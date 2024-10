El grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) que lidera la primera ministra italiana y cofundadora del partido Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, ha excluido al eurodiputado Luis Alvise Pérez, que aseguró a finales del pasado mes de julio que se había adherido a este grupo en el Parlamento Europeo. Algo que negaron fuentes del grupo que lidera Meloni aclarando que, si bien Alvise había solicitado su entrada en ECR, era el grupo el que debía decidirlo durante el mes de septiembre.

Más de dos meses después y apurando hasta el último día de septiembre, ECR ha subido este lunes a su web un documento con todos los europarlamentarios que formarán parte de su grupo durante esta legislatura en el que excluye a los tres europarlamentarios de Se Acabó la Fiesta (SALF) –agrupación de electores con la que Alvise concurrió a las elecciones europeas del pasado 9 de junio—.

Aunque el grupo de los conservadores europeos –al que perteneció Vox durante la anterior legislatura— no ha puesto de manifiesto mediante un comunicado o mediante declaraciones de sus líderes en Bruselas su rechazo a Alvise, la publicación del documento en el que se le excluye y la ausencia de ningún tipo de anuncio al respecto por parte de Alvise o ECR, parecen confirmar que el grupo de Meloni ha rechazado la petición de Alvise. Sobre todo, por el hecho de que el grupo parlamentario se había dado de plazo hasta el mes de septiembre para decidir sobre la posible adhesión de SALF a su grupo.

Estos hechos contrastan con la versión del eurodiputado, que anunció el 24 julio del presente año mediante su canal de la red social Telegram su "ingreso en ECR" para, supuestamente, combatir el "bulo" de que el líder de SALF se encontraba "desparecido" y no hacía "nada" desde que consiguió más de 800 mil votos en las elecciones europeas del pasado 9 de junio.

No es definitivo, pero sí complicado que Alvise entre en ECR

Según han informado fuentes cercanas al Parlamento Europeo a Libertad Digital, el hecho de que ECR no haya incluido a los eurodiputados de SALF en su grupo parlamentario no significa que no puedan hacerlo durante el resto de la legisltura. "Es bastante habitual que haya movimientos durante la legislatura", han apuntado las mismas fuentes, aunque ven bastante complicado que el grupo conservador acabe aceptando a un perfil "antisistema" como Alvise cuando Meloni se encuentra en un proceso de viraje hacia el centro político.

Asimismo, cabe recordar que Alvise denunció a finales del pasado mes de junio un supuesto "veto" por parte de Vox –que todavía se encontraba en el grupo de Meloni— para que SALF no entrara en ECR. No fue hasta finales de julio cuando Alvise formalizó su petición al grupo parlamentario, 19 días después de que los de Santiago Abascal anunciasen su anexión al grupo Patriotas por Europa que acababa de formar el presidente de Hungría, el conservador Victor Orbán.

A todos estos inconvenientes con los que ya contaba Alvise se le suma el hecho de haber cobrado 100 mil euros en efectivo para su campaña electoral de manos de un empresario de criptomonedas investigado por estafa. Él mismo ha reconocido esta supuesta financiación ilegal de su agrupación de electores.

Alvise ha reconocido financiación ilegal de su campaña

El líder de SALF reconoció la semana pasada mediante un vídeo publicado en redes sociales el cobro de los 100 mil euros en efectivo alegando que lo que pretendía era no enriquecerse con su actividad pública al frente de su partido. Un reconocimiento que llegó después de que el empresario de criptomonedas denunciase los hechos. El tema no ha pasado desapercibido, pues la Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue los hechos.

En el mismo mensaje, Alvise se reconocía "culpable" como "autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo", en alusión al pago de los 100 mil euros por parte del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, investigado por estafa. Según intentó defenderse, ejerció al cobrar el dinero en efectivo su "legítima defensa" contra "el terrorismo fiscal del Estado". "Somos millones de trabajadores esclavizados a impuestos en este país y a veces cobrar una actividad ilegal de quienes no hacen factura es muchas veces la única salida que queda", alegó el eurodiputado.