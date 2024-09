Sheinbaum es la "típica pija de izquierdas que no tiene nada que ver con México"

El Mundo

"México se ensaña con Felipe VI y Sánchez rebaja su respuesta". No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Allá ellos. Como dijo Milei una vez, no es la diplomacia lo que une o desune a los pueblos, es la gente, el idioma y la cultura y una Historia común. Se puede poner como se ponga la Sheinbaum esa, que dicen que es judía, pero algo se le pegó de Hitler, el roce hace el cariño. México y España serán naciones hermanas siempre, existen lazos que ninguna imbécil arribista puede romper. Ya les gusta sembrar cizaña, pero no conseguirán nada. Al menos López Obrador era un españolazo como una catedral acomplejado, descendiente de conquistadores.

El editorial le da a la xenófoba ignorante que ahora manda en México una importancia que no merece. Dice que "el nivel de provocación de su veto es también un claro reflejo de la pérdida de autoridad de España en América Latina y de su creciente imagen de debilidad". ¿Autoridad? No se trata de autoridad, se trata de respeto mutuo. "La dimensión del desplante a España queda aún más de relieve al comprobar que en la lista de invitados figuran el propio Maduro -un autócrata que acaba de perpetrar un fraude rechazado por la comunidad internacional- y Vladimir Putin, sobre el que pesa una orden de captura de La Haya. La consideración con este tipo de figuras da pistas sobre el tipo de alianzas que Sheinbaum quiere trazar". Ella misma se define. Mejor no tener alianza ninguna con este tipo de gentuza. "La nueva crisis diplomática se enmarca en una dinámica de confrontación con España que López Obrador agitó desde el inicio de su mandato para marcar perfil ultranacionalista ante su electorado". López, el pobre, es un descendiente de valerosos conquistadores españoles acomplejado, nada más. La lituana contagiada del virus nazi es otra cosa. Nadie le ha dado vela en este entierro.

El País

"Sánchez denuncia que México veta al Rey por interés político". Claro, como todo lo que hace Sánchez y todos los políticos. Vaya novedad. El problema es que una tía con un apellido impronunciable se crea que representa a los mexicanos. Ya se caerá del burro. "Sánchez ve con "enorme tristeza" que México haya abierto una crisis diplomática con España "por el interés político de alguno"", dice Cué. Sí, llorando a lágrima viva está Sánchez. Todos sabemos que al psicópata de Moncloa le va una buena bronca más que a un tonto una tiza. Rompió relaciones con Argentina porque Milei dijo la verdad sobre su mujer sin que le temblara el pulso. Parece que Sánchez sólo engaña Cué y su banda mediática.

Vamos al relato de Cué, que empieza a parecer que le falta un hervor, aunque él piense que el hervor nos falta a los demás. "El Gobierno español no logra comprender por qué un Gobierno del que pretende ser amigo, como el mexicano, también de ideas progresistas, según ha explicado en Nueva York el presidente, Pedro Sánchez, lo ha llevado a una situación "inaceptable" que ha derivado en una crisis diplomática muy grave en la que ningún miembro del Ejecutivo acudirá a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, una situación inédita, "como protesta por la exclusión" del rey Felipe VI de ese acto protocolario de la máxima relevancia para las relaciones entre países". Sánchez está triste por el Rey, muy triste, casi tanto como profundamente enamorado de su mujer. Casi, ¿eh? No hay que pasarse. Cué, ¿nos tomas por idiotas?

"Sánchez, muy molesto, ha explicado abiertamente que cree que detrás de este movimiento del Gobierno mexicano hay motivos políticos internos, esto es, que Sheinbaum y especialmente el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, han decidido por cuestiones de política interna buscar un enfrentamiento con España". Y a Sánchez no le gustan nada los enfrentamientos, como todos sabemos de sobra. Sobre todo la fachosfera del otro lado del muro. Sí, definitivamente Cué nos toma por idiotas. "Sánchez se ha mostrado especialmente dolido porque esta crisis se produce con México, "un país hermano", y con un Gobierno progresista". No como Argentina, país con el que España no tiene ningún lazo y con el que rompió relaciones a su bola por cuestiones conyugales, no políticas. Venga, Cué, esfuérzate un poquito más, que tu tienes carrera, no como Escolar.

"Respecto a la cuestión de fondo, esto es si España debería pedir perdón o hacer una revisión histórica sobre la conquista americana, como reclama México para invitar al Rey, Sánchez no ha querido entrar mucho y lo ha esquivado reivindicando lo bien que se portó México con el exilio español tras la Guerra Civil".

Recordar a Cué, si le queda un gramo de cerebro, que también Argentina acogió a miles de exiliados y ahí el enamorado Sánchez no reparó en romper relaciones. Y, por cierto, que Cué baje del coche que le pone el presidente y se dé una vuelta por, por poner un ejemplo, Bravo Murillo. Media Hispanoamérica está allí y la otra mitad, en EEUU. Por si no lo sabe.

"El presidente español ha evitado el tono de choque diplomático y ha hablado en todo momento con gran respeto a México y desde una posición de duelo frente a una crisis que Madrid no quería y que coloca a La Moncloa en una posición muy difícil, puesto ya tiene un enfrentamiento abierto por motivos diferentes con el ultraderechista argentino Javier Milei, tiene una tensión muy fuerte con Nicolás Maduro, que incluso acusa al Ejecutivo español de intentar matarlo, y ahora se enfrenta a una crisis profunda con México de difícil salida porque el Gobierno está obligado a defender al jefe del Estado", llega a decir este estafador de la información cuando todos hemos sido testigos de los feos que le ha hecho Sánchez al Rey. Cué, vete a un psiquiatra, necesitas medicación.

El editorial sigue la misma senda que Cué de tomarnos por imbéciles. Se ve que quieren desviar la atención del tema de los presupuestos después de que ayer confesara el golfo de Moncloa que dependen de los congresos de ERC y Junts. "La postura de México ha obligado a España a dar una respuesta contundente, rápida y, sobre todo, comprensible. El Gobierno no enviará delegación alguna al acto, el próximo 1 de octubre, lo que constituye una absoluta anomalía histórica". Más de lo mismo. "Ya en su día López Obrador hizo pagar en términos diplomáticos a España por el incidente de la carta, impidiendo que dos gobiernos con sintonía ideológica avanzaran en múltiples asuntos que les unen; estirar este castigo más allá de su sexenio estrecha los márgenes de maniobra de una presidenta recién elegida y que inaugura mandato con una sólida base electoral". Y que no tiene ni idea de qué van las relaciones entre España y México. El País sí que lo sabe, Prisa tiene muchos negocios cib Hispanoamérica. Hipócritas.

ABC

"El ultimátum de Puigdemont al enviado de la Moncloa: «Si Sánchez quiere mis votos, que venga a Waterloo»". A rastras, si fuera necesario. "Lo que agravia a la Presidencia del Gobierno es que su titular mendigue el apoyo de Puigdemont únicamente para seguir ocupando La Moncloa. Lo que agravia a la Presidencia es que su titular desprecie la función constitucional del Parlamento y quiera eludirla con una alternativa de corte autocrático. Lo que de verdad agravia a la Presidencia del Gobierno es, en definitiva, que Sánchez no tenga límite alguno en su ambición de poder y esté dispuesto a reventar la capacidad financiera del Estado y la integridad de la seguridad nacional para comprar los voto separatistas que precisa. No van a encontrar los nacionalistas una oportunidad de explotación de los recursos del Estado como la que les brindan Sánchez y su partido. Uno y otro están dispuestos a secundar la extorsión de Junts y ERC porque su prioridad es la permanencia en el poder", dice el editorial. En fin, nada nuevo bajo el sol.

La Razón

"El desplante al Rey aviva de nuevo el conflicto diplomático con México". "ERC, Bildu y BNG se alinean con México y piden al Gobierno que "respete" la decisión de vetar al Rey". Cómo no, los socios de Sánchez, qué boda sin la tía Juana. "Arturo Pérez-Reverte carga contra Sheinbaum y López Obrador: "Imbéciles, oportunistas, demagogos..."". Tirando por lo bajo. No lo entienden. Hispanoamérica y España no romperán nunca.

Como dice Marhuenda, "AMLO y Sheinbaum son dos ilustres ignorantes que manipulan la Historia al servicio de su necia visión indigenista que no se corresponde a la realidad. Por supuesto, los enemigos de España, como los independentistas, los comunistas y los antisistema que son los aliados de Sánchez apoyaron la decisión de la presidenta electa de excluir al Rey de su toma de posesión". Y "Sheinbaum es la típica pija de izquierdas que muestra la fe del converso, ya que sus orígenes familiares nada tienen que ver con México". No tiene ni idea de lo que habla. Dicen los que saben que desciende de una familia judía: sus abuelos paternos emigraron a México de Lituania, y los maternos eran sefardíes que salieron de Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos, que ni zorra idea de la Historia de México y España. Y para ser judía sus ideas se parecen más a la Alemania nazi. Tiene que haber de todo en la viña del Señor. Pero vaya, a palabras necias, oídos sordos.