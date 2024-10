Los socios de Sánchez le mandan a hacer gárgaras con Begoña

El Mundo

"Irán fustiga a Israel con un ataque masivo y desata la guerra regional". De Ucrania ya ni se habla. "El escenario que se abrió ayer en Oriente Próximo es el más inquietante desde la masacre terrorista del 7-O. La intervención directa de Irán, a través de un ataque inédito y continuado sobre Israel con 181 misiles balísticos lanzados contra Tel Aviv y Jerusalén, constata que el miedo a una guerra que implique a dos potencias con capacidad nuclear es muy real", dice el editorial.

De la corrupción de Sánchez habla Federico Jiménez Losantos. "Lo grave del larguísimo texto -45 páginas pésimamente redactadas- de Ángeles Sánchez Conde, mano derecha del Fiscal General del Estado y abogado particular de los Sánchez-Gómez, es que no sólo miente al servicio de su jefe, sino que acusa sin prueba alguna a tres medios, EL MUNDO, Libertad Digital y Vozpópuli, de concertarse con el jefe de Gabinete de Ayuso para publicar lo que ella llama bulos, término que, en la lengua de trapo sanchista, significa noticias ciertas, pero que molestan al presidente y a bego.fundraiser". Se están luciendo, los fiscales.

"La Fiscalía de García Ortiz, léase Sánchez, actúa como si en España ya no existiera el derecho a la libertad de expresión, opinión y publicación. La calumnia de Sánchez Conde coincidió con un discurso putiniano del presidente en La Vanguardia, el medio más liberticida de España junto a El País, ante la mismísima viuda de Nalvalni, asesinado por Putin. Hay que tener el cuajo bipolar de Sánchez para hacer ese discurso cuando el mejor aliado de Putin es él, véase Venezuela, y también sus socios: Puigdemont, Podemos, Bildu o Sumar".

David Mejía dice "en defensa de Ángeles Sánchez Conde que su tarea no es grata ni sencilla. El escrito que ha enviado a la Sala Segunda del Supremo pertenece al subgénero literario «no te metas con mi jefe»; subgénero que, por su propia naturaleza, tiende a ser refractario a la buena argumentación, como bien saben los ministros". "Pero el elemento más inculpatorio es el mensaje que envió el propio García Ortiz: «Hay que sacar la nota. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato». Resulta inquietante su uso de la primera persona. Las batallas por el relato son cosa de políticos, no deberían ser asunto de la Fiscalía. ¿A quién se refiere ese nos?". Pues a la Fiscalía de Sánchez. ¿En qué ha convertido este psicópata al país?

El País

"Irán ataca con 180 misiles a Israel". Para el periódico de Sánchez toda la culpa la tienen los judíos. "El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ignorado todos los llamamientos a la contención o a la más mínima concesión humanitaria en su brutal guerra sobre Gaza, donde se acumula un horror inaudito en el siglo XXI. En las últimas dos semanas, Israel ha extendido los ataques a Líbano, un país soberano, ha iniciado incursiones para asegurar el territorio más cercano a la frontera, ha atacado de manera indiscriminada a Hezbolá a través de sus comunicaciones y ha asesinado con bombas sobre Beirut a los máximos dirigentes de la milicia, llevándose por delante a cientos de víctimas civiles en lo que constituye un crimen de guerra". "Netanyahu quiere una guerra a gran escala, y hoy está un paso más cerca de conseguirlo".

"Begoña Gómez reaparece e inaugura su máster de la Complutense: "Llevamos 12 años desarrollando contenidos"". No, si la señora los tiene cuadrados. Es como su marido, carece de vergüenza.

ABC

"El ataque de Irán a Israel abre la puerta a la guerra total en Oriente Próximo". "Begoña Gómez busca alumnos para salvar el único máster que le queda". "Promociona 'in extremis' su curso de fundraising de la Complutense, que le exige más matrículas para mantenerlo. "La universidad ya ha prescindido de su cátedra y de otro título propio porque «perjudica» la imagen de la institución". Begoña, eres patética.

Dice Teodoro León Gross que "cualquier padre responsable habrá pensado, al ver ayer a Begoña Gómez en su máster de captación de fondos, que debería tener ahí matriculados a sus hijos. Si hay que aprender a captar fondos, ese es el sitio. Qué talentazo. No es fácil colársela a Google, o a Indra, o a Telefónica, pero se requieren dotes excepcionales para colársela a las tres a la vez. De no verse frenada por las investigaciones periodísticas y las denuncias ante los tribunales, a saber a dónde habría llegado. Claro que a esos padres convendría advertirles que no es lo mismo si tu marido no es el presidente del Gobierno, si no haces agenda desde la Moncloa o directamente en la Moncloa, y no se asoma el presidente a saludar como quien no quiere presionar… salvo la puntita nada más". Pasaba por allí.

"Es fascinante la personalidad de Pedro Sánchez, como enfatizó Arturo Pérez-Reverte ante este aventurero de la política sin escrúpulos, pero efectivamente ha remontado el escándalo mayúsculo de su mujer con la estrategia acojonante de vender a los suyos el relato de una máquina del fango contra ellos con el victimismo típicamente populista. No ha desmentido casi nada sobre el Caso Begoña, pero hay un 30 por ciento que le cree según los sondeos, su electorado. Son buenos captando fondos y captando votos". Sí que es fascinante. Y dice mucho de la escasa inteligencia de su electorado.

La Razón

"Riesgo de guerra total". Marhuenda defiende a capa y espada a Israel. "Es triste constatar que sigue existiendo un antisemitismo repugnante en algunos sectores de la sociedad europea. Israel es una gran democracia que se está defendiendo de los actos terroristas de Hamás e Hizbulá. Hay un claro agresor y un agredido". "Hay que dejar claro que el ejército israelí está atacando a grupos terroristas".

Juan Ramón Lucas está de Begoña hasta el gorro. "Francamente, se me escapa la estrategia de respuesta del Gobierno y el partido socialista de Sánchez a este caso que ya empieza a cansar al personal, porque no nos deja ver el bosque de la nueva guerra que tenemos en el mar nuestro ni hablar de la vivienda o de los jóvenes". "Que sí, que es importante que la mujer del César además de ser honrada lo parezca, y aquí la frase pompeyana viene como anillo al dedo, pero el debate público ya está más que gastado. Todo lo más, queda en la memoria reciente, como torpe pisada en el cemento fresco, el falso retiro de cinco días acompañado de aquella carta de amor y resentimiento, la conversión del caso en una cuestión de política de toma y daca, el despliegue palmero de argumentos de escuela y adhesiones inquebrantables, de fidelidad al jefe y asunción de lo suyo como propio, como nacional, como universal. Hitos todos de una estrategia descendiente, depauperada, ineficaz, que han otorgado al caso una dimensión de asunto de Estado que está lejos de tener".

Se le ha ido totalmente la olla con este asunto a Sánchez. Tiene hartos hasta a sus socios, que le han dicho, según cuenta Carmen Morodo, que no van a apoyar una comisión de investigación sobre la familia de Feijóo. Que hasta aquí hemos llegado con los asuntillos de su amada Begoña. "Los socios dan la espalda a Sánchez para investigar a Feijóo. Fracasa el intento de la dirección del PSOE de atraer a todos sus aliados y usar la mayoría parlamentaria contra el entorno del líder popular". Pedro, vete a hacer puñetas, anda.