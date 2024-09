El Mundo

"El "facilitador" Zapatero no se atreve con Maduro". Qué vergüenza. Un presidente de España cómplice de un dictador asesino. Todo por la pasta. Parece que cooperar con un dictador es más rentable que supervisar nubes. "Siempre me ha parecido inquietante la imagen sonriente de Zapatero junto a Maduro. En el cargo de presidente va la incómoda obligación de sonreír a los sátrapas. Pero quien tras dejar el cargo sigue sonriendo ante el tirano debe explicar sus porqués. Quizá nos hemos centrado demasiado en su silencio, cuando lo primero que tendría que explicar el ex presidente es su sonrisa", dice David Mejía.

En cuanto a la no declaración de Sánchez ante el juez Peinado, Federico Jiménez Losantos dice que "si la democracia española sobrevive será contra Sánchez". Eso, si sobrevive. "En dos minutos escasos se desmintió a sí mismo, cuando declaró al juez Peinado: «Es mi voluntad, como no puede ser de otro modo, colaborar con la Administración de Justicia, siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución española y la ley que a todos nos vinculan, y que son la máxima garantía de nuestro Estado de Derecho». Colaboración tan falsa como los cinco días de reflexión, por si valía la pena seguir en el poder. ¡Ja!". "En menos de dos minutos -111 segundos- mintió descaradamente dos veces. Si llega a atreverse a repreguntar el juez, Marlaska lo trinca y lo manda a Rabat, como a los diez saharauis de Barajas en huelga de hambre a los que Marlaska, jefe de la policía particular de los Sánchez Gómez, ha mandado a Rabat para que el sultán los torture sin prisa. Nada nuevo desde Ufkir. Y menos, desde la entrega del Sáhara. Al sultán no lo maltrata como al juez este patrañuelo, tan duro con las espigas, tan blando con las espuelas". ¿Mintió dos veces? Sánchez no ha hecho otra cosa que mentir desde que le conocemos, una tras otra, siempre, a todas horas, sobre todas las cosas. Vive de la mentira, respira de la mentira. No nos puede sorprender que mintiera a un juez, lleva mintiendo a los españoles desde que, gracias a Susana Díaz, llegó a la secretaría general del que fuera Partido Socialista, ahora Partido Sanchista.

El País

"El Gobierno negocia con Junts tras frenar la senda presupuestaria". "Sánchez multiplica sus gestos con Junts para intentar encarrilar la legislatura". ¡Enséñame la pasta! Cué se deshace ante su Puto Amo. "Lo que parecía imposible, se hizo posible en el último momento, como es habitual en esta legislatura. Después de un fin de semana inquietante para la estabilidad de la mayoría y para el futuro de los Presupuestos, en los que se estaba instalando la idea en el Gobierno de que no iban a salir y se daba ya por hecho que Junts tumbaría de nuevo la senda de estabilidad este jueves, Pedro Sánchez dio una orden clara este lunes desde Nueva York, donde estaba ya participando en las reuniones previas a la asamblea general de la ONU. El mensaje a su equipo era claro: hay que intentarlo.", babea el pelota número uno del Reino. Cué ¿dónde te vas a esconder cuando caiga tu jefe? Porque has caído tan bajo que va a ser difícil que continúes de pseudoperiodista. "En La Moncloa insisten en que el presidente seguirá adelante y no irá a elecciones aunque los tenga que prorrogar durante todo el año 2025". Sí, Carlos, sí, te repites más que el ajo. Pesao. Dile a tu amo que te dé algo nuevo, que tienes aburridos a tus lectores.

ABC

"Zapatero rechaza reconocer a Edmundo González por "lealtad a Venezuela"". A Maduro, quiso decir. Quien paga manda. Y Zapatero está a sueldo de un criminal. "Rodríguez Zapatero ha preferido estar con la izquierda antes que con los demócratas, en Venezuela y en otras latitudes; incluso ha optado por apoyar a la izquierda antidemocrática y represiva que persigue a los demócratas. Porque Zapatero, contra lo que se autopostula, no actúa como intermediario entre dos legitimidades enfrentadas, sino como representante directo de un régimen totalitario que ya se adentra plenamente en las lindes de la tiranía", dice Julián Quirós. Zapatero está a las órdenes de quien le paga. Rendir pleitesía a un tirano asesino no será muy democático, pero sí lucrativo.

El editorial habla de la falta de presupuestos. "España no tiene un Gobierno digno de tal nombre. Hay un hombre y un partido que ocupan el poder, cosa muy distinta de gobernar, que es atender el interés general de la nación. Cuando Sánchez afirmó que gobernaría con o sin el Parlamento, fue sincero, porque se ha desprendido de las virtudes mínimas de un dirigente democrático. La principal de ellas es respetar las instituciones creadas para el control de la acción política y la iniciativa parlamentaria. Acuartelado en La Moncloa, Sánchez se ha fugado de la democracia deliberativa y la ha sustituido por una negociación diaria del alquiler del palacio presidencial. Sólo sigue en la medida en que los nacionalistas no quieran que caiga".

Teodoro León Gross dice que el gobierno anda como meretriz por rastrojos. "Pierden votación tras votación y acaban de suspender un trámite presupuestario clave por no sufrir otra somanta". "Tratan de controlar con la instancia falsa del Tribunal Constitucional, usan con descaro la Fiscalía, cuyo titular está al borde de acabar él mismo en el banquillo", etc, etc, etc.

"Ya es significativo que Sánchez y todo el sanchismo estén volcados no en defender la inocencia de Begoña Gómez, sino en construir la culpabilidad del juez Peinado". Con tonterías como blanco y en botella, no hay caso, Feijóo es un cuñado triste y avinagrado, cenizo y amargón. No son conscientes de la vergüenza ajena que dan. "Así está la cosa. Pero el sanchismo aún confía en que su inversión en el sectarismo de la ciudadanía les rente en las urnas con su clientela todavía dispuesta a tragar con todo esto…". Y visto lo que pasó en las últimas elecciones, tal vez su juicio sobre la falta de seso de la ciudadanía no esté muy alejado.

La Razón

"Junts pide al Gobierno más de 10.000 millones para las autonomías para renegociar la senda de déficit". "Puigdemont consigue, de nuevo, doblarle el brazo al Gobierno, que retira el techo de gasto y lo modificará para intentar cortejar a sus socios". Pedid y se os dará, ha dicho Sánchez. Marhuenda no sabe lo que va a pasar. Es lo que dice en su columna. "No sé si Sánchez conseguirá comprar los votos de Puigdemont, pero la cosa pinta mal. No descarto que lo consiga". Francmente, Marhu, yo tampoco. "El expresidente catalán sabe que su interlocutor hará lo que sea necesario con tal de seguir en La Moncloa y solo es necesario poner un precio. No hay factura que no esté dispuesto a pagar". Bueno, eso lo sabe Puchi y todos los españoles, incluidos los votantes de Sánchez. "Como era previsible, las hordas de la memocracia gubernamental salieron en tromba, como si fueran los mongoles recorriendo las estepas, para arremeter contra Feijóo y el pérfido PP. La violencia dialéctica de los sanchistas es directamente proporcional a su fragilidad parlamentaria". Es inquietante que un embustero, matón, chantajista, corrupto como Sánchez se haya vuelto previsible.