierno del PSOE lo ha cedido a cambio de que ERC haya hecho presidente de la Generalidad de Cataluña al exministro socialista Salvador Illa.

Sin embargo, la cesión de la recaudación y gestión total de todos los impuestos a Cataluña no es algo que se puede hacer fácilmente ya que necesitaría una reforma de la Constitución Española. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Teresa Freixes, ha comentado esta cuestión y otras relativas a la anormalidad en la que se mueve la región catalana. La jurista ha destacado que "evidentemente" se tendría que reformar la Constitución para cumplir la promesa del PSOE a los separatistas.

Ha recordado que "Cataluña está situada en lo que llamamos el régimen general" y que esto "se hizo en un acuerdo explícito en la Asamblea Constituyente donde se trató el tema de si Cataluña entraría en un régimen específico como el País Vasco y Navarra y se acordó que no con consulta directa a lo que era entonces la minoría catalana". Los miembros de esa minoría "consideraron que no porque preferían no tener que recaudar", ha contado. En este sentido, la jurista ha explicado que "para sacar a Cataluña del régimen general se necesita un cambio en la Constitución. Eso sin ninguna duda. Salvo que lo que se pretenda hacer es una mutación constitucional por la puerta de atrás con subterfugios. Entonces ya veremos como se realizaría".

https://www.libremercado.com/2024-08-01/los-independentistas-celebran-que-sanchez-les-permitira-quedarse-con-60000-millones-con-la-cesion-de-los-impuestos-7152231/?_ga=2.248656711.1153982403.1723439747-802875351.1719820512&_gl=1*shhhop*_ga*ODAyODc1MzUxLjE3MTk4MjA1MTI.*_ga_69R48LF3TL*MTcyMzcxODY0Ny4xMDguMS4xNzIzNzE4OTA2LjI5LjAuMA..

¿Federación o confederación?

Algunas voces están hablando de que España se encamina hacia una federación. Sobre esta cuestión Teresa Freixes ha dicho que "primero habría que enviar al presidente del Gobierno a estudiar las diferencias entre federación y confederación porque en una federación no hay regímenes singulares". Ha explicado que "la federación está identificada muy bien por Alexis de Tocqeville en La democracia en América como una igualdad entre los entes federados basándonos en la igualdad de derechos". "Ese es el sistema que rige en EEUU y Alemania, los dos grandes estados federales, donde la igualdad de derechos es básica dentro del federalismo y aquí lo que se está configurando no es eso sino todo lo contrario", ha destacado la jurista. Otras voces claman para que España se dirige hacia un "federalismo asimétrico". Freixes ha dicho que eso es "algo que no existe porque todos los federalismos son asimétricos.

Lo que la jurista ha indicado que lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez "es despojar a los entes centrales de sus competencias y esto no es federación es confederar, es decir, hacer que sean los estados los que decidan y que a la federación le queden competencias residuales. Con la centrifugación competencial que aquí se está haciendo es la vía que se está iniciando".

Blanquear el nacionalismo en Europa

Una de las cuestiones que ha respondido Teresa Freixes es la relativa a Jaume Duch, flamante consejero de Unión Europea y Acción Exterior del Gobierno de Salvador Illa. Ha dicho que "Jaume Duch ha sido un magnifico profesional en el Parlamento Europeo como portavoz" y que "es un fichaje importante para el Gobierno catalán".

Sin embargo, la jurista teme que "no va a ser para eso el fichaje" ya que según Freixes "lo que pretende Illa es precisamente todo lo contrario, aprovechar el prestigio, los contactos y la posición que puede tener el nuevo consejero de Exteriores para blanquear toda esta acción, que en el fondo es inconstitucional, de extensión de competencias de relaciones internacionales que son competencias del Estado ejercidas por una CCAA. Es decir, precisamente este fichaje no creo que vaya a dar mas europeísmo a Cataluña sino lo que va a querer hacer es blanquear el nacionalismo en Europa".

Sobre la postura de Europa sobre la Ley de Amnistía para los golpistas del 1-O ha dicho que "es competencia de los tribunales y vamos a ver cómo se va a desarrollar". Ha contado que "todavía no se ha hecho la admisión formal a trámite", pero sí que "hay un acuse de recepción y creo que en unas semanas la admitirán a trámite". "Ahí se inicia el tiempo normal de abordar esta cuestión que normalmente puede durar un año y medio o dos años. Durante todo este tiempo el fondo de la ley queda sin aplicar en el proceso y esperaremos a que el tribunal decida para ver qué sucede con la Ley de Amnistía", ha añadido.

Ataques al Poder Judicial desde el Ejecutivo

La catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona ha criticado cómo se esta atacando desde el Gobierno de Pedro Sánchez continuamente al Poder Judicial. Ha dicho que "no es de recibo" porque "los ataques del Poder Ejecutivo al Poder Judicial rompen de una manera muy directa lo que es básico en un Estado de Derecho que es el respeto a las resoluciones y a la actuación de los jueces".

Ha destacado que "existe jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la cual condena a Estados por haber realizado afirmaciones semejantes porque esto lo que hace es socavar la opinión que puede tener la ciudadanía respecto del Poder Judicial". "No se trata de una crítica periodística o que un jurista en un artículo especializado realice una crítica jurídica al sentido de una sentencia, sino que es un ataque directo sin argumentos jurídicos en los que se está socavando el prestigio, la autoridad, del Poder Judicial. Es un ataque muy grave que va en contra de los principios básicos del Estado de Derecho", ha explicado.

Sobre la parcialidad del Tribunal Constitucional con ex ministros y altos cargos socialistas, entre ellos el presidente Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado cuando gobernaba el PSOE, la jurista también ha dado su opinión. Ha recordado que "el TC cierra la cúspide de la interpretación de la Constitución Española, que es su función. A nivel del derecho interno es el último eslabón en el control de la constitucionalidad" por lo que "estamos ante la actuación del máximo control que puede existir en un Estado". Teresa Freixes ha dicho que "la composición actual con los precedentes que hemos tenido en los últimos años nos permiten tener alguna reserva sobre cómo puede actuar el tribunal. Hemos visto que hay miembros dentro del tribunal que tendrían que abstenerse en determinadas resoluciones porque han pasado de formar parte de puestos en el Ejecutivo a entrar en el TC y esto también es un ataque al Estado de Derecho".

"Precisamente el intentar evitar que esto suceda fue objeto del pacto que tuvo lugar con la Comisión Europea para modificar las leyes internas en algunos puntos referidos al Poder Judicial. Uno de ellos es hacer que como mínimo una persona tenga que estar fuera de la política entre 3 y 6 años para poder entrar en un órgano jurisdiccional o para poder regresar a él. Con lo cual hay que tener en cuenta que estas personas están lo que jurídicamente llamamos contaminadas para poder decidir en según qué casos. El propio presidente del TC (Conde-Pumpido) en algunas cuestiones va a tener que abstenerse porque las conoció siendo fiscal general del Estado, intervino en los procesos. Esto nos plantea dudas desde el punto de vista de la adecuación de su intervención para garantizar la imparcialidad del TC en determinados casos", ha argumentado la jurista.

¿Illa la esperanza de Cataluña?

Teresa Freixes también ha hablado del nuevo presidente catalán, Salvador Illa, con el que coincidió en Sociedad Civil Catalana. Ha dicho que lamenta que "tengamos de presidente de la Generalidad a una persona tan mentirosa". En este sentido ha indicado que el socialista "nos mintió un montón de veces asegurándonos su oposición a lo que estaba sucediendo en Cataluña; luego después mintió como ministro de Sanidad cuando nos explicaba la fundamentación de sus decisiones en un comité de expertos que se ha demostrado que nunca existió; nos mintió como candidato cuando aseguraba que la amnistía nunca se aprobaría. Entonces cualquier cosa que diga la pongo en el candelero porque estoy demasiado acostumbrada a que tengamos gobernantes que un día digan una cosa y al día siguiente, por utilizar la terminología del presidente Sánchez, cambie de opinión".

Sobre la vuelta del Josep Lluís Trapero como Major de los Mossos ha dicho que "estamos en lo mismo. Son contradicciones que son inexplicables salvo por la existencia de acuerdos políticos. Es lo único que de alguna manera justifica este tipo de nombramientos".

La catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona también ha manifestado su opinión por la situación actual y cómo podría arreglarse. Ha dicho que "la sociedad está un poco desmovilizada" y que "no es extraño que lo esté". Ha explicado que "no es extraño porque no tiene suficiente información sobre muchas cosas". Ha puesto de ejemplo que "la mayor parte de personas si les preguntas qué significa imparcialidad del juez no saben lo que es" o "el federalismo no saben lo que es. Esta serie de cuestiones aquí no se enseñan. Algo que es básico en la formación de los ciudadanos en prácticamente todos los países de la UE en el nuestro no se enseña. No hay elemento de contraste".

"Las personas se adscriben a cuestiones políticas por razones sentimentales. Se creen lo que en principio tendría que ser creíble. Va a ser muy difícil hacer entender al conjunto de la sociedad la deriva en la que estamos cayendo, va a ser muy difícil también ilusionarla porque también algunos tópicos han llegado a calar incluso entre instituciones en las que está la oposición", ha apuntado. Cree Teresa Freixes que sobre la percepción del cupo catalán "el problema no es la pérdida de financiación" ya que "esa es la consecuencia del problema que es la ruptura de la unidad en el modelo de financiación, la ruptura de la solidaridad y la introducción de estas mutaciones constitucionales".

Teresa Freixes ha señalado que "esto denota que falta bastante perspicacia o entendimiento en qué es lo que sucede y si la sociedad no lo entiende pasa lo que pasa; que llegan elecciones y se vota lo que se vota y como los políticos tampoco tienen el concepto de la política que tendrían que tener y se basan en esas leyes habilitantes y estas mayorías exiguas para formar cualquier tipo de gobierno que responda a sus propios intereses pues tenemos un grave problema ahí". "Evidentemente sería necesario ilusionar a la ciudadanía para que se diera cuenta de cuáles son los engaños en los que los están metiendo y cuando hubiera una opción electoral que realmente fuera ilusionante se volcara hacia ahí", ha finalizado.