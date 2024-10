"Errejón, un baboso con ínfulas, más que prisión requiere terapia"

El Mundo

"Sánchez compromete su palabra a que "no tuvo relación" con Aldama y afirma que "uno no elige con quién se hace una foto"", dice Raúl Piña como si Sánchez tuviera palabra. Qué gracia tienen algunos. Y esto después años agitando la foto de Feijóo.



Federico Jiménez Losantos cree que la culpa de lo que le ha pasado a Errejón es la ley del sí es sí. "Estas tiriteras de la ideología de género han usado el sufrimiento real de las mujeres maltratadas o violadas para montar unos chiringuitos que sólo han servido para colocarse ellas, sin beneficio ni progreso para las «hermanas». Cuando tuvieron cerca un caso de abuso, o mil, lo taparon. Ni les importan las mujeres de derechas ni las de izquierdas: sólo la secta progre y la pasta. La ley del sólo sí es sí es el vestigio de este fraude, que hay que borrar, para que hasta Errejón pueda tener derecho a la presunción de inocencia"..



"El retrato de Sánchez es aún más revelador. Dijo que no tenía nada que ver con la corrupción de su señora, amigos, ministros y comisionistas, y helo aquí posando sonriente con Aldama, intermediario de los negocios sucios de los Sánchez-Gómez y el Gobierno de PSOE y Sumar, o sea, Sánchez y Errejón. El autor de la foto es Koldo, que entonces no se separaba de Ábalos, a su vez sombra de Sánchez, que ahora dirá que tampoco lo conoce. Nadie conocía a nadie, pero todos hacían negocios con todos".

"Lo peor no es la foto, sino la seguridad de que esta prueba un escándalo de corrupción que haría caer a un presidente y a un Gobierno entero en cualquier país europeo, aquí sólo provocará que el Señor Uno ataque a la prensa libre, minoritaria, y a la leve oposición. Lo grave es que este imperio de la hipocresía y la corrupción ha impuesto un golpe de Estado".

Maite Rico está con Errejón tras su linchamiento. "Ahí asoma Pablo Iglesias, «macho alfa» acosador de alumnas («me voy a refrescar al baño, te espero ahí»), azotador fantasioso de señoras, papichulo que premiaba a sus mujeres con cargos. También la dañina Irene Montero, cuya sororidad siempre es selectiva. O la ministra Mónica García, que se carcajeaba cuando Isabel Díaz Ayuso reprochaba a Errejón, entonces en la Asamblea de Madrid, su machismo y su prepotencia".

"Lo que va saliendo hasta ahora, salvo el caso de la chica a la que metió mano en un concierto, son más bien recuentos de frustraciones: mujeres deslumbradas por el poder y el carisma del líder «irradiador», que descubrieron que en la intimidad se portaba como un patán. Le reprochan sus exigencias, su hostilidad, su indiferencia, su juego de dominación... Una especie de 50 sombras de Grey patético. Un baboso con ínfulas, que culpa «al neoliberalismo» de su incontinencia, y unas mujeres apresadas en su papel de damiselas indefensas («no me llamó a un taxi», «me trató a como un objeto») haciendo perder el tiempo a una policía que tiene que atender a verdaderas víctimas. Sospecho que más que prisión, Errejón requiere terapia". No le hacía fala violar, simplemente se le ofrecían.

El País

"Sumar afronta su semana más difícil tras la caída de Errejón". Vaya trago para esta horda de hipócritas. "Yolanda Díaz reúne este lunes al grupo parlamentario y hablará a los medios después en pleno debate para elegir portavoz y la creciente presión interna". "A partir del pasado jueves, con la vicepresidenta ya en viaje oficial en Colombia, Sumar y sus componentes han vivido, juntos y por separado, un auténtico infierno. Acusaciones de saber, callar y tapar los comportamientos de Errejón. También con insinuaciones soterradas de que los impulsores de destapar el caso hay que buscarlos en Podemos, en tanto que, desde fuera del ámbito de los partidos de izquierda, unen los destinos de Iglesias y Errejón por su amistad pasada, pero rota y muy rota desde hace cinco años".

"Desde Sumar, no se tira la toalla, aunque reconocen que aún no saben la magnitud del daño político que puedan sufrir derivado del comportamiento de Errejón. No hay duda de que el PSOE, como ya ha expresado su líder, Pedro Sánchez, va a apoyar a Yolanda Díaz" Pues menudo apoyo, un embustero redomado envuelto en un caso de corrupción y tráfico de influencias .

"Es probable que la caída de Íñigo Errejón suponga, tanto narrativa como materialmente, el fin de lo que en su momento se llamó nueva política. No solo por los hechos que se le imputan al ya exdiputado, sino también por todo lo que se ha evidenciado en la gestión política del caso. La colección de silencios y acusaciones cruzadas a nivel orgánico contrasta con los estándares exigidos y promocionados durante años, una época en la que la rabia justificada de una generación sirvió para inspirar y legitimar una aventura política que ahora parece enfrentar su final", dice Diego Garocho. Mira, no hay mal que por bien no venga. Una nueva política que orienta "los debates en torno a una agresiva dialéctica que establecía una fractura entre un "ellos" y un "nosotros"". Cierto, intenten hablar con un podemita. "Quiero pensar que volverá un tiempo para la reconstrucción de nuestra vida pública, pero me pregunto cuánto daño tendremos que hacernos antes para obligarnos a retomar la vía de la concordia". Pues como dependa de los podemitas y los sanchistas, otra guerra civil.



ABC

"El PP cede terreno a Vox y juntos suman 187 escaños". Aquí cada uno con su encuesta. El editorial trata de meter miedo al PP. "Si el propósito de Génova es alcanzar una mayoría suficiente para gobernar sin pactar con Vox, parece evidente que la estrategia actual no está dando el resultado previsto". Claro, ya vimos el 23J el buen resultado que da ir de la mano con Vox.

Dice Ignacio Camacho que "hay en la vida pública española otro escándalo mucho más importante que este escabroso culebrón de ardores genitales", en referencia a Errejón. "Se le empezó llamando 'caso Koldo, luego derivó en 'caso Ábalos' y acaba de entrar en la tercera fase. La del 'caso Sánchez'". Pero mucho menos entretenida, Ignacio.

"La fotografía publicada por 'El Mundo' es un salto cualitativo que sitúa al jefe del Gobierno ante un severo compromiso". "La instantánea junto al influyente conseguidor sitúa a Sánchez cerca de una declaración testifical en la que tendría que ofrecer las respuestas que viene escamoteando a la oposición y a la prensa: si se reunió con Aldama, cuántas veces, en qué contexto, con qué motivo y en qué fechas. Ante un instructor togado no puede mentir. No sin consecuencias". Bueno, Sánchez es capaz de mentir ante un instructor togado y ante un dios que todo lo ve. Por si cuela, oiga.

La Razón

"El Gobierno se esconde ante Congreso y Senado: 36 ausencias al control en dos semanas". "Sánchez, desaparecido, lleva dos semanas sin someterse a las preguntas de la oposición, mientras su Ejecutivo encadena dos récords en el Congreso y en el Senado en plena tormenta del "caso Koldo"". El Gobierno de la transparencia, ya se sabe.

Marhuenda dice que "las malas noticias se amontonan sobre la mesa de Sánchez". Durante un tiempo, Sánchez soñó, como siempre mal aconsejado, con que Puigdemont quedaría apartado de la dirección de Junts y sería sustituido por alguien dispuesto a sumarse a la corte monclovita". Pues no. "Ahora se abre una nueva etapa cuyo preámbulo hemos conocido con las derrotas parlamentarias del Gobierno. No han sido mayores porque ha paralizado las iniciativas que podía perder. La clave está en los presupuestos". Puigdemont tendrá un precio. Como todos.

En Vozpopuli, Miquel Giménez pide que no nos despistemos con la cosa errejoniana. "Llevamos algunos días entretenidos con la cosa del tío de las gafas, pinta de inocentón y manos largas". "Pero superemos la cortina e humo tras la cual Sánchez, Begoña, Aldama, Koldo, Ábalos y el resto del Gran Circo de Begoñita Chen se esconden prudentemente". "Por eso no hay que despistarse jamás con este individuo. Es capaz de engañarnos a nosotros, a los suyos, a las instituciones, a la Federación Internacional de Aviación, todos a la vez, mientras silba. No sería la primera vez, recuerden la pandemia, los confinamientos, los comités de sabio y las mascarillas. Mucho ojo". Y a Errejón que le juzgue un juez cuando haya alguna acusación concreta