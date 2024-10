"Defiendo que 'el monstruo' vuelva a la política si algún partido le acoge"

El Mundo

"El juez apunta a una apropiación de Begoña Gómez en cinco fases al imputarla: "Descubre nuestro software de sostenibilidad"". "Lejos de archivarse de forma inmediata, como insisten Pedro Sánchez y sus ministros, la instrucción judicial contra Begoña Gómez se agrava", dice el editorial. "Desde este martes Gómez se expone a un riesgo mayor de acabar en el banquillo, ya que la apropiación indebida no solo es más fácil de demostrar que el tráfico de influencias, sino que conlleva penas más severas, incluida la prisión".

Dice Federico Jiménez Losantos que "desde que Lauren Postigo se casó por el rito zulú en una selva que se parecía peligrosamente al Safari Park, no veíamos un fervorín tan hortera como el que ofrecieron al Maharajá y la Maharaní de Trinkapurtala los coros y danzas de una universidad que recordaba mucho a la Complutense". Horteras hasta la médula.

Los medios desafectos al benéfico poder del que antes de su entronque en la dinastía sabiniana era príncipe de la izquierda del Ganges y señor del Lingamote de Oro han insinuado que la Maharaní, de origen español y estro universal, ha ido a la India, sin tener cargo público alguno, a hacer negocios. Cuánta mezquindad", dice con ironía. "¡Pues no decían que, sin cargo público ni agenda propia, Begoharta de Tajamalajá, su título de soltera, andaría mirando urbanizaciones para invertir lo que no ya no le cabe en la República Dominicana, y que la ofrenda de flores y collares, sándalo y pachulí, es un detalle para los clientes! Como bien dijo el Maharajá, «el tiempo pondrá a cada uno en su sitio»". Es que ni disimulan. ¿Qué pintaba Begoña en la India?

"El juez imputa otros dos delitos a Begoña Gómez y la cita de nuevo a declarar el 18 de noviembre". Ya no lo oculta ni el medio de su marido. "Sumar aplaza su asamblea y asume el golpe por el ‘caso Errejón’". Eso no hay quien lo asuma. "Pocas frases han explicado hasta ahora con tanta claridad el impacto de la crisis abierta por los escándalos de acoso sexual que cercan a Íñigo Errejón. La pronunció el secretario general del grupo parlamentario de Sumar, Txema Guijarro, que comparecía este martes en la sala de prensa del Congreso: "Es una bomba nuclear", aseguró sobre la conmoción de una crisis que alcanza a su espacio político, a la izquierda en general y a "todo el país"". Estupefactos, nos ha dejado a todos. Y su gente no sabe dónde meterse.

"Diez años han pasado desde aquel asalto a los cielos que no llegó ni a despegar", dice Sergio del Molino. "Una década después, la caída del último de aquellos ídolos —instalado en la casta, inmerso en los usos y costumbres noctívagas de la élite cortesana, abrazando los vicios morales que vino a liquidar— subraya el final catastrófico de la aventura. Al margen del recorrido penal que pueda tener el caso, el derrumbamiento es moral, porque moral fue siempre su bandera. Íñigo Errejón es el símbolo de un fracaso mayúsculo: quisieron reformar la sociedad, pero no fueron capaces ni de reformarse a sí mismos". No va a tener donde esconderse, por muchos defensores y defensoras que le salen como setas.

"Apropiación indebida, nueva imputación de Begoña Gómez" Ya hemos perdido la cuenta de las imputaciones que lleva. "Diputadas socialistas desmienten a Mónica García sobre el caso Errejón: «Todas lo sabíamos»". Madre. «Era algo que entre nosotras, las diputadas, se comentaba. No pueden decir que no lo sabían», asevera. Una compañera de filas asegura a este diario: «Yo misma recibí una vez un mensaje en Instagram de Errejón, hace meses, y supe pararle los pies. Frenó, pero sí que hablábamos algunas veces de cómo acechaba». Parlamentarias de izquierda que compartieron mensajes del diputado comentando, incluso, lo que le gustaban sus pechos y que no se compadecían con lo que Sumar defendía en la tribuna instantes después". No salgo de mi asombro. "Las entrevistadas por este diario desean una especie de #MeToo en la política, aunque han exigido el anonimato". No vaya a ser que las excluyan de las lisas.

"El caso Errejón desata la guerra abierta entre Sumar y Podemos". La que ha liado el acosador irradiador. "El linchamiento de Errejón ha permitido a Pablo Iglesias cobrarse dos revanchas, una personal y otra política", dice Ignacio Camacho. ¿Linchamiento? Será autolinchamiento. "La primera contra su antiguo amigo y la segunda contra Yolanda Díaz". "Iglesias no es de los que hacen prisioneros cuando se lanzan al abordaje". Digamos que la Yoli no le queda a la zaga.

"El terremoto Errejón sacude también al Ejecutivo, cuyo brazo menor se ha quedado colgando como un miembro –uff– inerte, pasivo, agarrotado. El presidente, consciente de la irrelevancia yolandista, venía potenciando al ministro Urtasun con vistas a una probable coalición electoral con la que atrincherarse ante la contingencia de un adelanto electoral forzado. Pero ahora todo el plan amenaza con venirse abajo; incluso Podemos tensa la cuerda de su respaldo al fijar un alto precio a sus cuatro escaños. Huele a fin de ciclo, pero a esa clase de finales destemplados que dejan una intensa secuela de estragos".

María José Fuentelámo dice, con razón, que "habrá sentido estos días Íñigo Errejón el calor de unos desconocidos. Emana de aquellos –y aquellas– quienes, a pesar de estar en sus antípodas políticas, afilan más las mandíbulas contra las denunciantes que contra él". Vamos, algunos y algunas han puesto a caldo a las víctimas de un agresor confeso. "Errejón, por supuesto, esto ya lo sabía. Por eso lo dejó dicho en su carta: que cómodo se está en los brazos del rancio patriarcado. No vean cómo acuna". Son "los nuevos colegas de Errejón".

"Mis criticones preferidos son los que caen en la misma trampa que ha venido a romper el MeToo: las mujeres que airean estos asuntos son unas malas pécoras, liantas y cotillas. El 'calladita estás más guapa' de toda la vida pero aquí, además, con un propósito superior. Lo que no se cuenta –públicamente– no ha pasado". Y si se cuenta, vaya usted a saber si es verdad.

"Tres son las heridas, quizá mortales, por las que sangra la izquierda a la izquierda del PSOE, a cuenta de la tragedia Errejón: la de la superioridad moral, la del feminismo y la de la transparencia", sentencia Juan Ramón Lucas. "No es solo el comportamiento «depredador» de Errejón (y tomo el calificativo de su propia ex pareja, Rita Maestre) sino la consistente sospecha de que hay un espacio entre la omertá napolitana y la sanción o castigo por lo inaceptable, por el que ha navegado la formación del presunto hasta que estalló la cosa y la onda expansiva les ha llenado la carne de metralla y quebrado los huesos privándoles casi de toda capacidad de movimiento".

En Vozpopuli, Irene González arremete contra las feministas de la extrema izquierda. "No pueden hacerse las sorprendidas ahora cuando las que tenían cargos por ser novias en secreto o en público de los jefes políticos de Podemos repartían los carnets de feminismo. Las traidoras Rita, Yoli y Mónica García no creyeron a una "hermana" cuando denunció el año pasado a Errejón porque no las convenía, y ahora que es un cadáver político se ceban contra él para aferrarse a su sillón". Las que no tienen nada que perder arremeten contra las víctimas. "La siguiente en caer ha de ser Yolanda Díaz. Un personaje siniestro que sabe que no tiene valía ni para ocupar una concejalía de pueblo en Galicia, necesita altas dosis de ñoñería y manoseo a todo hombre con el que se fotografíe en el ámbito laboral para tapar lo único que es, una mujer sin cerebro, ni ideas, ni escrúpulos y con mucha ambición". Estaremos esperando. Que caiga como llegó.

Gabriel Sanz dice que su artículo no es en defensa de Errejón. "Es un artículo en defensa de una España en la cual nadie, a partir de un anónimo convenientemente amplificado en redes sociales, hoy contra ese político acusado de maltrato y vejaciones en que derivaron unas relaciones sexuales previamente consentidas, mañana contra cualquier ciudadano bajo sospecha, pueda ser cancelado por el tribunal de la Neoinquisición en que estamos dejando que se conviertan X (antes Twitter) o Instagram. Nadie debe verse obligado a optar entre no salir a la calle o irse de España como, me temo, le va a ocurrir al ya ex portavoz parlamentario de Sumar". Apuesto a que se va a Venezuela.

"Errejón será culpable de actos inadmisibles en cualquier persona, peor si eres cargo público. Es más, creo que es culpable; No hay más que ver el patético intento autoexculpatorio del comunicado. Pero reivindico su derecho al mismo juicio justo que tuvo el peor de los asesinos etarras y a reinsertarse en sociedad una vez cumplida la pena, previa rehabilitación de sus tratamientos contra el consumo de cocaína y su adicción al sexo. Llámenme ingenuo pero defiendo, incluso, que "el monstruo" –así se le llama en uno de los anónimos— vuelva a la política si algún partido le acoge". Como no le admita Vox, el partido varón dandy. No creo que ningún partido con mujeres esté dispuesto a acogerle.