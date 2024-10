Pedro Sánchez: 10 meses negándose a acudir a la Moncloa

En esto de no acudir al Palacio de la Moncloa tras recibir la llamada de un presidente del gobierno, el presidente es pionero. Pedro Sánchez estuvo negándose a acudir al Palacio de la Moncloa durante 10 meses hasta que fue expulsado del PSOE.

A finales de 2015 España acababa de salir de unas elecciones generales que ganó Mariano Rajoy al que no le daban los números para poder conformar un gobierno estable. Por este motivo el entonces presidente buscaba un pacto con el PSOE para poder gobernar con una gran coalición como la que había en Alemania. Y Pedro Sánchez sólo respondió a la llamada de Mariano Rajoy en una ocasión. Se trató de un encuentro que duró 45 minutos. Aquella sería sería la última vez que acudiría a la Moncloa ante la llamada del presidente del gobierno hasta que fue defenestrado por su partido el 1 de octubre de 2016.

Desde ese momento y durante 10 meses Mariano Rajoy convocó a Pedro Sánchez a diversas reuniones en Moncloa a las que Pedro Sánchez se negó a acudir.

El 27 de enero de 2016 la Agencia EFE titulaba en un teletipo: Sánchez rechaza una vez más reunirse con Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha desvelado este miércoles que ha vuelto a llamar a Pedro Sánchez para intentar buscar un acuerdo en favor de la gobernabilidad pero que el líder del PSOE no ha querido reunirse con él. "He intentado hablar con él pero no ha querido reunirse conmigo" dijo en una entrevista en Tele5.

Sánchez se negó a acudir pese a que España seguía sin gobierno

El 12 Febrero vista la negativa de Pedro Sánchez a acudir a la Moncloa y ante la obstinación del líder del PSOE, Mariano Rajoy cedió y se trasladó al Congreso para buscar una salida a esta situación de bloqueo. La reunión duró menos de 20 minutos.

Durante los días posteriores Rajoy insistió en seguir intentándolo con Pedro Sánchez. 9 de marzo de 2016. La Agencia EFE titula: "El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que ya no tiene intención de reunirse con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y que los contactos que pueda haber entre ambos partidos correrán a cargo de los equipos negociadores". Pasaron cuatro meses más en los que Pedro Sánchez estuvo negándose a ir a la Moncloa.

Hasta que llegó el mes de julio. Durante los cuatro meses anteriores Rajoy siguió convocando a Pedro Sánchez a la Moncloa y este se negó a acudir a pesar de que España seguía estancada y sin gobierno… la presión social y la parálisis institucional obligaron a Sánchez a ceder para celebrar un tercer encuentro. Pero no en la Moncloa sino, de nuevo, en el Congreso. Rajoy accede… Tampoco hay acuerdo.

18 de agosto… otro titular de la Agencia EFE: Sánchez rechaza reunirse con Rajoy y le pide que fije una fecha para la investidura: "El gabinete del presidente del Gobierno en funciones propuso el miércoles una reunión al líder socialista, quien declinó la oferta".