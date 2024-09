La elección de Isabel Perelló como presidenta del CGPJ destapa una guerra en la izquierda judicial

La elección de la magistrada del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, como presidenta del Poder Judicial ha destapado una guerra en la izquierda judicial.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designaba este martes a Isabel Perelló tras obtener 16 de los 20 votos frente a la otra candidata, la magistrada de la Sala Penal del Supremo Ana Ferrer. Perelló, que será la primera mujer en ocupar la presidencia del Alto Tribunal desde su creación en 1812, fue designada magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el año 2009. Nacida en Sabadell (Barcelona) y de 66 años, forma parte de la asociación judicial izquierdista 'Juezas y Jueces para la Democracia'.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la elección de Isabel Perelló como presidenta del Poder Judicial es la menos mala de las opciones posibles. El bloque conservador ha conseguido que se nombre a una magistrada que no es sanchista, ni pumpidista. Tras la presidencia del conservador Carlos Lemes, la alternancia era inevitable y se tenía que elegir una presidencia izquierdista. Una vez rechazados a los moderados Pablo Lucas y Carmen Lamela, Perelló era la mejor opción".

"Durante el fin de semana, los vocales izquierdistas del CGPJ han sido presionados recibiendo llamadas del ministro de Justicia Félix Bolaños y del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para que apoyasen a Pilar Teso o Ana Ferrer. En la votación de este martes, sólo apoyaron a Ferrer los vocales Bernardo Fernández Pérez, Ricardo Bodas, José María Fernández Seijo y Argelia Queralt. La elección de Perelló ha dejado al descubierto una guerra en el sector judicial izquierdista. Este bloque está dividido, a diferencia del conservador, y precisamente la elección de Perelló ha sido posible gracias a que los vocales izquierdistas Carlos Hugo Preciado e Inés Herreros (Sumar) comunicaron a los conservadores que la votarían", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "la designación de Perelló, muy cercana a la ministra de Defensa Margarita Robles y con importantes amistades en el bloque conservador, ha pillado con el pie cambiado a una izquierda judicial dividida. La elección de Perelló no gustará a Moncloa. Fue la ponente del auto en el que el Tribunal Supremo rechazó hace un año la petición del PSOE de revisar los votos nulos de las elecciones generales del 23 de julio en la provincia de Madrid. Para negociar nombramientos, se espera que con Perelló las votaciones no finalicen siempre con un 11-10 como el famoso 7-4 del TC de Conde-Pumpido. No obstante, son necesarios 13 votos en el CGPJ para efectuar los nombramientos".

La magistrada Isabel Perelló jurará o prometerá este miércoles ante el Rey su cargo como nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, un día antes del acto de apertura del año judicial que presidirá el propio Felipe VI. El acto de jura o promesa tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela a partir de las 09.30 horas.

Posteriormente, tomará posesión mañana de su cargo como presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en un acto que se celebrará a las 13:00 horas en el Salón de Plenos del Alto Tribunal.

Isabel Perelló, presidenta del Poder Judicial.

La importancia del presidente del CGPJ y del TS

La figura de presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ es muy relevante en el sistema judicial español. Entre sus principales funciones en el Alto Tribunal, se encuentra la de presidir la Sala de Gobierno, llevar la dación de cuenta ordinaria con los respetivos presidentes de Sala. También preside la Sala de conflictos del Supremo y la denominada ‘Sala del 61’ que fija el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

En el seno del CGPJ, el presidente es el responsable de fijar el orden del día en los Plenos y tiene voto dirimente en la Comisión Permanente. Además, es la mayor autoridad en todos los aspectos organizativos internos del órgano de Gobierno de los jueces.