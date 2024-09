El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha desvelado este jueves que mantuvo una reunión con el presidente de México en funciones, Andrés Manuel López Obrador, en el que, según ha contado, le dijo que "odia a los españoles, odia a España y nunca la visitará". Estas declaraciones del líder de los socialistas castellanomanchegos se producen después de que el presidente mexicano y su sucesora, Claudia Sheinbaum, no hayan invitado al Rey Felipe VI a su toma de posesión por "no pedir perdón" por el supuesto colonialismo español en su país.

Page ha contado que se reunió con López Obrador acompañado del exministro socialista José Bono. "Ya empezó raro, nos citó a las 6.30 de la mañana y me dijeron que tenía insomnio crónico", ha rememorado antes de recalcar las palabras que, según ha explicado, le dijo López Obrador: "Odio a los españoles y odio a España, nunca viajaré a España".

"Quien reniega de su sangre tiene un problema"

Según el presidente socialista de Castilla-La Mancha, él mismo salió con las manos "en la cabeza" de la reunión. Así lo ha comentado en la apertura en Toledo de las 'XXIII Jornadas Nacionales sobre la Función Consultiva', donde ha comparecido junto a la exministra socialista y presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo.

"Quien reniega de su sangre tiene un problema patológico. Aquí llevamos sangre mezclada todas las sociedades del planeta. Y eso tiene la ventaja de que nos mezclamos, ahí está la riqueza", ha apuntado Page.

López Obrador acusó al Rey de prepotente

Andrés Manuel López Obrador ha desatado con esta maniobra política una crisis institucional en España al no invitar al Rey a la toma de posesión de su sucesora y después deslizar que el hecho de que la corona no haya "pedido perdón" por la conquista de diversos territorios de Hispanoamérica se debe a no querer "hacer a un lado la prepotencia".

Ante estas actuaciones por parte de los izquierdistas presidente saliente y la presidenta electa, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha dedicido no asistir a la toma de posesión y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que mandará el libro Nada por lo que pedir perdón, del profesor argentino Marcelo Gullo.

Por su parte, formaciones como EH Bildu, Esquerra Republicana o Sumar han confirmado su asistencia a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum desmarcándose del Gobierno, del que son socios o forman parte, y de la corona para alinearse con los dirigentes mexicanos.