Begoña Gómez desarrolló una "certificación profesional" de Transformación Social Competitiva para facturar a empresas

La esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez desarrolló una "certificación profesional basada en la metodología TSC (Transformación Social Competitiva)" para facturar a empresas. La mujer de Pedro Sánchez trabajaba en este proyecto cuando estalló la causa en la que es investigada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41, Juan Carlos Peinado, debe decidir en las próximas fechas si investiga a Gómez por un tercer delito de apropiación indebida tras poner supuestamente a su nombre un programa informático diseñado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con dinero público. Desde la web https://transformatsc.org/ se ofrecía el software de la Cátedra de TSC para permitir a las empresas adaptarse a criterios de sostenibilidad concretos y poder acceder así a financiación e inversores.

Libertad Digital ha tenido acceso al acta de la reunión de la Comisión Mixta de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de Begoña Gómez que tuvo lugar el 27 de enero de 2022 a las 12:00 horas en el despacho del vicerrector de la Universidad Complutense. A este encuentro, asistieron Juan Carlos Doadrio, vicerrector de Relaciones Institucionales; Arancha Escalada, responsable de RSE en Reale Seguros; Montserrat Buisan, directora corporativa de Programas Sociales de Fundación La Caixa; Blanca de Juan de Castro, secretaria de la Cátedra Extraordinaria de TSC; y la propia Begoña Gómez como directora de la citada Cátedra.

Dicho acta refleja el diseño de las llamadas "certificaciones profesionales": "Junto a la Fundación UCM, se está trabajando en el diseño e implementación de una certificación profesional basada en la metodología TSC. Tras varios meses de trabajo, parece que se ha llegado a un punto de entendimiento y encaje que nos permite comenzar con los trabajos de diseño. Esta certificación está avalada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación)".

"Actualmente, y aunque ya se ha comentado en los puntos anteriores, se han definido los siguientes grupos de Trabajo dentro de la Cátedra: formación/divulgación, plataforma de impacto, informes/estudios y certificaciones profesionales. Cada grupo de trabajo tiene un responsable que se encarga de facilitar los grupos de trabajo Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:45 horas", destacaba el acta.

Fuentes del caso consultadas por LD afirman que "la expedición de certificaciones profesionales de TSC se iba a convertir en el verdadero y principal negocio de Begoña Gómez. Primero, captó a las empresas a través de la plataforma de TSC y elaboró un lista de clientes potenciales a los que podría vender posteriormente sus certificaciones profesionales y facturar así grandes cantidades de dinero".

Relacionado Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular si es procesada por tráfico de influencias

"El juez Juan Carlos Peinado tiene en su mesa ya un listado de unas 70 empresas que se dieron de alta en la plataforma de TSC de la esposa de Pedro Sánchez. También hay instituciones públicas como ayuntamientos que se interesaron por dicha plataforma", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que si Peinado admite investigar el delito de apropiación indebida del software de la Complutense, "es probable que Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés o el rector de la UCM Joaquín Goyache fueran nuevamente citados a declarar".

Acta de la reunión de la Cátedra TSC de Begoña Gómez.

Tal y como publicó este diario, Begoña Gómez ya accedió a una rama de la ONU que certificaba el cumplimiento de la Agenda 2030 para cobrar subvenciones.

La Plataforma TSC de Medición de Impacto Social

El mismo acta de la reunión de la Cátedra de TSC expone las principales características de la plataforma de Medición de Impacto TSC: "Medición de impacto recurrente: la plataforma no plantea exclusivamente la toma de ‘una foto’ en un momento determinado, si no la medición del impacto a lo largo del tiempo; la plataforma será de uso gratuito para las PYMES; se concibe como una ‘red social’ o comunidad, donde las pymes, no sólo la utilizarán para medir su impacto, si no que las pondrá en contacto con otros agentes de su entorno. De esta forma se consiguen alianzas que multiplican el impacto. Las alianzas planteadas pueden ser con otras PYMES o con ONL".

"La herramienta guía al usuario a identificar el impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a definir el propósito, identificar proyectos, generar Alianzas y establecer KPI’s, la plataforma emitirá un informe no financiero (o memoria de sostenibilidad) ajustada a la normativa vigente. Este reporte, si bien no es obligatorio, si puede otorgar a las PYMES un respaldo de cara a contrataciones bien con el sector privado o el público; la plataforma incluirá pequeñas píldoras de formación para ayudar a las organizaciones a virar sus estrategias hacia en impacto Social y medioambiental", concluía el acta.