Sánchez, acorralado ante un albañal de corrupción: "Nos pilla agotados"

El Mundo

"Pedro Sánchez trata de desviar el foco del 'caso Koldo' y promete una lluvia de millones en vivienda para jóvenes". Es que no hay caso Koldo, hay caso Sánchez, está de mierda hasta el cuello. Y ese cuento de las viviendas ya nos lo contó antes, que el hecho de que le hayan pillado en calzoncillos le está afectando a las neuronas y ya hasta repite sus mentiras.

Federico Jiménez Losantos dice que nos engaño hasta cuando, tras declarar su amor a Begoña a los cuatro vientos, nos intentó colar "una ley de represión mediática que creímos pensada para tapar lo de Begoña. No. La Ley de Degeneración Democrática era para tapar lo que iba a salir sobre él mismo y los suyos. Ahora que está saliendo, cabe hacerse su misma pregunta sobre la situación judicial de los afectados. «¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está». ¿De quién dependieron todas las ayudas y favores a Begoña? De Sánchez. Pues ya está". Qué tío, es como una lagartija.

"¿De quién dependió realmente el viaje de Delcy y sus 40 maletas? Ahora sabemos que lo supo días antes y le pareció «bien». Pues ya está".

"¿De quién dependía Aldama, intermediario en todas las operaciones conocidas, incluida la agenda de cuatro días de Delcy para reunirse con todos los ministros, incluido el de Sanidad? Cinco millones de dólares sacó sólo por rescatar 200 de Air Europa. Pero trabajaba con contrato para los Hidalgo, a los que Sánchez ha entregado 1.100 millones de euros. ¿Cuánto cobró por lubricar esa relación, que afecta a siete ministros y a una vicepresidenta? Javier Hidalgo estaba en San Petersburgo con Begoña, ¿no lo sabía su marido? También financió Wakalúa y, con Barrabés, la cátedra. Aldama, antes de la cárcel, actuaba en el saqueo de dinero público. ¿Y de quién dependían sus tratos con Delcy, Ábalos o Koldo? De Sánchez. Pues ya está".

"El inmenso negocio de Ábalos y Koldo en la compra de material sanitario -1.500 millones habilitó Illa- que previamente se prohibió a las comunidades autónomas, ¿de quién dependió? De Sánchez. Pues ya está".

"Ninguno de los presuntos delincuentes identificados, de Aldama a Ábalos, pasando por Illa, actuó solo. ¿Y de quién era la responsabilidad de impedir esos delitos, en vez de encubrirlos? De Sánchez. Pues ya está". Corrupto hasta el tuétano. Con lo que ha largado de Rajoy.

Maite Rico recuerda aquellos tiempos cuando, inocentes nosotros, nos parecía un escándalo que plagiara su tesis y el intento de pucherazo a su partido. "El sanchismo ha sido un despliegue de mentiras, sectarismo, ineficacia, pactos obscenos y abuso de poder. Vale. Pero además resulta que estábamos ante un albañal de corrupción". El hedor es insoportable.

"Por ahí van y vienen, y se saludan y se visitan, Ábalos y Aldama, Koldo y Barrabés, Hidalgo y Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y el hermano de Sánchez y la cuñada de Sánchez... Másteres truchos y lingotes de oro. Bolsas con billetes a la sede socialista de Ferraz. Sobornos. Blanqueo en Dominicana y evasión fiscal en Portugal. Puro Scorsese". Ni Felipe González llegó a tanto.

"Lo peor no es que Sánchez sea culpable in vigilando (in vigilando que a la familia no le faltara de nada), o que haya encubierto la corrupción, o incluso que se demuestre que se ha beneficiado de ella. Lo peor es que ha erosionado la democracia para seguir aferrado a su delirio narcisista. Uso el pretérito perfecto porque espero que esto sea el principio del fin. Tengo la impresión de que, después de seis años, la traca esta nos pilla a muchos columnistas agotados, con la sensación de que ya lo hemos dicho todo. Por suerte, es el momento de la Guardia Civil, de los jueces y de los fiscales honrados. Y del periodismo honesto, claro". Que queda bien poco, por cierto. Los malos tienen más poder. Ánimo Maite.

Raúl del Pozo está de acuerdo. "De la Moncloa llega un insistente hedor a corrupción (...) El presidente del Gobierno está acorralado entre barras de oro, compañías aéreas rescatadas, estafas millonarias con mascarillas y la amenaza de que la trama Koldo afecte directamente a su gestión, aunque él piense que el cortafuegos de Ábalos le sirve de coartada". Cuidado con las fieras acorraladas. "Esta vez, el relato y la determinación no le van a servir a Sánchez para salvarse", dice convencido Raúl. "No se mueve nadie en la calle, se limitan a silbarle en los desfiles, pero el Gobierno está al borde del fracaso". El problema ante el que nos enfrentamos los españoles decentes es que Sánchez cuenta con una base de votantes con la misma catadura corrupta, indecente e indeseable que su jefe. Nunca perdamos esto de vista. Sus votantes, los ciudadanos que le votan, son la misma basura que se su jefe. Y no son pocos.



El País

"Montero, sobre la polarización: "Urge dar la batalla con principios pero también con políticas eficaces"". Sí, la Marisú, que está parloteando en la basura sanchista esa que algunos llaman periódico. Principios, para orinar y no echar gota. Anda, tía, cierra esa bocaza. "Pepa Bueno, sobre las ‘fake news’: "Todos los profesionales que lidian con la realidad están en la diana"". La criada de Sánchez sabe mucho de fake news. Se dedica a eso cada día con encomiable esfuerzo con la ayuda de Carlos Cué, Elsa García de Blas, Vidal Folch y todos (salvo honrosas excepciones) los que vierten basura sanchista en estas páginas que un día fueron un periódico creíble. La cloaca de Sánchez.

Les cuento lo que dice la vicepresidenta. "La vicepresidenta Montero ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido intransigente contra la corrupción desde que ha llegado al poder". Nena, que toda España sabe que Sánchez está de mierda hasta el cuello. Al menos no hagáis el ridículo. "El presidente del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian, ha alertado este lunes contra la desinformación como una "grave amenaza" para las democracias". Habló el jefe de la mafia mediática de Sánchez. ""Las buenas prácticas están dejando de ser la regla del sector periodístico para convertirse en la excepción", ha sostenido". Desde luego, La SER y El País son la guía para toda la basura mediática que anda por las telesánchez y webs como la de Escolar, por poner un ejemplo. Apestan.

"Pedro Sánchez: "No quiero una España con propietarios ricos e inquilinos pobres"". Además de corrupto y embustero, imbécil. Que ya nadie te cree, mentiroso, deja de crear relatos inútiles. Veta ya, golfo.

ABC

"El PP da por vetada la ley que beneficia a 40 etarras tras rechazarla el Senado y la devuelve al Congreso". Qué pesaditos están. Los presos van a salir, sí o sí. Es el precio a pagar por Sánchez a Bildu para seguir en Moncloa, y da igual lo que haga el PP, que dejen ya de marear la perdiz.

"El PSOE sale al ataque contra el PP y amaga con emprender acciones judiciales contra Feijóo". "La portavoz de la Ejecutiva socialista, Esther Peña, pide al líder de la oposición que «no se esconda» de la comisión de investigación sobre contratos de la Xunta a empresas en las que estaban familiares suyos". Eso se llama desesperación. La máquina del fango sanchista intentando cubrir con su mierda a todos los demás. A Parla. " Al margen del frente judicial, urge que Sánchez comparezca para dar explicaciones a los ciudadanos y se someta al escrutinio de la oposición (si elige las Cortes) o de los medios de comunicación. Ya no valen los monólogos sin preguntas. Los españoles necesitan respuestas ante la gravedad del caso", dice el editorial.

Dice Ignacio Camacho que "Sánchez mintió al Congreso. Menuda novedad, se dirá; lleva mintiendo tanto tiempo que ha conseguido normalizar el engaño y la ocultación sin pagar ningún coste por ello. Qué importancia puede tener un embuste más cuando la opinión pública se ha acostumbrado a la falsedad como una característica más del Gobierno". La opinión pública, no. Una parte de la ciudadanía ha perdido la vergüenza y la dignidad y le sigue votando.

Chapu Apaolaza define bien al pájaro. "El 'número uno' es perfecto para Sánchez, pues define al que manda y recoge toda su presidencial testosterona de gafas de aviador en el Falcon, físico de machaca y ese swing con el que va por los pasillos del Congreso como si saliera de encestar un triple contra los Celtics. El número uno pone su paquete político encima de todas las mesas y recupera en dos palabras esa jerarquía chulesca y gorilona que en los tiempos en los que en España no sabíamos inglés y usábamos el idioma de Shakespeare para fliparnos, llamábamos 'el number one'". Su paquete político el que sea necesario, pues menudo es el chulo playa.

José Peláez pide a Vox que, a ser posible, se esté quietecito y con la boquita cerrada, que ya sabemos que son socios de Sánchez y tratan de ayudarle como sea, pero que disimulen un poco de cara a su electorado. "En estos momentos en los que el Gobierno está sonado, contra las cuerdas y superado en todos los frentes es cuando solía aparecer Vox con una moción de censura inconveniente o una iniciativa de esas suyas que resucitaban a Sánchez como al 'Nosferatu' de Murnau".

"El PP tiene una oportunidad histórica para estropearlo todo ellos solos y sin necesidad de ayuda. Una buena manera sería presentar una moción de censura antes de tiempo, que no solo no prosperará, sino que servirá para que el bloque de investidura –hecho añicos– se recomponga alrededor de «El Uno». O podría ser peor: la moción podría salir adelante en un infierno de plegarias atendidas. En un acto de crueldad sin medida Feijóo podría ganar y verse obligado a gobernar pactando con Abascal y Puigdemont y destrozar del todo la credibilidad y el capital político del centro-derecha para varias generaciones".

"El PP sólo tiene que hacer una cosa: nada". Como estatuas. "El PSOE ha fracasado al dejar todo el poder en manos de alguien al que un día echaron a patadas porque sospechaban que podía hacer la mitad de lo que efectivamente ha hecho. Es cierto que le hemos visto salir de situaciones críticas otras veces, pero algo me dice que esta vez es imposible. Solo una interminable secuencia de errores por parte del PP podría evitarlo. No lo descartemos, por lo tanto". No, no es descartable que el PP meta la pata hasta el corvejón dejándose llevar por las prisas. Con Vox se da por seguro. Matan por un titular. Si el PP se está quieto y espera, lo mismo tiene suerte y se lleva un dos por uno. Sánchez y Vox.

La Razón

" Ábalos es ya "esa persona" para la dirección del PSOE". Siempre tiene que haber una cabeza de turco y esta vez le ha tocado a Ábalos. A ver si cuela. "El PP critica la "sumisión" de los socios de Sánchez a un Gobierno "podrido por la corrupción"". Bien tirado. ERC, Bildu, el PNV, Podemos, Sumar, todos cómplices de la corrupción sanchista. Según Marhuenda, es que "sus socios y aliados prefieren que Sánchez esté debilitado para obtener mayores contraprestaciones a cambio de sus votos" y no les importa chapotear en el fango sanchista. "Los dirigentes socialistas y sus terminales mediáticas insisten en su inocencia, por ello resulta increíble que se niegue a aplicar la transparencia y rendición de cuentas que exigía a Rajoy antes de la moción de censura". Ya se sabe, la izquierda. "El nerviosismo se constata con las delirantes declaraciones de la portavoz socialista, Esther Peña, los ministros y los comunicadores del sanchismo". Dan pena.

"En el Partido Socialista se están acordando estos días de todas las pancartas contra la corrupción que enarboló Pedro Sánchez para hacer frente a Mariano Rajoy y a otros dirigentes autonómicos populares como Esperanza Aguirre, Eduardo Zaplana o Francisco Camps. Unas consignas que fueron seguidas por todos los satélites mediáticos de la izquierda, en un todos a una que siempre funcionó como una máquina perfectamente engrasada hasta que salió adelante la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy", dice Carmen Morodo. "Sólo con que Sánchez, y sus apoyos mediáticos, aplicasen sobre sí mismos la violencia crítica que utilizaron contra los populares, la partida de este gobierno de coalición habría que darla por perdida". Pero todo sabemos la catadura moral de los medios de izquierdas. Bajo cero en vergüenza. "A ver si, al final, aquí tienen razón los cuerdos que creen que suenan los tambores preelectorales, aunque les llamen locos". Mejor que acaben en la cárcel por ladrones. Las elecciones las carga el diablo, visto que hay gente que es capaz de votar a un psicópata embustero como Pedro Sánchez.