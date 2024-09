El gurú de Begoña Gómez, Barrabés, planeó convertir el paraíso fiscal de Panamá en la "referencia turística del Caribe"

El gurú de la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés, planeó convertir el paraíso fiscal de Panamá en "la referencia turística del Caribe".

La UE considera a Panamá un paraíso fiscal al considerarlo un país no cooperante en esta materia. No obstante, en el caso de España el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suscribió con las autoridades panameñas un Convenio de doble imposición con cláusula de intercambio en octubre del 2010, que dejó a este país fuera de la lista de paraísos fiscales españoles.

Según la documentación, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Barrabés presentó una propuesta ante la Autoridad de Turismo de Panamá sobre "HUBs de Innovación" en el primer trimestre de 2019. Dicho documento tenía el objetivo de "mostrar de manera ejecutiva la gran oportunidad de convertir a Panamá en el HUB (centro) de referencia turística en el marco de actuación del Caribe".

"Para ello", añadía el documento, "se incluyen una serie de cifras a alto nivel sobre el impacto económico del sector turístico en el país que sustentan la necesidad de seguir dando pasos en este sentido, implementando enfoques innovadores como la creación de un HUB de innovación en turismo que permita mejorar el posicionamiento de Panamá respecto a los países del entorno y le conviertan en líder en innovación turística".

"Si el contenido fuese de su interés, desde Barrabés estaríamos encantados en profundizar en este enfoque a través de una propuesta más detallada de

colaboración entre la Autoridad de Turismo de Panamá y Barrabés", apuntaba la propuesta de Barrabés. El plan ofrecido a las autoridades turísticas panameñas supondría un coste económico cercano a los 300.000 euros.

Barrabés describía así sus programas y actividades en el marco de Hubs de innovación: "De acuerdo a la experiencia en la gestión y operativa de Barrabés en este tipo de HUBs, se indican algunas de las actividades que con más frecuencia se implementan en ellos: Desarrollo de marca (Eventos temáticos mensuales, posicionamiento de Marca, plataformas, premios y redes Sociales); Generación de nuevos negocios (Programas de Open Innovation, aceleradoras, LABs, Venture Builders, Programas de Intraemprendimiento, Programas Go to Market, Scale Up para startups, Scouting Análisis de startups); y Desarrollo de cultura. (Global digital Innovation para top managers, viajes exploratorios, Innovation Schools, Masters, Espacios de coworking, Espacios de coliving).

La que fuera directora del Hub de turismo de Globalia, Wakalua, Leticia Lauffer, en su intervención en la comisión de investigación del Senado el pasado mes de juio hacía referencia a las negociaciones de Barrabés con las autoridades panameñas: "Estábamos negociando también con Panamá la posible creación de Wakalua del Caribe".

Recordamos que el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga a Begoña Gómez y a Juan Carlos Barrabés por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha deliberado este lunes sobre el futuro judicial del caso. La resolución se conocerá en los próximos días.

Propuesta de Juan Carlos Barrabés a Panamá.

El ‘Wakalua’ de República Dominicana

Tal y como desveló este diario, el empresario Juan Carlos Barrabés diseñó además un 'Wakalua' para República Dominicana tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Wakalua era un Hub (centro) sobre innovación en turismo que lanzó Globalia en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT) en enero de 2019 y que fue dirigido hasta su desaparición en 2023 por Leticia Lauffer. Barrabés conoció al presidente del Gobierno y a Begoña Gómez hace casi 10 años.

Barrabés elaboró una propuesta de colaboración para el Ministerio de Turismo de la República Dominicana para "crear el Hub de turismo más relevante del Caribe". El objetivo sería crear "espacios colaborativos, atracción de diferentes actores, aceleración de la innovación y creación de nuevos negocios".