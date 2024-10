"En el PSOE todo es rastrero, tramposo, abyecto: a Sánchez el lodo le llega al cuello"

El Mundo

"Guardias civiles blindaron a la trama de Koldo con móviles encriptados y barridos de seguridad para sus negocios corruptos en el Gobierno". Virgen, ya estamos como con Felipe González. "El escándalo afecta al corazón del poder e implica al aparato de la Seguridad del Estado, con un comandante de inteligencia al frente que además estaba destinado en Venezuela. La intriga se completa porque algunos pasajes han sido expurgados con el argumento de que revelan "secretos oficiales". Vuelven las cloacas", dice el editorial. Pues echen un vistazo a lo que cuentan Miguel Ángel Pérez y Carlos Cuesta en Libertad Digital. Es para asustarse. Todo pasa por Aldama. Sánchez ha corrompido el Estado en solo 6 años. A Felipe le costó más tiempo.

"«Koldo está muy conectado y con muy buenas relaciones a altos niveles», dice en su declaración el comandante. Sabemos, efectivamente, que el asesor del ministro tenía enorme ascendente en la cúpula del PSOE, como también sabemos que el comisionista Víctor de Aldama se había aproximado a la esposa del presidente. Todo indica que solo conocemos la punta de un iceberg".

El tema de la ley suelaetarras sigue muy vivo. "Casi todo lo que este Gobierno toca lo convierte en ilegítimo y no escapa a la evidencia estos presos por presupuestos, por decirlo en ripio. Es evidente que Bildu ha buscado el beneficio de los asesinos y al Gobierno, como ya ha demostrado repetidamente, no le importa traficar con delincuentes para seguir siendo Gobierno", dice Arcadi Espada. No sólo no le importa, le da placer, se le nota que está satisfecho. " Sin embargo, la diferencia entre el indulto y la amnistía a los sediciosos y la reducción efectiva de las penas a los terroristas existe y debe anotarse: el beneficio a los terroristas es un efecto duro y colateral de una iniciativa justa y nada hubo de justo en los pactos del Gobierno con los sediciosos nacionalistas". Me temo que las víctimas de ETA no opinan lo mismo.

David Jiménez Torres dice que a ver si vamos al meollo de la cuestión. "Lo principal es que los socialistas, sin que hubiera necesidad de ello y sin explicar su decisión, han decidido beneficiar a algunos de los delincuentes más despreciables de nuestra historia reciente. Al final resulta absurdo exigir más responsabilidades a quienes aprobaron esta indecencia sin querer que a los que lo hicieron queriendo". Saboreándolo.

Y el editorial dice que "el plano moral en el que se mueve el PP nada tiene que ver con la indigna catadura del Gobierno. Es el Ejecutivo el que, en pago al apoyo estructural de Bildu, quiere rebajar las condenas de etarras como Txapote, condenado por asesinatos de inmensa implicación simbólica y emocional como el del concejal popular de Ermua Miguel Ángel Blanco, que unió a varias generaciones de la sociedad española contra ETA; el del diputado autonómico del PP y teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez, y el del histórico dirigente del socialismo vasco Fernando Múgica. Tres crímenes significativos del proyecto totalitario y de eliminación del pluralismo político que encarnaba ETA, y que es el caudal político de sus herederos".

"Es cierto que han pasado seis años desde la disolución de ETA. Pero ahora la labor de los demócratas es deslegitimar su historia, por respeto a sus víctimas y a los valores democráticos, no convertirlos en héroes ni en víctimas del Estado". Y lo peor es que a nadie, salvo a las víctimas, le importa un pepino.

El País

"Sánchez sale a la ofensiva frente a la ola antiinmigración". El periódico de Sánchez, que ayer tuvo un minuto de heroicidad y honestidad, hoy vuelve por sus fueros de darle gustirrinín mañanero al puto amo. Porque no hay ninguna ola antiinmigración, sencillamente Vox da mucho la lata. Sánchez, como siempre, simplemente se limitó a insultar a todos los españoles que no le votan, que son la mayoría, a los medios que no hacen la pelota, a los jueces y a hacer gracietas que sólo le ríen los que están a su servicio. Más de lo mismo. Pero claro, esta información la firma Carlos Cué, el pseudoperiodista de Sánchez que ha perdido todo el respeto por sí mismo. "Sánchez coloca al PP atrapado por Vox. "El señor Abascal ha dicho hoy una verdad aquí, aunque no acostumbra", ironizó Sánchez". Cué, ¿no vomitas cuando te lees a ti mismo? Sánchez acusando a otros de mentir. No digo más.

El País de ayer, que denunciaba las mentiras del Gobierno y le acusaba de oscurantismo y prácticas poco democráticas ha desaparecido hoy. Deducimos alguna llamadita de Moncloa amenazante. O no, simplemente ayer les dio un ataque de pulcritud y profesionalidad pero se les pasó enseguida y hoy vuelve la basura sanchista a la que estamos acostumbrados.

El editorial también demuestra que lo de ayer fue un espejismo. Pepa se lanza a la yugular del PP por, según los siervos sanchistas, "la sonrojante manipulación del terrorismo". "No quedan ya líneas rojas que traspasar en la exhibición pública de la instrumentalización de las víctimas. Varios familiares de socialistas víctimas de la banda salieron públicamente a pedir respeto". Lo que Pepa no cuenta es que la presidenta de la AVT le negó el saludo a Marlaska y le escupió a la cara: "No tenéis vergüenza"". Vuelve la cloaca de Cué, Pepa y Contreras. Mentiras, basura y eso sí, muchos mimos al puto amo, que ayer se debió de pillar un cabreo serio. Dais pena y dais asco.

Sólo se salva, como siempre, Daniel Gascón. "Esta semana, la ministra Pilar Alegría ha tergiversado el dictamen de la Audiencia de Madrid sobre Begoña Gómez como una portavoz trumpista con entrañable deje aragonés, la ministra Elma Saiz ha falseado los datos del fondo de pensiones, al parecer el ministro Carlos Cuerpo ha tratado de forzar la dimisión de una consejera del Banco de España y solo una humildad extraordinaria impediría a Félix Bolaños no protagonizar todas las reuniones de la comisión. Otro ejemplo de mejora democrática debe de ser la norma que limita las penas a los presos etarras, donde la bochornosa negligencia de PP, UPN y Vox eclipsa la mala práctica de quienes han querido ocultar la medida a la opinión pública: celebran engañar a la oposición, pero toman a los ciudadanos por idiotas". Es que hay mucho idiota que les sigue votando, para qué engañarse.

Y el tal Idafe Martín Pérez, el inventor de la fachosfera, se atreve a hablar de "masaje" por la entrevista de El Mundo a Abascal el lunes pasado. Idafe, ¿tu te has leído las entrevistas que le hacen Cué y Pepa a Sánchez? No son masajes, son pornografía pura. Y, por cierto, ni una línea sobre la "trama Koldo" y Aldama que abre hoy toda la prensa. La prensa seria, la de verdad, no los voceros sanchistas.



ABC



"La Guardia Civil tenía al comisionista del caso Koldo como colaborador de su unidad de información"." Koldo pidió al comandante a sueldo de la trama que chequease si Sánchez y Ábalos tenían el móvil pinchado". "Las grabaciones del agente apuntan a que el ministro usaba uno de los teléfonos seguros que él proporcionaba".

Sobre el follón de la ley sueltaetarras de Sánchez, dice el editorial que "está clara la negligencia del PP en el Congreso al apoyar esta reforma y la necesidad de que la dirección de este partido tome medidas para evitar que se repita en el futuro. Pero este error tiene un recorrido infinitamente más corto que el de la responsabilidad política del Gobierno de Sánchez, que –desdiciéndose de un anterior compromiso con las víctimas en 2022 de que no rebajaría las penas a los presos de la banda– va a propiciar una reforma que abre la vía para desmantelar la estructura legislativa que tan decisiva fue para la derrota del terrorismo".

Ignacio Camacho también cree que ya está bien de autoflagelarse. "La oposición al completo ha hecho el ridículo por no leerse o no saber interpretar la espesa prosa legislativa. Sus congresistas votaron a favor de un texto cuya trascendencia real les resultaba desconocida, y ése es un error que va mucho más allá de la torpeza para adentrarse en el territorio de la desidia. Pero el Ejecutivo sí sabía lo que hacía. Había pactado con Bildu una iniciativa subrepticia para anticipar la salida de prisión de los terroristas. La propuso un representante de Sumar, para mayor disimulo, y ni los diputados del PP ni los de Vox repararon en ella durante el trámite en la comisión de Justicia. Cuando hicieron el primo en el Pleno y se tragaron la engañifa, los ministros y portavoces que estaban en el ajo debieron de mirarse aguantando la risa. Misión cumplida".

"Se trata de que el sanchismo ha encontrado en los herederos del proyecto etarra a sus aliados más leales. Gente que apoya sus políticas sin hacer ruido a cambio de sacar a la calle a los pistoleros con más espantoso historial de sangre. Ése es su único programa conocido a escala nacional y van camino de completarlo antes de que la legislatura acabe. No necesitan extremar el chantaje porque saben que Moncloa los considera intachables y comprometidos progresistas en cuya compañía da gusto ir a cualquier parte. A cualquiera menos a donde iría un Gobierno respetable". Sánchez pensará que algo harían los asesinados, porque está gente de Bildu son súper majos.

La Razón

"El PP pide que sus diputados vuelvan a rendir cuentas". Muy bien, muy bien, pero a lo hecho pecho y a pasar página. No hubiera cambiado nada. El editorial pone el ojo en Pilar Alegría. "Si la ministra portavoz se hubiera limitado a zaherir la torpeza de la oposición, aun siendo una falacia, hablaríamos de la inveterada táctica partidista de este Gabinete, pero al manipular groseramente unos hechos fácilmente fijados por la cronología, no sólo toma por desavisados a la mayoría de los ciudadanos, sino que les impide el acceso a la verdad". "No es el recurso a la mentira lo que, a estas alturas de la legislatura, nos pueda escandalizar, es que la portavoz ha pretendido hurtar a los ciudadanos los elementos esenciales para la conformación de una opinión bien informada, que es la negación del juego político en las sociedades libres. Un gobierno que trata de justificar sus actos sobre una realidad falseada va mucho más allá de la propaganda". No, estamos más que acostumbrados a las mentiras del Gobierno de Sánchez. También sus votantes, eso es lo peor.

Vozpopuli

"El comandante de 'Koldo' alertó a Aldama su inspección en Hacienda y favoreció a empresarios amigos". Es que tela. José Alejandro Vara dice que "a la gente de Génova le cuesta entender que al sanchismo no se le puede ceder un centímetro de terreno, no se le puede dar una oportunidad, tender la mano a una negociación, acudir a sus citas ni para las fotos, escucharlo, debatir, cruzar ideas. Ni una de sus promesas es cierta ni una de sus propuestas es decente. En el PSOE todo es rastrero, tramposo, abyecto. Es preciso estar atento. Los despistes se pagan. Feijóo ha tomado nota. Se supone". Eso, se supone. Hay que admitir que hay que estar tan podrido de odio como Sánchez para llegar a entenderle y estar preparado para su próxima maldad.

El Debate

"La corrupción ya alcanza a siete ministerios mientras el Gobierno estaba defendiendo a Begoña Gómez". ¿Sólo a 7? Pocos me parecen. Luis Ventoso detesta a Sánchez. "En el mundo laboral existen dos tipos de jefes: los que gritan y los que no gritan. Personas que pasaron de refilón por el puesto de mando palaciego cotillean que el personaje es de los primeros. Gasta un pronto polvorilla, con propensión a brotes de ira súbitos, unos raptos coléricos que dejan demudados a sus asesores". Lo hemos comprobado muchas veces. Si existe el demonio está encarnado en Pedro Sánchez. "Al personaje se le está complicando tanto la situación que los gritos deben escucharse hasta en la A-6 a poco que se aguce la oreja". "El lodo le llega al cuello al autodenominado líder de «la coalición progresista»". "La risa es cada vez más crispada. No va a acabar bien. Pero entre tanto se volverá más peligroso que nunca. Es de los de morir matando". Va a poner en la calle a un grupo de asesinos que estarán en deuda con él. Así que ojo, Feijóo. No te despistes, Ayuso.