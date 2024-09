"El PSOE es la casa del terror y ahora toca extender ese miedo a la prensa y los jueces"

El Mundo

El periódico que dirige Manso se lleva el premio al titular revelación del día. "Es mi esposa", dice a 5 cinco columnas sobre la declaración de Sánchez en el caso de Begoña. Por si alguien no lo sabía. Según Manuel Marraco ,Gema Peñalosa y Esteban Urreiztieta fueron "Los 111 segundos más duros en la vida de Sánchez por Begoña Gómez". Pues qué vida marital más feliz ha llevado ese hombre. Para Leyre Iglesias, "la imagen con la que hoy abrimos el periódico es periodística y políticamente valiosa, pero no es buen síntoma. No es buen síntoma ver al presidente de tu país declarando ante un juez". No es la primera vez, Leyre, ya lo hizo Rajoy. Y hasta una infanta de España. "La cosa empeora cuando opta por acogerse a su derecho a no declarar nada que pueda perjudicar a su mujer. Todo el mundo quiere a su pareja -o eso se dice-, pero no todo el mundo es presidente del Gobierno. Si Begoña Gómez lo ha hecho "todo bien", lo natural es que su marido hubiera dado las explicaciones que la Justicia le demanda para hacer su trabajo. Pero ha hecho lo contrario: no declarar y, en cuanto perdió de vista a Juan Carlos Peinado, querellarse contra él". Nada fuera de lo normal, tratándose del chulo de Moncloa.

"Que el Gobierno vuelque su aplastante maquinaria sobre los hombros de un simple juez de instrucción no es más que la decantación de una concreta concepción de la Justicia como un actor incómodo cuyo prestigio hay que derribar pintándolo de politizado, conspirador y ultraderechista. Eso era Podemos". No, es el PSOE de toda la vida pero sin careta de demócrata. "Bien visto, no deja de ser cómico que la misma persona que protagoniza esa foto desafiante ante un juez presente un "Plan de Acción por la Democracia" que envuelve la presión a los medios críticos en un nórdico disfraz de promesas grandilocuentes en favor de la transparencia y la dación de cuentas". Pues maldita la gracia que hace.

El editorial también se encuentra anonadado, en estado de shock. ¡El presidente es un chulo de barra de bar! "La literalidad de la declaración de Pedro Sánchez ante el juez Juan Carlos Peinado en la Moncloa, el pasado 30 de julio, conocida ayer, sumada a la querella por prevaricación que presentó inmediatamente después contra él, condensa con precisión la opacidad y la soberbia con las que el presidente pretende defenderse de las informaciones veraces sobre las indefendibles actividades privadas de Begoña Gómez".

"El comportamiento ajeno a los mínimos estándares éticos con que se ha conducido Begoña Gómez merece explicaciones profusas del presidente, tanto ante la Justicia como ante el Parlamento y la prensa. Nada de ello ha ocurrido hasta ahora. Al contrario, el presidente ha decidido embarcarse, y arrastrar con él al conjunto del país, en una huida hacia delante basada en su nula colaboración con los contrapoderes y en una apuesta consciente por desacreditarlos". Lo más raro de todo es que El Mundo lo haya descubierto ayer. Muy avispados no han estado todos estos años.

Raúl del Pozo cree que es el PP el que no lo hace bien. No es el único, los columnistas hacen cola para decirle a Feijóo lo mal que lo hace todo. "En España la situación política es una de las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos. Hay poco cuidado en la elección y en la redacción de las noticias porque narran el odio entre partidos. La gente suele decir que los Telediarios y los diarios le provocan indignación, y muchos pasan de los medios". Una cosita. Fue un partido y un presidente el que levantó un muro entre españoles. Y no fue Feijóo. "El papel de la oposición es devorar o ser devorada; y es Tellado quien debe preocuparse de que no ocurra lo segundo. Han ganado las generales, las municipales, las autonómicas y las europeas. Pese a ello, los populares siguen sin ser alternativa de Gobierno. Quizá no lo sean aunque vuelvan a ganar las generales. Algo está haciendo mal el PP". O algo están haciendo mal los ciudadanos al depositar su voto, que también puede pasar.

El País

Como su jefe, el periódico ultrasanchista se pira al extranjero. A Israel, esta vez. "Israel extiende la guerra con la mayor ofensiva contra Líbano". Contra los terroristas de Hezbolá, en concreto. Pero al periódico de Sánchez no le vamos a pedir veracidad, sería como pedírsela al embustero de su jefe. "El nuevo macrocentro para menores inmigrantes de Ayuso, una mole en medio de la nada". ¡Pero bueno!, ¿cómo es que no lo ha puesto en la Gran Vía? Esta Ayuso no tiene remedio. "Sánchez revoluciona La Moncloa con perfiles más jóvenes y académicos para una legislatura larga", nos cuenta el lame... ejem, el pelota número uno del puto amo, Carlos Cué. "La ‘no declaración’ de Sánchez se filtra sin imagen minutos después de que el juez la entregase a las partes". Está entre lo más visto en el periódico, pero ellos lo llevan bien escondidito. Y es que, que El País hable de filtraciones produce una inmediata carcajada. Habló de putas la Tacones.

Más titulares del club de la comedia en que se ha convertido el panfleto ultrasanchista. "Feijóo cierra con los barones el no del PP a la senda fiscal para no avalar la "política económica" de Sánchez". Pero si Sánchez ni siquiera les ha llamado para hablar de ello. Lo que ha hecho Sánchez, además comprar votos para gobernar, es levantar un muro contra todo aquel que no le sobe el lomo, como hace El País.

Víctor Lapuente se arriesga con Venezuela. "Como un fruto, Maduro caerá. Las fuerzas de la gravedad que lo empujan son demasiado intensas. Sin contar la crisis actual, cualquier dictadura personalista como la de Venezuela tiene anualmente una probabilidad de caer de cerca del 8%, con lo que, tras más de 15 años en esa categoría, matemáticamente ya le toca". O sea, Venezuela es una dictadura hasta para el periódico de Sánchez. Y el Gobierno de España ha dado cobertura a una dictadura para sacar al presidente electo del país. "La ideología socialista-bolivariana ha pasado de seducir a las izquierdas altermundistas a ser despreciada por todo el mundo (con alguna lamentable excepción)". ¿Zapatero? ¿El gobierno de Sánchez? Víctor no se atreve a aclararlo.

Y Xavier Vidal Folch escribía ayer una columna también digna de chiste. Como todas las columnas de este tipo, por otra parte. "El viaje de Alberto Núñez Feijóo a la ultraderecha va muy veloz". Por Dios, Xavier, en El País lleváis años situando a Feijóo en la ultraderecha, como antes lo hizo con Casado, ahora el colmo de la moderación. Más que veloz, parece el viaje interminable.

ABC

"El PNV vuelve a la carga con una ley para aumentar el control al CNI". "El Gobierno apela al PP para salvar la senda de estabilidad, pero se niega a negociar con ellos". Son unos cachondos, no se les puede negar. Y, de nuevo, una retahíla de insultos. Pedro Sánchez y sus secuaces, no se le puede pedir más a esta banda de mafiosos.

Isabel San Sebastián ve a Puchi dichoso. "¡Cuánto debe de disfrutar Carles Puigdemont contemplando la humillación de Pedro Sánchez, postrado a sus pies hasta besar el suelo suizo por personajillo interpuesto, suplicando siete votos esenciales para aprobar alguna ley! Esa disposición del caudillo socialista a dejarse vejar cuanto haga falta con tal de conseguir algo de oxígeno parlamentario no le otorga al prófugo la impunidad prometida con esa amnistía que deja fuera el enriquecimiento constatado por el juez Llarena, ni deshace la investidura de Illa al frente de la Generalitat, pero al menos brinda al líder de Junts la posibilidad de vengarse del trilero que lo engañó en esa partida entre tramposos jugada tras las generales". Sí, qué envidia.

"Por lo que respecta a los demás ciudadanos, la imagen produce una mezcla dolorosa de vergüenza ajena y rabia, porque quien hinca la rodilla en tierra ante un golpista irredento, huido de la justicia en dos ocasiones, no deja de ser el jefe del Gobierno español". Bueno, el presidente de un lado del muro, Isabel, lo dejó clarísimo. Y ese no es el lado de la mayoría de los españoles. "Un perdedor que se aupó al poder a lomos de la mentira y está decidido a permanecer en él a costa de arrastrarse y arrastrarnos cuanto sea menester por el fango de la ignominia. Nada nuevo bajo el sol". No, es la costumbre del tipejo que vive de prestado en la Moncloa. "La indignidad es la divisa de un presidente llamado a ser arrumbado en el desván de la historia como el mentiroso que faltó sistemáticamente a su palabra y escogió por aliados a los enemigos de su patria. Un felón". Un tirano. A ver si nuestros ojos le ven caer algún día.

La Razón

"Moncloa amenaza a Puigdemont con urnas y dejarle sin amnistía". A ver si tienen... Hoy ya sabemos que no los ha tenido. "El Gobierno retira el techo de gasto para evitar otra derrota en el Congreso". Pero no se ha atrevido a convocar elecciones, Sánchez es un mal bicho, pero no es idiota. "El Gobierno es incapaz de formar una mayoría parlamentaria que le permita aprobar la senda de gasto y los Presupuestos para 2025 y la culpa es del PP. Las hordas sanchistas salieron este lunes en tromba para descalificar a Feijóo", para variar. Menos mal que a Feijóo le resbala lo que digan los Corleone. "No hay duda de que son una colección de memos dispuestos a hacer el ridículo más espantoso con tal de recibir el reconocimiento de Sánchez". Igual que sus criados mediáticos. Vergüenza ajena, es lo que dan. "Sus intervenciones les degradan, aunque reciban el aplauso de la solícita izquierda mediática que sigue las instrucciones del millonario José Miguel Contreras". Y no salen del bucle.

El Debate

"La Audiencia avala que el juez Peinado investigue a la mujer de Sánchez por el caso Software". "Más allá de la cuestión delictiva, el presidente y su familia no se pueden comportar como un clan, un cártel, una mafia o un comando", dice Antonio Naranjo. Bueno, sí que pueden, lo estamos viendo en vivo y en directo. "Sánchez, por ejemplo, apela para callarse ante Peinado al mismo cuerpo legal que asalta, pisotea y escupe cuando amnistía a unos delincuentes para comprarse el puesto; cuando envía a sus sicarios a Suiza a calibrar el grado de enojo de Puigdemont o a negociar en el pasado su investidura; cuando anula la sentencia de los ERE o cuando ultima el atraco fiscal en favor de Cataluña, preámbulo tal vez de un referéndum".



"Queda mucho por delante para defender nuestras libertades. Pero no seamos negativos. La democracia española está hoy más amenazada que el 23 de febrero de 1981. Entonces había una inmensa mayoría contra el golpismo. La sociedad hoy está dividida. Pero la oposición partidaria de las libertades crece y es cada día más consciente de lo que tiene enfrente". Sobre todo cuando sale el Orfeón de Opinión Sanchista Sincronizada-. El País, RTVE, La Ser, La Sexta, La Cuatro y muchos más pero con menos audiencia. Ahí es cuando la mayoría de los españoles saben a qué nos estamos enfrentando. Al Sánchez Maduro de España. O como dice Jesús Cuadrado en Vozpopuli, "un ejército bien engrasado de orcos mediáticos".



En The Objetive, Jorge Vilches define lo que es hoy el PSOE. "El interior del PSOE es la casa del terror por obra de Sánchez. No hace falta más que ver la pantomima pasada del Comité Federal, las adhesiones exageradas de sus ministros, los piropos vergonzantes y los silencios clamorosos. Nunca como ahora el partido socialista ha sido de manera tan clamorosa una tropa al servicio de alguien, compuesta por peones despersonalizados que repiten el argumentario que les entregan puntualmente cada mañana. Da la impresión de que todo aquel que no dispense un apoyo ciego y público al «puto amo» queda fuera de juego". Siempre tienen la opción de dejar el partido. A ver si esta mafia nos va a dar pena ahora. "Las amenazas son ciertas y se cumplen. Los socialistas conocen que el gran jefe pone pruebas de lealtad y que ejecuta políticamente a los flojos". Nombres y apelledidos de esos socialistas, Jorge, por favor.

"Sánchez manda, y los demás obedecen. Al presidente no se le pone en duda, se le admira, y en caso contrario es mejor abandonar la política para siempre para ir allí donde hace frío y se pasa hambre". Vaya pandilla de llorones, cobardes. Tienen lo que se merecen. Pero los españoles no nos merecemos eso, ese partido tiene que desaparecer. Muchos españoles no acceden a la vivienda, no llegan a fin de mes, no pueden pagar sus hipotecas. Y aquí tenemos a unos vividores que lloriquean a los columnistas que si rechistan al líder se quedan fuera. Qué asco.

"Ahora toca extender ese miedo a zonas que no es capaz de controlar, como son la prensa y el poder judicial". "El sanchismo corrobora que el miedo es la emoción más poderosa de la política. A estas alturas es preciso reconocer que nos enfrentamos a un presidente del Gobierno que sabe inocular el pánico como nadie usando el dinero y las instituciones públicas". Hay muchos ejemplos en las historia. Franco, Hitler, Stalin, Maduro, por mencionar algunos cercanos que se me ocurren a bote pronto. Pues aquí le esperamos la mayoría de los españoles para hacer lo que sus esclavos no se atreven. Plantarle cara al tirano.