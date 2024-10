Sánchez amenaza a Libertad Digital, Vozpopuli y El Mundo

El Mundo

"La número dos de García Ortiz pide al Supremo que no lo impute por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso". El Mundo acusa al fiscal a ir a por ellos. En realidad, como dice Libertad Digital, en concreto a por El Mundo, Vozpopuli y Libertad Digital, que son los medios a los que ha apuntado el fiscal.

"En primer lugar, es absolutamente falso que ELMUNDO mintiera al informar de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador". Tampoco lo hizo Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital.

"Incluso en su estrategia, el fiscal general se mimetiza con el presidente: fabricar un bulo como coartada contra los bulos".

García Ortiz fabrica una falsedad para situarse como víctima y arrogarse la mesiánica misión de luchar contra los bulos. No asistimos a una «campaña periodística orquestada» -el delirio se describe solo-, sino a la orquestación de una coartada tras la que el débil fiscal general se parapeta para evitar el paso al que le obliga su nulo crédito dentro y fuera de la carrera: dimitir.

El País

"El ejército de Israel invade el sur de Líbano". "La incursión terrestre, acompañada de fuego aéreo y de artillería, consiste en "redadas limitadas, localizadas y selectivas" contra objetivos de Hezbolá en la zona fronteriza, según las autoridades israelíes. Las tropas libanesas se retiran a cinco kilómetros de la divisoria. Los cazas israelíes bombardean también con violencia el suburbio sur de Beirut". Pinta mal.

Carlos Cué echa hoy el resto para exculpar a Begoña." El Gobierno cree que el nuevo retraso en el ‘caso Begoña Gómez’ refuerza la tesis de la prevaricación". "Oscar López carga contra un "caso político" que en La Moncloa ven cada vez más amortizado". Nada nuevo bajo el sol, querido Carlos. Sánchez lleva meses diciendo lo mismo pero el cerco sobre su chati es cada día más estrecho.

ABC

"Israel lanza una invasión «limitada» en el Líbano y bombardea con dureza el sur de Beirut". La campaña rusa que investiga EE.UU. agitó la crisis abierta con México". "Dos medios apoyados por Rusia que han tenido presencia en España han fomentado las críticas al Rey y al PP". La campaña de injerencia del Kremlin que revela ABC busca fomentar el rechazo a Europa en Iberoamérica". Los rusos tienen dos problemas, no hablan español, como sí lo hacen México y España. Y no tienen lazos familiares irrompibles, como sí lo tienen España y México. Ya se aburrirán.



Isabel San Sebastián "piensa que las parejas de los altos cargos deberían estar sujetas a un código de conducta estricto, delimitado por la ley. En un país de moral pública tan laxa como España no puede delegarse en la conciencia individual la interpretación de lo que es lícito o ilícito en términos de aprovechamiento personal de la influencia que otorgan ciertos puestos de responsabilidad, porque a la vista está la laxitud con la que algunos juzgan tan espinoso asunto". "Ninguna «señora de» recurrió con tal desfachatez al «por ser yo quien soy». Teniendo en cuenta que llegaron hasta donde están enarbolando los estandartes del feminismo y la lucha contra la corrupción, hay que tener los rostros de cemento armado, además de un profundo desprecio por quienes pagamos su sueldo, sus vacaciones y el Falcon".

"Mientras la Audiencia madrileña reúne la documentación que le falta para avalar o no la actuación de Peinado, quien continúa trabajando bajo una presión inicua, el Supremo ha rechazado amnistiar el delito de malversación por el que fueron condenados Junqueras y otros golpistas. A pesar de su juego sucio, el caudillo socialista no consigue doblegar ni a los jueces ni a la prensa libre. La democracia resiste". A Libertad Digital y Vozpopuli, no.

La Razón

"El «caso Begoña Gómez» traslada el foco a la querella contra el juez Peinado". "Tras aplazar la Audiencia de Madrid su decisión sobre el archivo de la causa, la mujer de Pedro Sánchez mantiene abierta la vía que puede apartar al instructor con su denuncia por prevaricación". El día de la marmota.

Juan Antonio Vera pide a la lituana que preside México que pida perdón. "Claudia Sheinbaum toma hoy posesión de la presidencia de México, y no es previsible que vaya a pedir perdón ni al Rey ni a España por la extemporánea acusación a nuestro país de haber exterminado a los pueblos indígenas del antiguo territorio Anáhuac. Prueba de su mentira lo es el hecho de que hay hoy en México cinco veces más nativos originarios que en Estados Unidos (4 millones frente a 25, con una población muy superior en USA). Es más que conocido que los anglos masacraron, expoliaron y esclavizaron a los indígenas en sus colonias, igual que franceses y holandeses, las tres culturas piratas que han construido la falsa leyenda negra con el objetivo de tener ellos una mayor penetración en América latina". "Sheinbaum, lideresa comunista de raíz sefardí, haría bien en leer «Nada por lo que pedir perdón» (Espasa), del intelectual argentino Marcelo Gullo Omodeo, para entender que fue España la única excepción de la Humanidad en que los colonizadores no se comportaron como los bárbaros de Gran Bretaña, Holanda y Estados Unidos, que mataban a los indios sólo por el hecho de serlo. Ahora pretenden borrar su historial criminal comprando el pensamiento de los indígenas que sobrevivieron gracias a la cristiandad de la hispanidad". Y para comprobaresa verdad, no hay más que pasear por las calles de Madrid y coger el metro. Creerán que están en Hispanoamérica. Hagan lo mismo en Nueva York y no verán un solo, no ya indio, un solo mestizo.

Vozpopuli

"La Fiscalía arremete contra Vozpópuli y otros medios para defender a García Ortiz de revelación de secretos". "La ‘número dos’ de García Ortiz les acusa de publicar "infundios" en relación a la investigación abierta en la Fiscalía contra el novio de Ayuso". "El informe que ha presentado la ‘número dos’ de la Fiscalía contrario a que se abra una investigación contra Álvaro García Ortiz, arremete contra tres medios de comunicación, entre ellos Vozpópuli, a los que acusa de publicar "infundios". El Ministerio Público recurre a las informaciones publicadas por este diario, junto con El Mundo y Libertad Digital, para defender que García Ortiz no cometió delito de revelación de secretos", relata Manuel Marín. El Mundo, Libertad Digital y Vozpopuli, los primeros sobre los que va a caer la rabia de Sánchez.