"Las basculantes caderas de Sánchez que derriten a Almodóvar" no eliminan "el olor de la propia mierda"

El Mundo

"El Supremo imputa al fiscal general García Ortiz por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso". Ay, eso de servir tanto a Sánchez tiene sus consecuencias. Tendría, señor (supuesto siempre) delincuente, haber puesto pie en pared a algunos de los desmanes del puto amo.

Mola Jorge Bustos, que en su columna recuerda al inolvidable David Gistau. "La mano del presidente todavía tiembla en las sesiones de control. No lo anotamos para burlarnos: más bien ese comprensible temblor nos lo humaniza. Se agitaba el argumentario en su mano como el corazón de una swiftie prepúber en la cola de un concierto. Esa mano nervuda y viril ilustró aquel delicioso tuit norcoreano que provocó el descojono de Gistau, cuando la cuenta oficial de Moncloa la llevaba el inefable Iván Redondo. ¿Por qué tiembla aún el presidente? ¿Será el temor que de veras siente, por parafrasear a Pessoa? ¿Cómo es posible que aún le cueste sujetar el pulso mientras hilvana sus embustes después de tanta práctica?". Esas preguntas sólo las puede contestar un psiquiatra que examine al psicópata, eso sí, con camisa de fuerza, que tiene mucho peligro.

"Lo entendimos mejor cuando minutos después salió raudo del hemiciclo, basculando sobre esas caderas juncales que derriten a Almodóvar, y este periódico anunció la imputación de Álvaro García Ortiz. El primer fiscal general de la democracia que termina imputado y el primero también que toma a Luis Rubiales como referente moral y ejemplo de resiliencia. Insistimos: el sanchismo es el sexenio de las primeras veces, y todas malas". Almodóvar, sí. Habría que denunciarle por pederastia, podría ser el abuelo de Sánchez.

"Los portavoces socialistas se defendían recitando la letanía de los casos de corrupción del PP, sin reparar en el corolario lógico de esa estrategia: el PSOE debe pagar la misma factura que el PP. O sea, condenas judiciales y desalojo de Moncloa". A ver si los del PNV tienen los mimos remilgos que tuvieron con Rajoy. Panda de sinvergüenzas. "La novedad es que Pedro pidió disculpas. Y eso equivalía a reconocer la corrupción como sanchista por primera vez. Luego se apresuró a inventar diferencias con el PP en la reacción al olor de la propia mierda, pero esa presunta intolerancia no se la traga ni la santa cofradía del aplauso sincrónico". Sus socios de corrupción y sus medios corruptos. "Sus socios parecen dispuestos a tragar lo que haga falta por seguir exprimiéndole, y por eso es verosímil la advertencia de Bendodo sobre los presupuestos. Pero también Rajoy aprobó unas cuentas días antes de caer. Pedro propone y Aldama dispone". Ojo al dato. Todo es poner el cazo.

El País

¡Virgen del amor hermoso cómo se ha puesto el periódico de cabecera la corrupción sanchista! Se ve que han recibido órdenes claras y amenazantes de Sánchez Corleone. "El Supremo encausa por primera vez en democracia a un fiscal general del Estado". Chicos, estamos ante el Gobierno de las primeras veces, ¿no lo sabíais todavía? "La Sala Penal investiga a García Ortiz por revelación de secretos tras la difusión de un comunicado para desmentir un bulo lanzado por el entorno de Díaz Ayuso. El jefe del ministerio público descarta dimitir". Vuelven los bulos, qué gracia, pensábamos que después de los de Ábalos, Aldama, Begoña, la UCO y toda mierda que ha salido a relucir en el entorno de Sánchez se guardarían un poco de hacer el ridículo. Pero los medios sanchistas no tienen respeto por sí mismos, los damos por perdidos. "El Gobierno defiende la continuidad del fiscal general mientras el PP carga contra él y pide su dimisión inmediata". Eso sí que es un pedazo de titular, Cué. Quién lo iba a pensar. "Claves de la causa contra el fiscal general: un bulo del PP y un ‘email’ filtrado a la prensa". El País hablando de bulos y filtraciones, me parto y me trocho. Este es J. J. Gálvez, uno que tuvo un arrebato de decencia un día, pero se le pasó enseguida. A saber qué hay detrás.

"Sánchez pide disculpas por la corrupción y se escuda en el historial de casos del PP". Firma Xosé Hermida, otro pieza. "Cada vez que un diputado popular atacaba con las "amantes" del exministro José Luis Ábalos ―ausente del hemiciclo". José, Sánchez acusó a Ayuso de corrupta por enésima vez, ausente del hemiciclo. ¿Por qué eso no lo mencionas? Te defines a ti mismo, pseudoperiodista al servicio de Sánchez, la basurilla de la profesión. Pagaréis lo que estaís haciendo con esta profesión. Al fintal todo se paga, José, Carlos, Gálvez. Profesional o personalmente, en esta vida todo se paga.

ABC

"Una retahíla para gobernarlos a todos", dice José Peláez. "Apunten la retahíla: "Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen, Palma Arena, Bárcenas, Campeón, Fabra, Fitur, Auditorio, Tándem, Erial, Guardería, Acuamed, Mercamadrid, Arroyomolinos, ayer fue condenando Zaplana y les quedan aún treinta y ocho causas pendientes. No vamos a admitir ninguna lección del PP en materia de corrupción". Esta es la frase estrella de la sesión. Con esta sencilla secuencia de palabras pretende ventilar el PSOE el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia, que les está estallando delante de las narices y evitar, ya que estamos, dar explicaciones sobre este tema en el Congreso de los Diputados". Ninguna sorpresa. Si nos dices, Peláez, que Sánchez va a dar alguna explicación que no sea un embuste enorme tendríamos que llamar a urgencias.

"Uno puede dar por sentado que es imposible que esto les pueda funcionar, pero yo no tengo duda: lo hará. Al final se logra crear el marco mental de que todos son igual de corruptos y, por lo tanto, empezamos a valorar desde cero. El votante del PSOE es inmune a la corrupción de los suyos". Peláez y yo somos igual de pesimistas sobre los votantes del PSOE. Seguramente porque los conocemos bien.

"En cualquier caso, si esto va de retahílas, propongo: «GAL, Filesa, ERE, Juan Guerra, Marea, Aznalcollar, Mercasevilla, Poniente, Invercaria, Plasencia, Pretoria, Villa PSOE, Palau, Faisán, Astapa, Malaya, Minutas, Koldo, Begoña, El Tato (David), El Tete (Ábalos), La Jessi, Aldama, Delcy, Morodo, Zapatero, Bildu e Indultos, que no solo fue un caso de corrupción sino, posiblemente, el mayor de la historia»". A los votantes del PSOE les resbala, la corrupción de los suyos es corrupción buena. Cualquier cosa con tal de que no gobierne la derecha. "De verdad, algunos días lo único que apetece es poner geranios en la ventana de Overton". Qué buena idea. La verdad es que no tengo ni idea de qué es eso, lo podría buscar en Google, pero no tengo ganas y, además, estaría haciendo trampas. Y ya hay bastante tramposo en este país.



Vozpopuli

Chorreo de titulares. "El Tribunal Supremo abre causa contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos". "La asociación mayoritaria de fiscales, contra García Ortiz: "No puede seguir"". "Bolaños le enmienda la plana al Supremo y sale en defensa del Fiscal General del Estado". Ya sabemos como es Bolaños, siempre actúa por sus bolaños.

José Alejandro Vara dice que el PSOE está agotado, que está dando las últimas coletadas de un animal salvaje agonizando. "Sánchez está desnudo. Él lo sabe. Poco le importa. Su epidermis es de amianto y su altura ética, la de un ciempiés. Como cada sesión de control, al minuto 19 se levantó del escaño y tomó el portante. Más tiempo no le dedica a la sede de la soberanía nacional. El bombazo de la jornada le pilló fuera. La noticia de la imputación del fiscal general del Estado trascendió cuando ya estaba camino de Bruselas. La bancada socialista se quedó pasmada como si el huracán Milton le hubiera pasado por encima. Miradas de inquietud, gestos de preocupación, susurros cautos. Un aire de vencidos, como si supieran la verdad, diría Pessoa".

"El montaje contra Ayuso en la persona de su novio, ese traspiés estúpido del jefe del Ministerio Público, les estalló en la cara, curiosamente en pleno debate sobre la corrupción. Sánchez había llegado tan pimpante a su asiento". Genio y figura. "El interpelado se hizo el loco y se llamó a andana. Hilvanó el tosco argumentario que le preparan los sabiondos del Ala Oeste, ahora con tanto ingenio como un guionista de serie española y se aferró al consabido estribillo de Ayuso y Zaplana, a la sede negra de Génova, a los martillazos en los ordenadores y a las andanzas de aquel Bárcenas. Todo es pretérito en un Gobierno desbordado de corrupción, que apenas logra sacudirse los manchurrones de una realidad que le asfixia y que conduce a un horizonte enrejado". Dios te oiga, Alejandro, los españoles libres saldrán descalzos en Semana Santa si alguna vez ven a este gualtrapa en prisión.