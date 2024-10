Arcadi Espada y el "pelotón enloquecido de mujeres" que celebra como "brujas" la caída de Errejón

El Mundo

"Apoteosis sobre Valencia". Ahora toca buscar culpables, llamar asesino a Mazón, algún 'pásalo' y linchar a las autoridades y a quien se ponga por delante. La izquierda, naturalmente, no fallan nunca.

Al Gobierno no le dio la real gana suspender la votación del reparto de RTVE. Les corría mucha prisa nombrar consejera a la sectaria radical medio loca Angelina Rubio, capaz de aconsejar a un niño que sólo cruce un semáforo cuando esté en rojo. "Ni siquiera decenas de cadáveres son capaces de unir a quienes los representaban en el Congreso", dice Bustos. "Ni siquiera un pálido temor a la opinión de los valencianos o los manchegos calma la voracidad colonizadora de un sanchismo zombi y espectral que sigue lanzando dentelladas a las instituciones de todos mientras la corrupción trepa por sus piernas". "Hace falta registrar otra vez la condición miserable de un Gobierno deshuesado y venal, incapaz de posponer el saqueo de otra institución con tal de remunerar a los socios cuya codicia alimenta la respiración artificial del desahuciado. Agonizando una semana más: Gobierno de España". Se está haciendo larga la agonía.

A Errejón le ha salido un inesperado amigo, Arcadi Espada, que tilda a las víctimas de violencia sexual de "pelotón enloquecido de mujeres que llaman monstruo a un hombre que en Castellón le tocó el culo a una y que celebran como brujas la sustitución de la presunción de inocencia por el aquelarre". Errejón tiene que estar partiéndose el culo. Defensores por doquier desde las antípodas ideológicas y las mujeres de derechas que despellejan a las víctimas.

Leyre Iglesias no tiene tan claro que las víctimas de violencia sexual sean unas brujas. "El caso Errejón no solo expone a la luz la hipocresía descomunal de un hombre sino, sobre todo, la hipocresía descomunal del movimiento (los partidos y sus satélites, periodistas incluidos) que él cofundó". "Con Errejón se ha demostrado que las mujeres al mando de Más Madrid y de Sumar gestionaron el incendio exactamente como lo hubieran hecho esos viejos de bigote y puro a los que caricaturizan: mirando para otro lado hasta que no tuvieron más remedio que actuar". Y se lanzan las culpas las unas a las otras mientras las derechas defienden a capa y espada la inocencia de un violento machista confeso.

El País

"Casi 100 muertos por la DANA". "El Gobierno valoró declarar "emergencia nacional" pero renunció para no quitarle el mando a Mazón". "La Generalitat valenciana intenta trasladar a Interior la responsabilidad por no haber alertado a la población hasta que se habían iniciado las inundaciones". ¿Ven? Ya está la máquina del fango sanchista esparciendo basura y utilizando a los muertos. "Feijóo ataca al Gobierno en plena catástrofe en Valencia". El pseudomedio de Sánchez no tiene límites.

Ya avisa Pepa Bueno de que actuarán como en el 11-M. Es el ADN de la izquierda, la miseria moral. "No es este el momento —mientras se recuperan cadáveres y se atiende a las víctimas— de exigir responsabilidades, pero sí de analizar cómo puede tener consecuencias tan escalofriantes en vidas humanas un fenómeno anunciado y en una comunidad que acarrea una trágica historia de inundaciones". "La alerta a toda la población que emitió la Generalitat valenciana se produjo a las ocho de la tarde del martes, cuando había ya muchos ciudadanos atrapados y pueblos anegados y el agua llevaba horas acumulándose y desbordándose". Que se prepare Mazón y que le pida consejo a Ayuso. Le llamarán asesino y genocida desde el Equipo de Opinión Sincronizada sanchista.

Para Daniel Gascón resulta difícil ser "piadoso" con Errejón, cuando "él defendió los linchamientos y condenó acciones menos graves que las suyas". "Hay conductas potencialmente delictivas y hay comportamientos moralmente reprochables e incompatibles con la representación política". Y más con los mítines feministas que nos ha dado, el sinvergüenza. "El procedimiento de la denuncia anónima en Instagram no solo potencia la indefensión y favorece la calumnia, sino que deja desamparadas a las víctimas: es el Estado el que tiene los instrumentos y el deber de protegerlas. Es un mecanismo bárbaro, irresponsable e interesado. También muestra otro doble rasero de quienes lo defienden: un sistema de denuncias anónimas no verificadas se parece mucho a lo que algunos llaman la máquina del fango". Tal vez, después de la que le ha caído a la única denunciante, habría que preguntarse por qué no se denuncian esas agresiones.

Y para rematar, titula la corrupción del fiscal general: "El Supremo ordena los registros del despacho y los corros del fiscal general". Antetículo: "Caso Ayuso". El Jueves es más serio que este folletín.

ABC

"DANA mortal". Alberto García Reyes comenta la inmensa inmoralidad sanchista. "Montero se mostraba compungida: «Hoy no es el día, señora Gamarra, hoy le hacemos un favor a la ciudadanía si mostramos unidad del conjunto de partidos políticos». El PP reculó y solicitó la suspensión de la sesión. Y el socialista Patxi López aceptó la propuesta apelando a la humanidad de sus señorías. Pero todo era mentira. Otra mentira más. La más obscena posible. Porque la presidenta Armengol decidió mantener el resto de la actividad parlamentaria, en la que casualmente se votaba el decreto para echar a la oposición del consejo de RTVE".

"Uno estaba ojiplático con la impiedad de Gamarra, a la que se le apreciaba nítidamente la incomodidad, y reconfortado con la delicadeza de Montero. Y entonces la impudicia cambió el resultado. El PP se había equivocado, pero el PSOE estaba tramando una monumental vileza". "No podía ser cierto que toda una vicepresidenta estuviese haciendo pucheros durante la sesión de control al Gobierno y luego se quedase para votar la expulsión de sus rivales políticos de RTVE". Se orinaron en la inocencia del PP, como siempre.

"Los compungidos diputados socialistas y muchos de sus socios estaban consumando una infamia sin precedentes: llenaron de fango el Congreso mientras los héroes de la UME trataban de sacarlo de las casas de las víctimas. Sabía que el sanchismo era mendaz, tramposo y amoral, pero no desalmado. Simular humanidad es un oprobio. Disculpen las arcadas". No hay manera de a algunos les entre en la mollera que el sanchismo es pero que la peste. Sánchez es un psicópata que carece de sentimientos.

La Razón

"Una DANA letal con más de 90 muertos". Marhuenda dice que "lo que ha sido incoherente es que no hubiera sesión de control por respeto a las víctimas, pero que el PSOE y sus aliados mantuvieran la votación para convalidar el decretazo de RTVE que no es una medida urgente. No tenía ningún sentido. Es otra muestra de la inaceptable utilización que hacen de las instituciones por intereses estrictamente partidistas. A esto se une la peregrina ley del silencio que pretenden imponer en las cuestiones políticas que afectan al PSOE y Sumar. "Es deleznable que se intente utilizar o politizar lo sucedido. No es la primera vez que sucede y me temo que no será la última". Y no ha hecho más que empezar.