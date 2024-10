Ayuso es "la más venenosa y letal arma de destrucción sanchista"

El Mundo

"Adif recorta a la mitad los trenes de Renfe, Ouigo e Iryo entre Madrid y Levante por el descarrilamiento del tren de Chamartín: "Atocha no tiene capacidad"". Y Puente criticando la manifestación de Madrid. Así es el el ministro de Transporte, un completo inepto además de un hooligan.

Mientras, la sanchista Lucía Méndez, nos cuenta que Sánchez está fadao con los jueces porque no le soban el lomo como ella. "Aunque pueda parecer difícil, la ferocidad de la política española escala cada semana al albur de las resoluciones judiciales, las noticias de corrupción sobre el caso Ábalos, la controversia en torno a las actuaciones del fiscal general, y la batalla sin descanso que libran la Puerta del Sol del PP y La Moncloa del PSOE". Venga, Lucía, que a estas alturas todos, sobre todo tu periódico, sabe que aquí la ferocidad parte de Moncloa. Menudo psicópata energúmeno te ha dado por defender.

"Subjetivamente, sin embargo, la atmósfera de las sesiones de control de los miércoles en el Congreso y las de la Asamblea de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso en llamas, se asemejan al ambiente cargado del 93 al 96". Objetivamente, el PSOE recuerda al 36. "Sánchez, los ministros del PSOE, la vicepresidenta Díaz y los ministros de Sumar, han defendido al fiscal general como si fuera la inocente víctima de una cacería". La cacería la inició Sánchez desde el principio contra lo que llama "la fachosfera", de la que Lucía se libra por reconocida sanchista.

"Éste último episodio es el de mayor gravedad porque afecta al prestigio de una alta institución del Estado, pero para el Gobierno es sólo uno más dentro de lo que define como una campaña orquestada con el fin último de derribar a Pedro Sánchez. El presidente y sus ministros han llegado a la conclusión de que no sólo cabe estar a la defensiva -obligatorio por otro lado ante los acontecimientos- sino que les es necesario pasar a la ofensiva". Lo mismo nos cuenta Lucía que Sánchez va a levantar un muro.

"Así resumen las fuentes del Gobierno consultadas el estado de ánimo en el Consejo de Ministros: «Nadie puede dudar de que hay una campaña de acoso y derribo contra el Gobierno, el PP ha decidido que a esta legislatura le quedan días y que va a caer el Gobierno, con la ayuda de algunos jueces, y no lo podemos aceptar, porque es profundamente injusto. Que abandonen toda esperanza, vamos a plantar cara, a combatir las mentiras, a gobernar hasta 2027, agotaremos la legislatura, sí o sí. ¿Qué es lo que buscan con este choque brutal? ¿Que el PSOE abandone el campo de batalla? No lo haremos. Vamos a dar la batalla y vamos a gobernar. Que nadie piense que nos vamos a rendir»". Nadie lo piensa, lo que piensa la gente es que el tirano de Moncloa es capaz de vender a su madre (y a quién sea, nadie está a salvo) con tal de seguir en el poder. Incluso de intentar levantarse en armas. No tiene límites, y sus seguidores tampoco.

"En la respuesta a la imputación del fiscal general, el Ejecutivo insiste en situar en primer plano la responsabilidad política del director de Gabinete de Ayuso por proporcionar información falsa sobre la actuación de la Fiscalía. «No queremos que la política en este país caiga en manos de gente como Miguel Ángel Rodríguez, debemos dar la batalla real contra políticos como Trump, Milei o Ayuso»". Qué manía le tiene Lucía a Ayuso, no hay artículo o intervención suya en la que no arremeta contra la presidenta. Será la cercanía a Sánchez y su banda, todo se pega. O tal vez sea algo personal.

" «¿Esto es agradable para nosotros que somos el Gobierno? No lo es, ya nos gustaría que hubiera otro ambiente y otros argumentos encima de la mesa, pero éste es el campo que ellos han elegido para pelear. El que marca Ayuso y el que asume Feijóo», añaden los interlocutores de este diario". Que te larguen esta sarta de embustes desde el Gobierno no es novedad, Lucía, que no las combatas y las des por buenas te convierte en una vergüenza para el periódico en el que escribes. En El País estarías mejor.

"Mientras los socios de Gobierno y de investidura sigan sosteniendo políticamente a Sánchez, el Gobierno de coalición no tiene que temer por su continuidad. Y en el Ejecutivo los ministros son claros y contundentes: «El presidente está enfadado, pero firme, agotará la legislatura, sí o sí»". Con la corrupción hasta el cuello, los jueces en pie de guerra, la gente hasta las narices del tirano, a Sánchez siempre le queda su orfeón mediático con El País y Lucía Méndez al frente.

David Mejía contesta a su compañera. "En este país en el que vivimos a golpe de sobresalto diario resulta admirable comprobar cómo al menos hay una persona que nunca se sale de su guía. El propio Pedro Sánchez lo confirmó en sede parlamentaria: «Por mucho ruido y por mucho insulto que hagan no me sacarán de ese carril». En el Congreso muchas veces se miente y se lanzan bravatas; el presidente -esto está confirmado-, también. Pero en este caso dijo la verdad". Un chulo de bar de libro, es el admirado presidente de Lucía.

"El carril, como ya sabemos a estas alturas, no es otro que el de seguir en La Moncloa como sea, a costa de lo que sea e incluso en compañía de quien sea". "Todo esto vale para mantenerse. Un panorama emponzoñado para echarse a temblar. Caos y enfrentamiento y, en medio de este revoltijo de coches de choque, Sánchez se mantiene en su carril". "A veces, lo más peligroso es empecinarse en el carril, corriendo el riesgo de llevarse todo por delante". Con el beneplácito de sus apoyos mediáticos, como Lucía Méndez. Hoy también escribe Joaquín Manso. Pero con Lucía ya nos hacemos una idea de por dónde va El Mundo.

El País

El periódico de Sánchez nos presenta la serie sobre Sánchez que Moncloa no ha podido colar a ninguna plataforma. "Moncloa. Cuatro Estaciones". Hala, que Pepa, Cué Lucía y toda la banda la disfruten, no vaya a ser que el jefe saque el látigo.

Xosé Hermida nos hace llorar a lágrima viva. "Dos años, tres meses y ni un minuto de tregua para el fiscal del Estado". Señor, señor, qué pena nos da este señor. El fiscal de Sánchez, al servicio de Sánchez, otro perro bien amaestrado, y lo mal que le tratan los jueces. "La derecha desató contra García Ortiz, antes incluso de que tomara posesión, una campaña sin precedentes y plagada de bulos". Ah, sí, la máquina del fango de Sánchez a todo tren. Este desprestigio de toda la profesión. Pues sí que está enfadado el puto amo, Lucía. Ayer le tocó a Cué, el perrito favorito del jefe. Hoy al subalterno Hermida hacerle unos lametones a Sánchez. Que si Ayuso, que si MAR, que si su pecado es estar al servicio del déspota monclovita. En fin, no les aburro porque es todos los días lo mismo.

Antonio González Rubí (este es nuevo en el harén mediático de Sánchez), se lanza a la yugular de Ayuso, la gran enemiga de Sánchez. Aunque en realidad se podría decir que habla de Sánchez y el sanchismo. "A cada problema, a cada crítica, a cada ataque, la presidenta madrileña y su equipo logran encontrar una manera no solo de repeler la ofensiva, sino de darle la vuelta". "Por ejemplo, ante las críticas a su gestión como presidenta, Isabel Díaz Ayuso ha logrado construir una narrativa en la que Madrid es una región que "hace las cosas de manera diferente" y tiene éxito, y su principal valor es la libertad. En este sentido, si no estás con ella, no estás con la libertad". Pongan Sánchez en lugar de Ayuso y les saldrá, si no estás con él, estás en la fachosfera.

"Se trata de generar emociones constantes a través de la construcción de valores clave, que hagan el mensaje más vivo que nunca, más memorable y notorio, e incluso que opaquen el mensaje inicial del adversario". ¡Caramba! Como Sánchez con la dichosa coalición progresista. No, si al final van a ser gemelos. El malo y la buena.

"Siempre al ataque, siempre redoblando la apuesta, sin miedo al ridículo, sin complejos, y… sin límites. Incluso ignorando o relativizando las consecuencias políticas desestabilizadoras que pueda provocar". Sánchez envía a Puente a responder a Feijóo, tacha de corrupta a Ayuso en sede parlamentaria, lanza bulos sobre Feijóo y su esposa. ¿No estará hablando Rubí de su amo?

"Convertir cada defensa en un ataque, sin contemplaciones. Testosterona política, sin dudas, sin vacilaciones. Radical. Un ruido ensordecedor que desborda y genera estupor en los rivales. Y miedo". Moncloa lanza un argumentario falso cada mañana y lo distribuye entre ministros y periodistas siervos que lo repiten hasta la saciedad generando estupor y miedo porque tiene en su poder la fiscalía, Hacienda, las instituciones todas colonizadas por el dictador. Radical, generando un ruido ensordecedor. Lo dicho, Rubí se ha equivocado de persona.

"Enfoques alternativos, audaces, imaginativos y… rompedores (me gusta la fruta). Cada palabra es un martillo". "No hay caso", "blanco y en botella", juzguen ustedes mismos.

"Todos los recursos coordinados, aprovechando su gran potencia de fuego mediática, digital e institucional (desde la política a la justicia)". Escolar, Intxaurrondo, Ferreras, El País, Barceló, la Cuatro, TVE, La SER... Tezanos, el fiscal general, Pumpido, la directora de RTVE. Juzguen ustedes mismos.

"Una guerrera, una luchadora, una gladiadora: no hay punto medio. O muerte o victoria". Señor Rubí, ha definido usted a Pedro Sánchez Castejón. Se ve que le tiene muy calado.

ABC

"Decenas de miles de personas exigen la dimisión de Pedro Sánchez". "Las cuatro estaciones: Sánchez y sólo Sánchez". Jo, Mariano, pide ayuda psicológica. La profesión no exige tanto. Como dice Ignacio Camacho, "un documental sobre Sánchez no puede resultar veraz ni auténtico si el protagonista no aparece mintiendo". Y para eso no hace falta tragarse ese bodrio. Basta oírle a él, sus ministros, sus tertulianos, la SER, TVE... Mariano, no hace falta torturarse hasta ese punto.

La pobre Rebeca Argudo está como todos. Estupefacta, atónita, pensando en comprarse una parcelita y plantar tomates." Sánchez ha conseguido que llevemos tanto tiempo sin salir de nuestro asombro que no recordamos siquiera por dónde ni cómo entramos en él. El estupor es constante, así que, contra todo pronóstico (contra la propia definición misma del concepto) vivimos en estado de estupefacción continua, con lo que nos induce el efecto contrario: la paradoja de que ya nada nos sorprenda por asombro persistente. Aún así, pese al entumecimiento general de nuestra capacidad para el desconcierto, hay que reconocer que la ocurrencia del presidente de aprovechar la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Europeo para pedir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso es especialmente chocante. ¿Será nerviosismo y preocupación? ¿Será la desesperación del que se siente intocable pero atisba que algo escapa a su control?".

Pero el problema es mayor." Diría eso de cualquier otro en tan inusitada situación, pero me cuesta aplicar a los comportamientos de Pedro Sánchez la lógica que aplicaría ante cualquier otra persona que se dedicara a la política (y a cualquier otra persona en general), porque ya hemos comprobado en demasiadas ocasiones que no opera bajo las mismas reglas básicas de moralidad, bonhomía y decoro que manejamos el resto de los mortales con un mínimo de ética y de urbanidad. Pero no se me ocurre otra razón para una pérdida de papeles tan desacomplejada: el presidente del Gobierno de un estado democrático (con la mujer y el hermano imputados, una trama de corrupción destapada y judicializada que salpica a muchos de los altos cargos de su partido y con una querella desestimada que supone, según uno de los jueces, «un ejercicio abusivo del derecho» e implica «mala fe», ojo a esto) exigiendo que dimita una presidenta autonómica porque el fiscal general del Estado ha sido imputado". Rebeca, un consejo. Hazte a la idea. Sánchez es un hijo de la gran... Un malo de película pero de verdad, indecente, sin valores, sin escrúpulos, peligroso. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que hay varios millones de españoles que son igual que él.

Según Sostres, "lo que desquicia a Pedro Sánchez de la guerra con el fiscal general es que la está perdiendo contra la presidenta Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez". El fiscal se la suda, como todos, tal vez incluso Begoña. "A Isabel Ayuso y a Sánchez no les interesa nada más que ganar y por eso son dos magníficos contrincantes y la contienda será emocionante hasta el final. Entrometerse en su camino sin su naturaleza sanguinaria es ir a perder el tiempo y algo más que el tiempo, como el fiscal general del Estado está comprobando en las últimas semanas". Terminará como Ábalos, echado de una patada en el trasero en cuanto no le sirva a este psicópata. Ayuso es "la más venenosa y letal arma de destrucción sanchista". Vamos, Ayuso.

La Razón

"Miles de personas piden la dimisión de Sánchez en Madrid". "Exigen elecciones por el "gravísimo deterioro de la democracia" tras los últimos casos de "corrupción que rodea al entorno del presidente"". En fin, por salir una mañana de domingo a encontrarse con amiguetes tampoco pasa nada. Marhuenda, siempre tan confiado, o eso nos hace creer. "Lo único que nos tiene que tranquilizar es que España está en la Unión Europea que es la mayor garantía de nuestra democracia". Ya. Como dice el chiste de ese que se quedó colgado de un árbol y, pidiendo ayuda, Dios le susurró desde el cielo: no temas, hijo mío que yo velaré por ti. Sí, sí ¿pero hay alguien más?

Marina Castaño también está hoy en plan optimista. "La baraka no puede ser eterna y Sánchez, más pronto o más tarde, caerá. Es cuestión de paciencia". Claro, Franco murió, en la cama y tras 40 años de dictadura, pero murió.