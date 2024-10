Hasta 'El País' denuncia la mentira del Gobierno sobre el caso Begoña

El Mundo

"Altos dirigentes del PP piden "dimisiones" para atajar la crisis por el "error" con los presos de ETA, pero Tellado se resiste". "Los tres ponentes -Moro, Velasco y Belmonte- ponen sus cargos a disposición del partido, pero el portavoz parlamentario rechaza los ceses". ¿Y por qué no dimiten todos los que votaron? "Mentir con Alegría en la sala de prensa de Moncloa: reinventa el auto de los varapalos a Begoña Gómez". Bueno, a eso estamos acostumbrados.

"La narrativa mentirosa que el Gobierno despliega en torno al caso Begoña Gómez, con sus satélites mediáticos al frente desprestigiando las informaciones periodísticas que fundamentan la investigación penal, ha sufrido un varapalo jurídico incontestable", dice el editorial. Esto es una guerra. Sanchistas contra antisanchistas. Todos son fácilmente identificables. "Los tres jueces dejan claro que existe una conducta con apariencia delictiva -sobre la cual las partes fueron debidamente informadas desde el inicio- que exige que la investigación continúe, y solo la limitan en lo que respecta a Globalia/Air Europa".

"Pese a la contundencia del auto, ayer Pilar Alegría mintió de nuevo tras el Consejo de Ministros, hablando de una investigación «prospectiva». Es la última confirmación de que el llamado «fango» se fabrica fundamentalmente en la Moncloa". O mejor, Moncloa es el fango.

"Para defender a su mujer y evitar asumir su responsabilidad política, Sánchez ataca a la Justicia y utiliza a la Abogacía del Estado para querellarse contra el juez Peinado. Una estrategia enloquecida que este lunes sufrió otro notable revés. La Complutense canceló el segundo máster de Gómez, que ella intentó promocionar por todo lo alto hace apenas unos días. Fue la propia esposa del presidente quien lo anunció mediante una estridente comunicación en una red social mientras denigraba a la universidad pública. La realidad es que solo contaba con cuatro alumnos matriculados". Esos ocho serán familia suya, porque no entiendo quién paga un máster para que te lo dé una tía que no sabemos si tiene el Bachillerato.

"La detención por la Guardia Civil de Víctor de Aldama y otros 13 cómplices en una trama de evasión fiscal -180 millones de euros en dos años- es la más peligrosa de las que afectan al amplio abanico delictivo con que se refresca bego.fundraiser. Es el clavillo que mantiene frágilmente unidas todas las varillas. Es el único participante en todas las tramas de corrupción que ha propiciado Sánchez durante los últimos cinco años. No se ha perdido ni una", dice Federico Jiménez Losantos. Pues ya está donde tiene que estar.

David Mejía dice que "intuíamos que los diputados leían poco, pero quisimos creer que alguien leía por ellos. Resulta que no. Resulta que los diputados de PP y Vox votan en el Congreso como aceptan los Términos y Condiciones de forocoches.com: a lo loco y porque sí. Unos te cuelan las cookies y otros te cuelan las enmiendas". "El desliz es tan lacerante que hemos dejado de hablar de la gravedad de lo que se votó. Y esta es la segunda imputación que podemos hacerles a estos dos faros de la democracia que son PP y Vox: cuando la conversación pública debería estar girando en torno a un nuevo pacto ignominioso entre PSOE y Bildu, gira en torno a la torpeza de la oposición. Habrá quien se pregunte por qué nos enfadamos más con el PP y Vox por haber votado sin querer a favor de acelerar la excarcelación de terroristas que con el PSOE por haber votado queriendo. Yo se lo explico: porque la estupidez es más irritante que la ignominia. Porque del tramposo se espera que trampee, pero del vigilante no se espera que se duerma en el puesto". En su defensa habrá que decir que es imposible descubrir todas las trampas de Sánchez. Es una trampa andante.

"Resulta irónico que entre los beneficiados de esta enmienda esté el etarra Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote. Jefe del comando Donosti y asesino de Miguel Ángel Blanco. ¿Volverán los amigos de Vox a gritar «¡Que te vote Txapote!» al paso del presidente? Supongo que no. Tras su brillante actuación parlamentaria, Txapote tiene buenas razones para votarlos a ellos". Txapote estará partiéndose de la risa.

El País

"Indignación dentro del PP: Tellado proclama "todos somos responsables" pero los diputados piden dimisiones por la posible excarcelación de etarras". "Dirigentes del partido señalan a los parlamentarios ponentes de la ley, a la portavoz en Justicia, a Álvarez de Toledo y en última instancia al portavoz en el Congreso por el "error injustificable" de haber apoyado la reforma". El País se frota las manos. Tienen la nevera en Ferraz a reventar de cava. "Los cuchillos vuelan en todas direcciones en el PP", cuenta feliz Elsa García de Blas. Y por una vez no se lo inventan. ""Ahora ya no puedes decir eso de que ‘te vote Txapote"", dicen los populares, que al parecer tampoco son conscientes de que en este caso sobran las tontadas.

"El PP ha activado el modo de control de daños y su estrategia a partir de ahora será dirigir el foco hacia el PSOE para que retire la ley, como podría hacer, en principio, para evitar que se beneficien presos etarras. Feijóo entonó el mea culpa, pero a renglón seguido responsabilizó en exclusiva al presidente del Gobierno y al PSOE de lo que calificó como una "indignidad"". Pero si el PSOE está ahora con ETA.

Y, ¡agarrénse los machos! "El Gobierno tergiversa el dictamen de la Audiencia de Madrid sobre el ‘caso Begoña Gómez’". Lo firma J.J. Gálvez. "La ministra portavoz, Pilar Alegría, asegura que el tribunal consideró la causa como una "investigación prospectiva", pero la Audiencia dijo todo lo contrario". El País acusando al Gobierno de Sánchez de mentir. Ver para creer. Las cosas como son, en esta ocasión se merecen que se les reconozca valor, sabemos cómo las gasta Sánchez y, sobre todo, cuando se trata de su mujer. "Es más, el tribunal considera que existen "indicios" para seguir adelante con la causa. De haberla considerado prospectiva, tendrían que haberla anulado, como pedía la defensa de Gómez, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho", continúa Gálvez sacando los colores al Gobierno. Estupefacta, estoy.

"En la rueda de prensa, la ministra portavoz ha apuntado también que la Audiencia ha "acotado al máximo" el "ámbito de actuación" de la instrucción judicial. Sin embargo, el tribunal podía haber restringido mucho más la investigación, como así solicitaba la Fiscalía. Y, a su vez, Alegría ha pronosticado que, "con esta resolución, parece claro que se aproxima el archivo de la causa". A este respecto, el dictamen del tribunal provincial advirtió que las pesquisas de Peinado se encuentran "en una fase muy inicial"", concluye Gálvez su mano de tortas a Pilar Alegría, portavoz del Gobierno. ¿Fisuras en el equipo de opinión sincronizada?

Pero la cosa no termina aquí. Pepa Bueno acusa al Gobierno de falta de transparencia con el asunto de los etarras en el editorial. "Si la opacidad con la que PSOE, Sumar y Bildu han tramitado un asunto tan complejo como sensible es impropia de una democracia madura, también hay que subrayar la grosera instrumentalización que el PP vuelve a hacer del terrorismo, afortunadamente superado en España como problema político desde hace más de una década". "Otra cosa es la manera opaca en la que el Gobierno y sus aliados parlamentarios han tramitado esta iniciativa, que debería haberse explicado con claridad y liderando el discurso jurídico y político en un asunto que sigue siendo muy sensible para la sociedad española. Si con el disimulo se pretendía evitar el uso partidista de las consecuencias del terrorismo, como por desgracia hacen las derechas españolas, tampoco lo han conseguido". ¿Se está rebelando El País? ¿Se han cansado de ser el portavoz del presidente más miserable que ha tenido España? Lo sabremos.

ABC

"La Moncloa justifica con bulos su ley de etarras y el varapalo a Begoña Gómez". "Afirma que el Consejo de Estado avaló la reforma, aunque las enmiendas a favor de presos de ETA son posteriores". "Insiste en que la Audiencia de Madrid tilda de «prospectiva» la instrucción del juez Peinado, cuando dice lo contrario". Está claro que el Gobierno se ha pasado de frenada. Están desesperados.

"En 47 años de democracia, en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa ha habido muchos intentos de seducir a la opinión pública, transmitiendo una realidad edulcorada o enfatizando las virtudes y escondiendo los defectos de alguna decisión, pero nunca se ha intentado abierta y descaradamente engañarla como ha pretendido la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, cuya intervención pasará a los anales de la manipulación política. El mismo Gobierno que acaba de anunciar iniciativas para regenerar la democracia, cuenta con una portavoz que no tiene escrúpulos a la hora de falsificar los hechos del pasado, distorsionar los procedimientos consultivos o retorcer las afirmaciones de un auto judicial", dice el editorial.

"La ministra Alegría nunca ha demostrado gran seguridad en el cargo de portavoz del Gobierno. Pero ayer cruzó una extraña frontera: sus afirmaciones no se pueden amparar en la falta de competencia o el sesgo, sino que entraron directamente en el terreno de la mentira". Si Sánchez se la carga siempre podrá entonar a Malú. "Me has enseñado tuuuu". "Las mentiras de Alegría irritaron a los periodistas que acuden habitualmente a La Moncloa. De hecho, el corrillo posterior a la conferencia de prensa fue abortado por la jefa de prensa de la ministra que se la llevó a dependencias interiores". Ha conseguido hasta soliviantar a El País.

Ignacio Camacho dice que "los portavoces monclovitas aprovechan, como es lógico, para sembrar cizaña. Deben de llevar dos meses regocijándose en silencio del gol por la escuadra que le habían metido a toda la bancada adversaria, y acaso soñando con el momento en que la salida del primer asesino –Txapote, nada menos– les permitiera refregarle el patinazo por la cara. Descubierto el pastel, tarde para volver a cocinarlo, les cuesta disimular las ganas de reír hasta partirse la caja torácica; no todos los días tropieza uno con esta clase de maulas". Los portavoces monclovitas aprovechan, como es lógico, para sembrar cizaña. Deben de llevar dos meses regocijándose en silencio del gol por la escuadra que le habían metido a toda la bancada adversaria, y acaso soñando con el momento en que la salida del primer asesino –Txapote, nada menos– les permitiera refregarle el patinazo por la cara. Descubierto el pastel, tarde para volver a cocinarlo, les cuesta disimular las ganas de reír hasta partirse la caja torácica; no todos los días tropieza uno con esta clase de maulas. El aval judicial a la investigación de Begoña Gómez auguraba al sanchismo una mala semana cuando aparecieron las derechas enredadas en su propia trampa. Y siempre dispuestas a socorrer al rival en aprietos por puro alarde de generosidad cristiana.

"Ahora los responsables del autosabotaje tienen que decidir si prefieren pasar por estúpidos o por malvados, a sabiendas de que en uno u otro supuesto van a salir a gorrazos como Cagancho en Almagro". "La de elegir entre retratarse ante su electorado como traidores o como gilipollas". Si fuera del PSOE no tendríamos dudas, traidores. Pero tratándose del PP y del asunto que hablamos, pues tampoco. Gilipollas.

Teodoro León Gross se lía a bofetadas con el PP. "Que Sánchez te engañe no es una excusa. Al revés, es una razón más para tu descrédito. ¿Otra vez? Hay demasiados antecedentes de juego sucio como para actuar con candidez frente al sanchismo en lugar de con cien ojos". "El PSOE no tiene las manos manchadas de sangre, pero están de mierda hasta el último pliegue de su alma". Ya te digo, no hay jabón para limpiar la basura en la que Sánchez ha convertido ese partido.

La Razón

"Moncloa no retirará el texto que rebajará penas y asume que excarcelará a etarras". Este tipo de titulares obvios, tan habituales en este periódico la verdad es que desesperan un poco. Ya lo imaginamos. De hecho la intención de Moncloa es precisamente rebajar penas y excarcelar etarras para pagar a Bildu sus votos a Sánchez. "Los ministros se sienten «expuestos» por la estrategia de defensa de Begoña Gómez". "Moncloa asume el argumentario a la defensa de Begoña Gómez para reescribir el fallo de la Audiencia Provincial". Mentir, mentir y mentir. Acosar a jueces, acosar a periodistas.

Marhuenda habla de la cagada del PP. "Dos elementos que caracterizan a una parte muy importante de la izquierda política y mediática es su descarado sanchismo y la ausencia de autocrítica". "No me cuesta nada criticar a las formaciones del centroderecha cuando creo que se equivocan. Lo sucedido con el proyecto de ley que permitirá rebajar las penas de 44 etarras y la excarcelación de los que asesinaron a Miguel Ángel Blanco y Fernando Múgica es una vergüenza. Feijóo estuvo bien al reconocer que el error de su partido es injustificable. Es bueno hacer autocrítica y pedir perdón". Es bueno para el alma, pero no arregla nada. De todos modos la ley hubiera salido adelante sin los votos del PP.



"El error cometido por el PP y Vox pone de manifiesto el grave problema que representa la partitocracia, ya que se ha sustituido el mérito y la capacidad por un sistema de amiguismo en la elección de cargos y asesores, en algunos casos, que tiene que ser modificado". "Por ello, Feijóo tiene que tomar nota y hacer cambios profundos". A currar, Feijóo.

El Debate

"Los cinco diputados del PP y de Vox que cayeron en la enmienda trampa son licenciados en Derecho". Pero ese día hicieron pellas. Para Luis Ventoso, "no basta con escudarse en la –indudable– marrullería y desarreglo moral del sanchismo. Los responsables parlamentarios a los que la izquierda y el separatismo han metido este gol deben responder por su error, como hizo anoche Emilio del Valle, diputado de Vox, poniendo su cargo «a disposición». Es lo que toca por lealtad a las víctimas y a sus votantes, muchos de los cuales imagino que estarán pensando lo mismo que me viene a mí a la cabeza: tenemos una oposición manifiestamente mejorable. Por decirlo de manera amable (pues también habrá quien señale, y no sin algo de razón, que es más mala que un bocata de achicoria)". Ramón Pérez Maura dice que "Txapote votó a Sánchez y Sánchez le ha recompensado junto a sus compañeros de armas y sangre derramada". Haréis cosas que nos helarán la sangre. Una visionaria, la madre de Pagaza.

Miquel Giménez, en Vozpopuli, también se acuerda de Txapote. "¿En manos de quién carajo estamos? ¿Nadie en el PP y en VOX lo vio venir? ¿Para qué pagamos los sueldos de sus señorías y de esa pléyade de asesores y letrados? ¿Qué porquería de oposición es ésta?", dice muy cabreado. "El gobierno en manos de la delincuencia y la oposición a por uvas, porque nadie se fija en nada y aquí se viene a cobrar y a vivir que son dos días. Deberían dimitir todos, en bloque. Porque si al partido que aspira a gobernar España, el PP, y el que reivindica un gobierno como el de Meloni, VOX, se la cuelan de esta manera, una de dos, o son más tontos que el que asó la manteca o son unos mantas de mucho cuidado. Y ambas posibilidades, teniendo enfrente a Sánchez y su Frente Popular, que serán todo lo que ustedes quieran menos tontos, son terribles para la democracia y los españoles. Que sí, que Txapote vota a Sánchez. Lo malo es que ahora, ustedes han votado a Txapote para que salga a la calle tan ricamente. No tienen perdón de Dios". Y menos de las víctimas, que tenían sus esperanzas puestas en el PP. ¿Hay alguien ahí?