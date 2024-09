"A nuestro Pichón, marido de Pichona, le gusta que le llamen Handsome"

El Mundo

"Carlos Mazón: "Illa quiere vulnerar los estatutos del resto de autonomías, ¿qué respeto es ése?"". Y es que seguimos a vueltas con el cupo catalán. Hay que ver la guerra que da Sánchez para agarrarse como sea al sillón de la Moncloa.

Federico Jiménez Losantos comenta las chorradas de Almodóvar. "Nadie llama a Sánchez Mr. Handsome en EEUU y la UE, como dijo el maquisard. Es la cuenta de una tal Gusano, empleada de Sánchez". Nadie le llama nada porque no saben quién es. "No es la primera trola que ante la prensa suelta el ahora politólogo, antes eremita. En 2004 denunció ante 400 enviados al estreno de una de sus películas, que, tras los atentados del 11-M, Aznar había querido forzar a Juan Carlos a suspender las elecciones. Hubiera sido razonable, pero ese guion era tan falso como los terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos que desveló la SER de Ferreras y de Cebrián. La estrategia de la izquierda era la de culpar de todo a Aznar, que ni era candidato, y Almodóvar tocaba de oído como el burro flautista, pero a él no le sonó la flauta ni por casualidad. Mintió, pero en Hollywood sólo piden perdón al que ese año toca. Y a la derecha no le toca nunca. Cosas de la resistencia antifranquista". Y por cierto, "Almodóvar apareció en los papeles de Panamá, lucida asociación de evasores fiscales. Pero nadie se lo recordó en lo de San Sebastián, donde nunca condenaron a la ETA".

Raúl del Pozo habla de Sumar, ese chasco. "No se sabe quién manda en Sumar y hay que esperar a su congreso de diciembre para saberlo. Lo que está claro es que la izquierda del Gobierno de coalición progresista es una ficción". Un invento de Sánchez y su orfeón mediático. "La coalición de 15 partidos fue fundada por Yolanda Díaz, a la que Pablo Iglesias nombró sucesora cuando tenía capacidad de atraer el voto, según Iván Redondo. Pero ahora se va empequeñeciendo. Estalló la guerra cainita entre Sumar y Podemos. Se desató el caos en la organización, aunque siguió en el Gobierno como si no pasara nada".

"Lo más sorprendente es que se filtra que hay preocupación en Moncloa por el futuro de Sumar y se sospecha que, en realidad, lo que hay es alegría: la mayoría delos votos que pierda la formación van al PSOE". El PSOE es ya la extrema izquierda radical que fue un día Podemos.

"El portavoz, y figura deseada para liderar Sumar, es el ministro de Cultura: nacionalista, verde, hispanófobo, antitaurino, pijo, uno de los cinco ministros de Sumar". Pero pijo pijísimo. Una cosa insoportable. "Es lo que le faltaba a Sumar para terminar de hundirse y para integrarse en el PSOE". Digamos que ha sido el PSOE el que se ha reconvertido en Podemos de la mano de Pedro Sánchez.

El País

"La ultraderecha logra una victoria histórica en las elecciones en Austria, pero lejos de la mayoría". La matraca que va a dar este periódico. "Gobierno y PP enfrentarán sus posturas en vivienda en la Conferencia de Presidentes". "El problema de acceso a la vivienda se ha convertido en España en el principal lastre para el bienestar de las familias y para las expectativas de futuro de los jóvenes. Se ha enquistado tanto que, incluso con herramientas como la ley de vivienda de 2023, va a costar salir del agujero". Pepa di la verdad por una vez. Esa ley no ha servico para nada. Al contrario, ha agravado el problema.

"Son múltiples las causas de esta crisis, que se extiende por toda Europa, como demuestra la importancia que la Comisión le ha otorgado en su nuevo mandato. En muchos países la vivienda se ha convertido en un refugio de capitales financieros y los poderes públicos no han sido capaces de frenar las dinámicas especulativas del mercado. No obstante, España está peor que la mayoría, pues apenas tiene un 2% de vivienda social, cuando la media europea es del 10% y hay países con más del 20%". Y claro, la culpa es del PP, los seis años que llevamos del PSOE no tienen nada que ver en el asunto.

Pepe nos lanza un rollo sobre le vivienda en el mundo para disimular su verdadera intención, que es siempre la misma. Atizar a Ayuso. "Lamentablemente, ni en el PP ni en algunos gobiernos autonómicos, entre ellos el de Madrid, se aprecia la exigible voluntad de cooperación". Hala, pues ya está el editorial del lunes. Ayuso, mala.

Y a Xavier Vidal Folch le ha entrado una perra para hacérselo mirar. Hoy vuelve a insistir en que Feijóo es un peligroso ultra. Cuando un tonto coge una senda... "¿Por qué Alberto Núñez Feijóo navega en viaje ultra?". Xavier, chaval, pide cita en el psiquiatra. Cuanto antes te mediques, mejor. Y poco más que decir de esta basura ultra que es El País.



ABC

"La campaña prorrusa que investiga el FBI ataca al Rey y al Partido Popular". Rusos, espías. Puf, demasiado para ser lunes, a ver en qué acaba. "La manipulación a través de internet por parte del Kremlin invita a pensar en lo fácil que es influir en el debate social español y cómo convertir nuestras debilidades en fortalezas", dice el editorial.

Luis del Val no habla del manoseado cupo catalán, que pasará sin pena ni gloria como la amnistía. "El comienzo del otoño ha sido devastador psicológicamente para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Incluso durante el verano, aseguró que no habría cupo catalán, pero para que Salvador Illa pudiera acceder a ser presidente de Cataluña hubo que acatar las medidas que exigía ERC, y negociar un cupo fiscal, semejante al vasco. Para no enfadar a nadie le llamaron acuerdo singular, pero el acuerdo singular provocó un cabreo plural, en toda España, incluidos los presidentes autonómicos socialistas, y los socialistas que no son jerarcas del partido o están ocupando algún cargo, sean ministros o diputados provinciales".

"Naturalmente, doña María Jesús no es Pedro I, El Mentiroso, y ese empaque, esa seguridad que tiene el presidente del Gobierno para decir, al día siguiente, que ha cambiado completamente de opinión respecto a lo que aseguró el día anterior, en la ministra de Hacienda se vuelve tensión y enfado. Le molesta que le hablen del cupo, y –¡encima!– con ese nombre. Más que contestar nos echa la bronca, y a mí me apena mucho que esté tan nerviosa, tanto que ya, en una de sus últimas intervenciones, dijo que le llamáramos como quisiéramos. Y me he puesto a buscar". Y finalmente, Luis del Val ha decidido llamarlo "María Asunción". "Dada la debilidad parlamentaria del Gobierno, deberá redactarse un decreto-ley, indicando en el BOE lo que significa «María Asunción»". O sea, el cupo.

La Razón

"Vox coquetea en el Congreso con hacer oposición al PP". "Opta por la abstención para tumbar algunas propuestas de Feijóo y frenar derrotas socialistas". Vamos, lo que lleva haciendo siempre, apoyar a Sánchez. Sánchez tiene un nuevo socio para su Frankenstein. Ha llegado hasta a apoyar el cup Catalán. Vox es el mejor apoyo que tiene Sánchez. Le sirve como espantajo para quitarle votos a Feijóo y encima le ayuda a sacar adelante la legislatura. Y a cambio de nada.

En The Obtective, Pilar Marcos comenta lo buenorro que está Sánchez, ahora que se ha puesto de moda halagar al presidente por su físico. "Resulta sorprendente que en estos tiempos en los que hay que pedir perdón por todo, en especial por todo lo que no has hecho, nuestro Handsome, el marido de Pichona (y, por lo tanto, Pichón), no haya exigido disculpa alguna a todos los que le han cosificado como un simple buenorro". Pues resulta que es todo lo contrario, está encantado. " A nuestro Pichón, marido de Pichona, le gusta que le llamen Handsome. Incluso contrató, y no de su bolsillo, una cuenta de tuiter bajo ese nombre para que así le elogiaran a diario. Y aún le deleita más que ensalcen su físico sus diputados y sus cineastas de cabecera. ¡Que tome buena nota toda la opinión sincronizada! Hay que piropear al líder por lo importante: por «lo bueno que está» y por lo que, «a nivel físico», todos sus entusiastas pugnan por suplicarle". Ya lo que nos faltaba. Ver a Ferreras haciendo ojitos a Sánchez y preguntando a sus contertulios si se irían a la cama con él.