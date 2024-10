El candidato alternativo a Junqueras en ERC amenaza con tumbar los gobiernos socialistas de Madrid y Barcelona

A falta de un mes y medio para el congreso extraordinario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la plataforma Nova Esquerra Nacional (Nen) se ha presentado este sábado en un acto en el que ha congregado a unas 800 personas. Marta Rovira y el expresidente de la Generalidad Pere Aragonès han apoyado al candidato Xavier Godàs, aunque se han abstenido de intervenir en el mitin.

Godàs, exalcalde de Vilassar de Dalt la década pasada, es el candidato de la plataforma que pretende arrebatar la dirección del partido a Oriol Junqueras. En su lista destacan la diputada en Madrid Teresa Jordà y la exportavoz del partido y vicepresidente del parlamento catalán Raquel Sans, así como la exdiputada Alba Camps. Las tres ocuparán vicepresidencias si su candidatura resulta ganadora. Con ellos está también Josep Maria Jove, el de la libreta con el detalle del golpe de Estado de 2017, aún pendiente de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y en la actualidad presidente del grupo de ERC en el 'Parlament'. Además cuentan con el apoyo de Marta Rovira y Pere Aragonès. Se trata, pues, de una lista "oficialista".

En su intervención, Xavier Godàs ha advertido al PSOE y al PSC de que "seremos exigentes, muy exigentes, les haremos sudar la gota gorda. Y, si conviene, haremos caer gobiernos". Godàs votó a favor de investir a Salvador Illa como presidente de la Generalidad, pero ha insistido en que en la plataforma hay mucha gente que se posicionó en contra, como la diputada en el Congreso Pilar Vallugera.

La advertencia de Jové a Illa

Godàs pretende trasladar a ERC el modelo de bicefalia del PNV, de modo que ha señalado que si consigue la presidencia del partido no será candidato a la presidencia de la Generalidad. También ha aprovechado su primer mitin de envergadura para cargar contra Junqueras. "No esperéis que os cuente anécdotas. Yo hablaré de política porque somos un partido y no un club de petanca o una parroquia".

A modo de prueba de que la candidatura va en serio en lo de derribar gobiernos, Jové ha destacado que antes de sentarse a negociar los presupuestos de la Generalidad del próximo año exigirá al 'Govern' de Illa un detallado plan para implantar la nueva financiación catalana.