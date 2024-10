Si algo está claro es que entre socialistas anda el juego. Y es que cargos y excargos se reparten los papales protagonistas en un caso de presunto tráfico de influencias y delitos fiscales que cada día cuenta con más pruebas en contra del hermano del presidente del Gobierno.



La Diputación de Badajoz ha salido tocada de este asunto. Todos los documentos aportados al Juzgado apuntan a una falta de control, absentismo permitido y enchufismo centrado en agradar al hermano del ya jefe de todo el socialismo -David Sánchez fue colocado en un cargo inventado a los once días de llegar a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez-. Pero es que ahora la cosa avanza incluso en los colaterales.

Imputados en el caso



El hermano de Sánchez no es el único imputado. También lo está el presidente de la Diputación de Badajoz durante la colocación de David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo, ahora elevado a secretario general del PSOE en Extremadura. Su imputación es similar a la del hermano del presidente: por nada menos que cinco delitos. Y cuenta con un abogado nada ajeno al PSOE. Y nada ajeno al propio Sánchez: era hasta el cierre de 2023 el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza Sánchez. Pero ahora, como letrado de la Diputación de Badajoz, lleva la defensa de Gallardo.

La Diputación de Badajoz defiende la necesidad de su intervención en los distintos procesos en los que autoridades y funcionarios resulten afectados en los mismos como consecuencia de su actuación al servicio de la corporación.



Pero sea como sea, lo que está claro es que todos los caminos llevan a un socialista. Mendoza, de hecho, no es nuevo. Ha sido igualmente subdelegado del Gobierno en Badajoz y letrado del Gabinete Jurídico de la Diputación. Fue en diciembre de 2023 cuando publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el nombramiento de José Luis Quintana como delegado del Gobierno en Extremadura y, con él, cese de ese mismo cargo de Francisco Alejandro Mendoza Sánchez.



Mendoza señaló en su despedida que ha desempeñado el cargo "algo más de un año y al que podría sumar los más de cuatro años que ejercí la Subdelegación del Gobierno en Badajoz". Cinco años intensos, que le han dado "la oportunidad de servir a mi país, a mi región y a mis conciudadanos. Para mí ha sido un honor y un verdadero privilegio poder trabajar por el progreso de Extremadura y de España".

En una carta de despedida destacó el papel de su equipo por hacer todo fácil cada día: "También tengo que decir que algo he intentado modestamente poner de mi parte. He pretendido siempre cumplir con lo que estimaba que era mi deber y lo he hecho lo mejor que he sabido".



Ahí mismo anunció que regresaba a sus tareas profesionales como letrado en la Diputación Provincial de Badajoz y subrayó que "seguiré apostando, y aportando en lo que pueda, para que en Extremadura y España tengamos y reforcemos el mejor sistema de convivencia y progreso del que hemos disfrutado en nuestra historia". Ahora defiende al hermano de Sánchez colocado allí con un cargo inventado.