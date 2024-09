El "accidente familiar" que desató el odio de López Obrador a su abuelo cántabro

El Mundo

"El Gobierno se aferra a no reconocer a Edmundo González como presidente electo pero admite que sería el ganador". Araceli Mangas Martín, académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, dice en una Tribuna una verdad como un templo. "El reconocimiento, o no, de un Gobierno extranjero es una competencia gubernamental y no de los parlamentos. Así lo exige el Derecho internacional. Las relaciones diplomáticas se vehiculan a través de los Ejecutivos. El Derecho internacional no reconoce a los parlamentos como órganos que formen parte de las relaciones exteriores. Las resoluciones que aprobaron las Cámaras españolas o el Parlamento Europeo son puramente simbólicas".

"Por otro lado, y respecto al probable fraude electoral, la UE apoya la necesidad de que se verifiquen las actas; correcto. Podrá poner nuevas y más sanciones a Venezuela, pero no le corresponde derribar a Maduro. Ni a ningún otro dictador o autócrata de los muchos que pueblan el planeta (sin señalar, varios también en la UE)". Sánchez, el primero.

"Nos guste o no la forma en que Maduro le ha birlado el resultado electoral a la oposición, lo cierto es que el asilado González no puede asumir ninguna responsabilidad real de las actividades ejecutivas propias de un Estado ni participar en la sociedad internacional con la clásica acción exterior del Estado. Máxime cuando claudicó en Caracas", a la fuerza o por las buenas. En la práctica, lo mismo da que da lo mismo.

"Maduro es el jefe de una dictadura criminal. Como lo fueron el Duce, Hitler, Stalin, Ceaucescu, Gadafi, Franco, Pinochet y tantos otros, cada uno en su nivel de cantidad y brutalidad. Y debería avergonzar al ex presidente Zapatero ser su cómplice o, al menos, su cooperador necesario. Y haber intervenido en la mediación para que el candidato opositor se declarase derrotado para facilitar su exilio". Si tuviera vergüenza, que no la tiene. "Pero no se erigen presidentes ni Gobiernos efectivos desde el extranjero"." La retirada de embajadores de Madrid en 1946, ordenada por la ONU, no acabó con la dictadura de Franco". Y Franco murió en la cama tan pancho. Y en Venezuela sigue mandando Maduro.

Federico Jiménez Losantos también cruza el charco, pero para irse a México. "Mejor que el Rey no brinde por la dictadura mejicana de López Obrador con Putin, Petro, Díaz-Canel y Maduro, narcotraficantes y genocidas que son los invitados de honor de la presidenta Sheinbaum. No es descartable que para celebrar a lo azteca el evento perpetraran sacrificios humanos, y el Rey es manjar muy apetecible para cualquier caníbal". Y Leonor ni te cuento. Carne fresca y joven, por eso la querían a ella.

"Eso es el indigenismo: una sarta de mentiras de la élite criolla para presentarse como víctima en nombre de unos indios a los que desprecia. En casi todas las batallas de las guerras de independencia, los indios lucharon con la Corona española. Conocían a sus «libertadores»". Y eso lo sabe el españolazo López Obrador, que está de psicoanálisis. Que dice que odia su sangre y a sus abuelos.

"Cuando tras 70 años el PRI dio paso a la alternancia en el poder, en el México de Calderón pareció posible el Estado de Derecho. Las relaciones con España eran excelentes. Se reconocía su obra, desde el idioma a las universidades, las ciudades, los hospitales, el fin del canibalismo y de la esclavitud, que abolió para los negros, porque los indios nunca fueron esclavos, la Constitución de Cádiz de 1812, de los «españoles de ambos mundos», también mejicanos. Dos siglos después, Obrador ofrece al Chapo Guzmán «abrazos y no balazos» y los narcos elegirán a los jueces. No culpen a Hernán Cortés". Lo del españolazo López es mucho más reciente que Cortés.

El País

"España elevó una queja formal a México por la exclusión del Rey". Y nos cuenta el cruce de cartas entre Sánchez y la pija lituana que ha puesto López Obrador. "En la nota verbal de Exteriores ―como se denomina en lenguaje diplomático, aunque se trata en realidad de un texto escrito― se recordaba que el Rey "es el jefe del Estado y, en calidad de tal, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales". Tras subrayar que la intensidad de las relaciones bilaterales entre los dos países "aconseja que las relaciones institucionales se desarrollen al más alto nivel" y que Felipe VI ha asistido a anteriores tomas de posesión, incluida la del actual mandatario, Andrés López Obrador, en 2018, concluía que, "en un acto de tanta trascendencia para el pueblo de México, España debe estar representada por su jefe de Estado, demostrando la voluntad mutua de avanzar en beneficio de nuestros pueblos hermanos, con la mirada puesta en un futuro común de prosperidad compartida". Pese al tono amistoso del mensaje oficial, este concluía comunicando que, "agotados todos los cauces para transmitir respetuosamente el nivel de representación que corresponde a España, […] no habrá ninguna representación del Reino de España en la Transmisión de Poder Ejecutivo Federal en Ciudad de México", el próximo 1 de octubre". Pero la lituana, que no tiene ni idea de lo que le están hablando, pasó del tema. "La última de esas gestiones fue una llamada personal del jefe del Gobierno español a la presidenta electa de México, también sin ningún resultado". Mal hecho. A palabras necias, oídos sordos.

"El hecho de que el Estado español no esté representado en la ceremonia del próximo martes, no impedirá que vayan a estar algunos de los partidos que apoyan al Gobierno. Sumar, que forma parte del Ejecutivo, ya ha anunciado que asistirá el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, aunque no lo haga la vicepresidente segunda, Yolanda Díaz, que había sido invitada y ha anulado su asistencia, acatando la decisión institucional de Exteriores, según ha señalado el portavoz de su grupo parlamentario, Íñigo Errejón. También estarán en México representantes de otros partidos que apoyaron la investidura de Sánchez, como el diputado de Bildu Jon Iñarritu; la líder del BNG, Ana Pontón; o la exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero. La secretaria general de este último partido, Ione Belarra, ha calificado la decisión de Sánchez de dejar vacía la silla de España en la ceremonia como un "ejercicio de servilismo monárquico insoportable"". Vamos, que allí estará la peor basura española, es lo que se merecen Obrador y su sirvienta lituana. Que se los queden, por favor, no nos los devuelvan.

"España se suma a una declaración que da a Edmundo González como ganador de las elecciones venezolanas "con las actas disponibles"". Estamos tan aburridos, que Hispanoamérica se ha convertido en la actualidad más reseñable en España.

ABC

"Puigdemont pierde el escaparate del Parlamento Europeo". Perdonen el bostezo. Casi prefiero a la lituana disfrazada de Lupita. Seguro que ni sabe lo que es una Lupita. Fijo que no tiene ni idea de dónde queda Guadalupe, el pueblo que da nombre a la Virgen de los mexicanos. Julián Quirós le recuerda al pobre López Obrador de dónde viene, cuáles son sus raíces, su árbol genealógico." El presidente mexicano, López Obrador, bien podría haber sido un camarada de Miguel Ángel Revilla, o incluso el mismísimo Revilla, si no hubiera sucedido un accidente que cambió el curso de la historia familiar". "El abuelo de AMLO abandonó su pueblo natal de Ampuero, a poco más de cincuenta kilómetros de Santander, para emigrar a México y rehacer su vida y así España perdió un nieto y ganó un enemigo algo bufón que exige disculpas a Felipe VI por la conquista". O sea, que ni tataranieto, es directamente nieto de un español cántabro. Que de indígena tiene lo que yo. Si Quirós nos contara el accidente a lo mejor entenderíamos por qué dice que odia a España y a los españoles. ¿Algún lío familiar? Porque la guerra no es un accidente. Ese odio, que el propio Obrador confiesa, sólo puede estar motivado por algo personal que debe ser tratado por especialistas. Venga, AMLO, cuenta, ¿qué le pasó a tu familia?

La Razón

"Page mantiene el pulso a Sánchez por la financiación". Más de lo de siempre. Mucho largar y poco actuar. Pero vamos al culebrón mexicano que nos tiene tan entretenidos estos días. Ya sabemos un poco más. El abuelo de AMLO tuvo un "accidente" que le hizo largarse a México. Y su nieto le odia. Seguro que hay un lío de amor y traición detrás de las bobadas que dice el español de sangre López Obrador. ¡Con lo que gustan en España los culebrones venezolanos y mexicanos! Y las series de los narcotraficantes mexicanos.

Marhuenda dice que "Sheinbaum y López Obrador son dos indocumentados que hacen gala de una enorme ignorancia". La lituana seguro, el descendiente del cántabro ya veremos, al final todo se sabe. "La Historia no se puede analizar con la mentalidad actual, porque tendremos que remontarnos a las primeras civilizaciones y a partir de ese momento todo el mundo tiene que pedir perdón. No se salva nadie". Que se lo digan a los ingleses. "Me imagino que López Obrador, Sheinbaum, Pisarello y otros ilustres ignorantes, tanto españoles como extranjeros, no se han enterado de que no vivían en sistemas democráticos. No se conocían ni los derechos humanos ni las libertades políticas. El veto al Rey es un despropósito, pero lo es aún mayor que algunos políticos, periodistas e historiadores aficionados españoles apoyen la decisión de la presidenta electa y su disparatado mentor. Ni el Rey ni España tienen que pedir disculpas por lo que sucedió durante estos siglos. Es una lástima que Sánchez tenga como aliados a partidos que son auténticos enemigos de España como los independentistas, los comunistas, los antisistema y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA". Siempre dan un tono de color a los conflictos. Sería estupendo que se quedaran en México al calor de la lituana.

Sandra Golpe dice que "el hecho de que Felipe VI haya sido vetado en la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum no es algo que deba alterarnos". No nos altera lo más mínimo. "Se librará nuestro monarca de coincidir allí, el próximo 1 de octubre, con personajes como Vladimir Putin o Nicolás Maduro, amigos y aliados de los actuales dirigentes mexicanos". Y tener que darles la mano, puaf, qué asco. A ver cómo se desinfecta Felipe después.

"El Gobierno de México se esconde en el rollo macabeo del colonialismo, en vez de ruborizarse y hacer frente a sus verdaderos problemas, como la tremenda inseguridad ciudadana. El año pasado se registraron allí más de 30.000 asesinatos, muchos de ellos a periodistas, a políticos, a mujeres. Ellas se han convertido en las grandes víctimas de las maneras supuestamente izquierdistas de López Obrador. Visto lo visto, su sucesora piensa seguir esa estela al pie de la letra, para desgracia de la población". Y los cárteles de la droga, que son los que realmente mandan en México.

"Debería Claudia Sheinbaum dar un volantazo y acabar con la altísima tasa de agresiones sexuales. Cada día, las sufren cerca de 100 mexicanas. Eso, y luchar contra la violencia callejera, el crimen organizado, las múltiples desapariciones de estudiantes… ¿Y qué hay, por cierto, de esos indígenas a los que teóricamente defiende con tanto ardor? Resulta que este colectivo de 7 millones de personas están que trinan con López Obrador. La inmensa mayoría –siete de cada diez– viven en la pobreza, con menos de dos euros al día". Eso se la trae al pairo a la lituana. Los países del Este, de donde ella proviene, son los más proclives a la trata de blancas y la prostitución. La mayoría de las organizaciones de este tipo que se desarticulan a diario son de esos países. Rusia, Ucrania, Lituania, Bulgaria, país de donde era su padre.

Luis Algorri la disculpa en Vozpopuli. La mujer ni tiene ni idea de las relaciones entre España y México, el responsable es López Obrador, "nieto de un señor de Ampuero (Cantabria) y de una asturiana". "Este desvergonzado ha guardado durante cinco años el "agravio" de no haber recibido contestación a una carta idiota y demagógica. Hombre, pues bien podría haber escrito a los 49 periodistas asesinados en México desde que él es el presidente del país más peligroso del mundo, junto con Afganistán, para ejercer el oficio de informar. Ya que le gusta enviar cartas, podría haberse entretenido en enviárselas a las más de 20.000 mujeres que han sido asesinadas en su país desde que él tomó posesión, en diciembre de 2018. O al 35% de la población que ahora mismo vive en la miseria". Pero eso no le importa a este mexicano por cuyas venas corre sangre española a espuertas.

"O, ya puestos a escribir, caramba, que envíe cariñosas epístolas felicitándoles el cumpleaños a los máximos dirigentes de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, que sencillamente consienten que funcione el país, tienen agujereadas a todas sus instituciones (empezando por la Policía que se supone que los persigue) y son el mejor negocio de la historia de la nación, mucho más que el oro o la plata de Cortés. Podría darles las gracias por permitir que México mantenga, a día de hoy, una apariencia de funcionamiento y se libre de ser clasificado internacionalmente como "estado fallido". Ese es el legado que deja López Obrador a la nueva presidenta, la mucho más sosegada e inteligente Claudia Sheinbaum, que se ha encontrado de sopetón con que su presidencia empieza con un conflicto diplomático nada menos que con España… inventado por el tarambana irresponsable de su predecesor". Pues no lo ha demostrado en sus primeros pasos. "Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, del cártel de Sinaloa y de la demagogia de su ya expresidente. Bueno, por lo menos se va…". Eso ya lo veremos, lo que ha hecho su pupila demuestra que sigue mandando él. Pero antes de desaparecer, que nos cuente con pelos y señales el accidente que provocó que sus abuelos huyeran a México. Y no fue la guerra.