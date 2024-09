El bloque izquierdista bloquea el nombramiento del presidente del CGPJ: "Han rechazado ya tres propuestas"

El bloque izquierdista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene bloqueado el nombramiento de su presidente un mes después de la composición del nuevo Pleno del CGPJ.

A finales de julio, el recién elegido Gobierno de los jueces acordó que los candidatos a la presidencia fueran los magistrados conservadores Esperanza Córdoba y Antonio del Moral, y los magistrados izquierdistas Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. Tras varias votaciones, ningún candidato ha conseguido la mayoría suficiente para ser elegido. El Pleno del CGPJ se volverá a reunir este lunes por la tarde.

Fuentes conocedoras de la negociación consultadas por Libertad Digital afirman que "no se ha producido ningún avance en la negociación para designar al nuevo presidente del Poder Judicial y los vocales izquierdistas han rechazado 3 propuestas. El bloque conservador del CGPJ cedió en sus pretensiones iniciales y propuso por su currículum al magistrado izquierdista Pablo Lucas, pero los vocales izquierdistas no lo apoyaron y sólo contemplan votar a Pilar Teso o Ana Ferrer".

"Los vocales conservadores propusieron también una votación en el seno de la Carrera Judicial para alcanzar un acuerdo, pero esta opción también fue desechada. En tercer lugar, el bloque conservador apostó por la magistrada Carmen Lamela, cumpliendo así la pretensión de los vocales izquierdistas de que el presidente sea mujer e izquierdista. Además, la vicepresidencia del Supremo también la elegirían los vocales de dicho bloque. Sin embargo, esta propuesta tampoco fue admitida", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "los vocales conservadores no quieren ‘espías’ del presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido o del ministro de Justicia Félix Bolaños en la presidencia del CGPJ. No puede pasar lo mismo que ha sucedido en el TC, la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas. Pablo Lucas y Carmen Lamela son magistrados izquierdistas moderados e independientes del Gobierno de Pedro Sánchez, por eso el bloque izquierdista no los acepta. El Ejecutivo socialista quiere controlar la Justicia y no se va a permitir. Por eso, se a va a rechazar a las candidatas de Conde-Pumpido y Bolaños".

La Comisión negociadora del CGPJ compuesta por los vocales conservadores José Antonio Montero, Alejandro Abascal, José María Páez e Isabel Revuelta y por los vocales izquierdistas Ángel Arozamena, Ricardo Bodas, Esther Erice y José María Fernández Seijo se reunirá este lunes por la mañana para presentar sus propuestas a la presidencia antes de que el Pleno se reúna por la tarde.

"El bloque conservador acudirá al Pleno del lunes por la tarde con la pretensión de nombrar de una vez por todas al nuevo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. En las manos del bloque izquierdista está la posibilidad de alcanzar un acuerdo. En los vocales conservadores no existen fisuras, pero los izquierdistas están divididos entre los partidarios de Teso y los de Ferrer", concluyen.

Lucas, Teso, Ferrer y Lamela

Pablo Lucas: Elegido Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo entre juristas de reconocida competencia con al menos quince años de ejercicio en 2001, asumió la presidencia en funciones de la Sala el 31 de diciembre de 2022. Miembro electivo de la Sala de Gobierno desde noviembre de 2013, en 2009 fue designado por el Consejo General del Poder Judicial magistrado encargado del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, cargo en el que fue confirmado en 2014 y en 2019. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.

Pilar Teso: Es magistrada especialista de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde 2008. Ingresó en la Carrera Judicial en 1985 y, desde entonces, ha ocupado destinos en los Juzgados de Parla (Madrid), Barcelona, Collado-Villalba (Madrid) y Madrid. Tras ascender a la categoría de magistrada ejerció en el Juzgado de lo Social número 2 de Cáceres, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional antes de su nombramiento como magistrada del alto tribunal.

Ana Ferrer: Magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde 2014, ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre y ha ejercido en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Linares, en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Aranjuez, en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Leganés y en el juzgado de Instrucción número 16 de Madrid. En 1996 obtuvo plaza de magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid y en 2008 fue nombrada presidenta de dicho órgano judicial.

Carmen Lamela: Magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde septiembre de 2018, se licenció en Derecho por la Universidad Pontifica de Comillas en 1984. Ingresó en la Carrera Judicial en 1986 y, desde entonces, ha ejercido en el juzgado de Primera Instancia de Orihuela, en el juzgado Mixto de Manzanares, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Badalona, en la Audiencia Provincial de Barcelona, en el juzgado de Instrucción nº 25 de Madrid, en la Audiencia Provincial de Madrid. Tras regresar a la Audiencia Provincial de Madrid, ejerció en la Sala Penal de la Audiencia Nacional en comisión de servicio y en el Juzgado Central de Instrucción nº 3.