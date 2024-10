Yolanda y Pedro: de las carantoñas a la aniquilación

El Mundo

Santiago Abascal: "El PP no tiene garantizado en absoluto nuestro apoyo en las CCAA, tendrá que sentarse a negociar".

"Israel conmemora hoy el aniversario del trauma nacional del 7-O, la jornada más sangrienta contra los judíos desde el Holocausto, sumido en una guerra con múltiples frentes detrás de los que hay un solo enemigo: Irán, la teocracia que aspira al arma nuclear, niega la existencia del Estado judío, mueve los hilos de la constelación de milicias regionales -Hamas, Hizbulá y Hutíes- que amenazan su existencia y ha bombardeado Tel Aviv en una escalada que acerca el escenario de un conflicto total en Oriente Próximo", dice el editorial.

"Ese ataque masivo transformó, además, de manera dramática los equilibrios en la región, que vive la situación más crítica en varias décadas. La respuesta de Israel en Gaza, acorde con un derecho a defenderse totalmente justificado y que recibió la comprensión de la comunidad internacional, ha incurrido posteriormente en excesos que le han restado apoyo global al desatar una tragedia humanitaria en la Franja. Ademas, un año después del 7-O y pese a la enorme destrucción, la ofensiva en Gaza continúa estancada y Hamas, aunque severamente quebrado, no ha sido derrotado por completo". "Israel tiene derecho a defenderse, pero su autoridad moral emana del respeto a la ley internacional". Siempre con peros.

Federico Jiménez Losantos es cristalino y no añade pero ninguno. "Hoy hace un año, Israel sufrió el pogromo más salvaje desde el Holocausto, cuando los nazis asesinaron a seis millones de judíos europeos". "Ese día, hace hoy un año, Israel emprendió una nueva batalla en la larga guerra por su supervivencia que empezó en 1948, el mismo día de la independencia".

"El apoyo de la izquierda mundial, tan feminista, a los violadores y asesinos islamistas del 7 de octubre es total. Si las víctimas lo son en suelo israelí, no francés, ni Imagine, ni velas ni peluches. Al revés, los gobiernos occidentales, con el del infame Sánchez al frente, se opusieron desde el primer día a la respuesta armada del Estado judío, al que se niega el derecho de todo país tras una agresión similar a perseguir y matar a sus enemigos. Ningún país musulmán ha pedido la liberación de los cientos de rehenes judíos, que Hamas mantuvo vivos para destrozarlos lentamente, sin ánimo de intercambiarlos por presos. Los rehenes y los escudos humanos de hospitales y escuelas para camuflar armas son el arma publicitaria de Hamas para frenar la respuesta israelí. Hasta que Israel ha atacado al mayor ejército iraní, Hizbulá, cuando se esperaba que fuera atacado; y Teherán ha respondido bombardeando Tel Aviv. Los que vemos en Israel la última trinchera de un Occidente que ha renunciado a defenderse esperamos que sobreviva siempre". Pues porque tiene el apoyo de EEUU, que si no.



"Alerta en Ferraz por la ofensiva social de Feijóo: "Si cuaja, nos hace un roto"". "El PSOE teme que Feijóo crezca tanto por la derecha, con su oposición dura, como por el centro, con los incentivos a la conciliación y la semana laboral de cuatro días", cuenta Juanma Lamet. Pues a Sánchez no se le ve nada preocupado.

El País

"La guerra en Oriente Próximo se proyecta al mundo entero". "Israel acusa a España de ser un "paraíso del odio" por permitir un acto que celebra la masacre del 7-O".Desgraciadamente es así, sobre todo la izquierda española. Pero en la derecha también hay mucho nazi. Hay que tener mucho odio para celebrar el descuartizamiento de bebés, las violaciones múltiples y toda la barbarie que se produjo el 7-O. Somos una vergüenza de país.

"Esta guerra empezó hace un año y todavía nada ni nadie ha conseguido pararla", dice el editorial. "Al balance de muerte y desolación para los palestinos se suma una derrota moral para Israel, país dividido y desacreditado internacionalmente, incapaz de salvar la vida de los rehenes en manos de Hamás y tan insensible al sufrimiento palestino como lo son las organizaciones palestinas respecto a las víctimas israelíes". Desacreditado internacionalmente" para los países gobernados por la extrema izquierda con tics nazis, como España y sus portavoces mediáticos"." Hamás demostró la vulnerabilidad de Israel con la matanza y los secuestros en masa del 7 de octubre de hace un año" y "desencadenó también una pavorosa respuesta bélica, con intensos bombardeos primero y enseguida una invasión terrestre, que desbordó el legítimo derecho de defensa y se convirtió en venganza y castigo colectivo". Los israelíes, según El País, tienen que dejarse matar y violar sin rechistar.

También editorializa sobre el PP. "Después de dos años de practicar una oposición asfixiante pero intrascendente —según la cual España estaba en permanente crisis existencial— el PP parece decidido a presentarse como un partido propositivo y sensible a los problemas de la calle. Es algo que merece ser aplaudido". "El PP demuestra buen olfato al hablar de familias y de vivienda. Pero la música que toca la dirección nacional, que no gobierna, no casa con la letra que aplican sus muchos gobiernos territoriales, de quienes depende casi toda la política social y buena parte de las competencias de vivienda". Tanto rollo para atizar a Ayuso.



ABC

"La nueva operación de La Moncloa: «Si conquistamos Andalucía, con Cataluña volcada, Sánchez 2030»". "Con Salvador Illa al alza, el Gobierno y el PSOE asumen directamente la estrategia de oposición a Moreno". Vamos Juanma, te toca sacar colmillo. "Sánchez busca dejar el partido «atado» y perpetuar el sanchismo sin él". Eso va a ser complicado. No puede un personaje tan malvado, tan canalla, tan vil, tan vengativo, tan retorcido. Es complicado encontrar a alguien peor que Sánchez. El nuevo Zapatero, quizá.

Dice el editorial que "de la misma manera que el PP ha entendido que sin recomponer su espacio electoral en Cataluña, menguado desde la irrupción de Ciudadanos, le cuesta lograr una mayoría suficiente en las Cortes, el PSOE tropieza con el vaciado del que durante casi cuatro décadas fue su principal granero de votos. A los agravios infligidos al conjunto de las regiones a través de sus cesiones al separatismo –amnistía y cupo; ahora desarme policial–, el socialismo sufre en Andalucía la sangría provocada por una maquinaria corrupta que pese al blanqueamiento del Tribunal Constitucional sigue mostrando sus vergüenzas en los tribunales. Mientras Sánchez planea la reconquista de Andalucía, la Justicia pone de manifiesto, de los ERE a la Faffe, la magnitud de un latrocinio sobre el que el PSOE pretende pasar página sin tan siquiera –al contrario– reconocer su culpa". Ya, ya, pero no hay que relajarse. Juanma, no te despistes ni un momento. Y si necesitas ayuda, ahí tienes a Ayuso.

La Razón

"El PSOE explosiona a la espera del "dedo" de Sánchez". "El autoritarismo de Sánchez ha pasado factura a otros y esas voces, al principio casi anecdóticas, cada vez lo son menos. La renovación de liderazgos que Ferraz y Moncloa ultiman de cara al Congreso Federal, que es una purga en toda regla, puede encontrar más obstáculos de los previstos. A Castilla-La Mancha y Aragón se le han sumado Extremadura y ahora Castilla y León como núcleos nada proclives a que sus voces no sean tenidas en cuenta y a que los acuerdos de sus organizaciones refrendadas por la militancia sean fulminados de forma arbitraria desde Madrid sin mayores argumentos que el derivado del ordeno y mando como ha ocurrido con Luis Tudanca y los socialistas castellanoleoneses. El autoritarismo de Sánchez, pero sobre todo el declive y la desfiguración del partido, han hecho mella hasta alimentar un clima de ruido y agitación del todo imprevisto, que se ha manifestado en grescas internas en Andalucía, Valencia, Murcia y Baleares. En política también las crisis se saben cómo empiezan, pero no cómo acaban. Sánchez, por supuesto, cuenta con todos los resortes a su servicio para sofocar cualquier disidencia o al menos minimizarla, e incluso es probable que, llegado el momento, la tormenta amaine resignada. El cónclave estaba pensado como un acto de aclamación y pleitesía al presidente, e incluso como un trampolín electoral. Nada se puede dar por sentado". Si Sánchez tiene que echar del partido a los traviesos, no le temblará el pulso.

Y Yolanda, ay, la Yoli. Cuenta Carmen Morodo que "de las carantoñas que Pedro y Yolanda se hacían en un pasado no tan lejano, y que ponían de los nervios a Nadia Calviño, a María Jesús Montero y hasta a la estable Margarita Robles, ya no queda nada. Fue un flirteo circunstancial, sometido al mercadeo de los votos. Y ahora de la sala de máquinas socialista sale la instrucción contraria, de flirtear a aniquilar a la vicepresidenta para arrimar voto a un suelo del PSOE que se está mostrando más resistente de lo que muchos pensaban.

"Yolanda Díaz ya ha prestado todos los servicios que eran útiles al PSOE". "Así que más le vale andarse con cuidado y protegerse bien de alguno de los hombres del presidente del Gobierno, que van hablando mal de ella, pero que además tienen ganas de morderle en la yugular". La política es así, bien lo sabe ella que es una experta en puñaladas.