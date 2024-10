La organización del acto del 20-O en defensa de España y la Constitución pide apoyo a los patrocinadores de Begoña Gómez

Veinte empresas -al menos- han participado en el patrocinio de los distintos negocios de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, imputada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El 20 de octubre se ha convocado una concentración en Plaza de Castilla para defender España y la Constitución española. Los organizadores han decidido pedir a las veinte empresas que se sintieron atraídas por los negocios de Begoña Gómez que se sientan igualmente atraídas por la defensa de España, su carta magna, la legalidad, el Estado de derecho, la independencia judicial o la libertad de prensa. Por ello, han solicitado a las veinte empresas que apoyen el acto.

Apoyo económico solicitado a las empresas

"El grupo promotor de la Plataforma por la España Constitucional, que aglutina a más de un centenar de entidades cívicas y que ha demostrado su capacidad de convocatoria en diversas actividades realizadas en los últimos años con los limitados recursos de los ciudadanos que les respaldan, se dirige cortésmente a todas aquellas empresas -públicas o privadas- que en su día apoyaron económicamente las controvertidas iniciativas empresariales de la esposa del presidente del Gobierno para solicitar su apoyo económico", señala un documento de la organización.

Objetivo: cubrir gastos del evento

El objetivo de la petición: "Poder cubrir los gastos de la concentración que celebraremos en Madrid, en la Plaza de Castilla, el próximo domingo 20 de octubre, con el lema: 'Por la Unidad, la Dignidad, la Ley y la Libertad: ¡Elecciones Generales, ya!'". La explicación es sencilla: "Este tipo de eventos suponen, además de una significativa dedicación, gastos de cierta entidad para la megafonía, escenario, pantallas, cartelería, etc. La ciudadanía, consumidora de sus productos y servicios, no entendería que su generosidad se circunscribiera exclusivamente a la esposa del actual presidente del Gobierno, para financiar actividades de dudosa utilidad pública, y no se extendiera a una mayoría social que lucha por lograr un país mejor y más justo en el que la corrupción sea penalizada", añaden.

Fuentes de la organización señalan que la carta ha sido remitida a: "Correos; Enisa; Fundación SEPI; Red.Es; Cámara de España; ICEX España Exportación e Inversiones; Empresa de Transformación Agraria (Tragsa); COFIDES; Redeia (Red Eléctrica); Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE); Telefónica; Indra; Fundación La Caixa; Reale Seguros; Globalia; Google; Acciona; Cepsa; Iberia; Wallbox".

Se da la casualidad de que muchas de ellas son empresas públicas, es decir, en última instancia, dependientes de las decisiones del Gobierno del marido de Begoña Gómez.