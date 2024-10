Pepa Bueno se lía con los "notables éxitos" de Obrador

El Mundo

"El ejército israelí sufre una sangrienta emboscada en su ataque terrestre en Líbano". "El Gobierno fuerza un viaje de Felipe VI a Jordania en pleno conflicto". ¿Quiere Sánchez que maten al Rey? "Pedro Sánchez quiere posicionar a España como el interlocutor entre Oriente Medio y la Unión Europea". Pues que vaya él.

David Jiménez Torres dice que "se han vuelto habituales las comparaciones entre la invasión de Ucrania y la nueva fase del conflicto en Oriente Próximo. Los más críticos con Israel denuncian, por ejemplo, que se haya condenado y sancionado a Rusia pero que no se haya hecho lo mismo con el Estado israelí". Y eso que ayer salió Rusia y pidió "moderación" en la guerra de Oriente Próximo. Mejor tomárselo a risa.

"Estamos ante dos conflictos muy distintos, y cualquier comparación entre ellos debe ser consecuente con esto. Por ir a la diferencia más evidente: Rusia no fue atacada. Las sanciones no se deben solo al brutal sufrimiento causado por su invasión, sino al hecho de que esta fuera, en sí misma, un movimiento agresivo que no respondía a ataque alguno. El caso israelí es el contrario: está claro que la población del país fue atacada salvajemente hace un año, y la mayoría de gobiernos occidentales han hecho propia la idea de que Israel tiene derecho a defenderse". Bueno, la izquierda española y mundial echa de menos a los nazis y cree que habría que gasear a todos los judíos.

"También hay una diferencia clara en cuanto a la posibilidad de alcanzar un nuevo equilibrio tras ambos conflictos. La paz en Ucrania pasa por una cuestión de fronteras: dónde se fijan y cómo se consigue que Rusia las respete. En Oriente Próximo, sin embargo, cualquier solución requiere mucho más que un trazado de fronteras: el Líbano tendría que volver a ser un Estado operativo, Irán tendría que aceptar la existencia de Israel, la cuestión palestina debería resolverse de una forma realista y aceptable para todas las partes... cambios tan profundos que la idea de un futuro en paz parece, más que remota, inverosímil". Ya lo decía Mafalda.

El País

"Hezbolá e Israel combaten ya cuerpo a cuerpo en Líbano". Aclararles que Hezbolá no es un país, es un grupo terrorista. Israel sí es un país. La única democracia de la zona.

"La Abogacía del Estado: "Hay que inadmitir el recurso del Supremo contra la amnistía, se basa en criterios políticos y no jurídicos"". José Manuel Moreno explica esta decisión inaudita. "La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia". Pues no me digas más. O sea, Bolaños, o sea, Sánchez. Hay que ver el trabajo que le está dando el déspota de Moncloa a la Abogacía del Estado. Tiene que defender todos los casos de Sánchez, incluso los personales, como el del juez Peinado. Milagro que no lo ha puesto de abogado de su mujer.

El editorial, sobre México, es para troncharse de risa. "México abrió este martes una nueva era política con la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta". Ay, Pepa, dices unas sandeces. La lituana es una pupila del españolazo que reniega de sus abuelos López Obrador. La ha puesto él.

"En una tierra estragada por el narco, donde la sangre y el terror campan por doquier, Sheinbaum debe recuperar el espacio perdido en los últimos años e imponer el Estado de derecho". O sea, que Obrador ha convertido México en un país sin ley.

"Como parte del combate contra la pobreza —tarea que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, acometió con notable éxito—, la nueva presidenta debe activar los resortes económicos de México y alejar el fantasma de la desaceleración". ¿Con notable éxito? Oye, Pepa, un poquito de respeto hacia tus lectores - si es que tienes alguno que no te lea por obligación -. La pobreza es una de las mayores lacras de México, tu misma lo dices en el párrafo anterior. Menudo lío tienes en la cabeza. En resumen, pobreza, drogas, terror y corrupción. Estos son lo "éxitos" de Obrador según 'El País':

"La polémica reforma judicial, que someterá a partir de 2025 al criterio de las urnas la elección de los jueces, puede devenir en un desastre en un país donde el clientelismo y la corrupción son moneda común". Este debe ser otro de los grandes éxitos de López Obrador.

ABC

"La Faffe se inventó facturas para no devolver subvenciones". "La Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe) fue creada en 2003 bajo la presidencia de Manuel Chaves y con la teórica finalidad de luchar contra el paro, sin que se conozca ningún resultado apreciable en esa misión durante los ocho años que estuvo funcionando…salvo el reclutamiento de más doscientas personas vinculadas al PSOE y a los sindicatos", informa Ignacio Camacho. "La Faffe, como los ERE, es el símbolo de una época en que la corrupción se volvió una rutina, una costumbre sistémica". Una corrupción buena porque es corrupción socialista.

De la guerra de Oriente Próximo habla el editorial. "El ataque de Irán a Israel, tras las operaciones de la aviación hebrea contra la cúpula de Hizbolá, es la prueba definitiva, para quien la necesitara, de que Teherán es el gran promotor de las agresiones contra el pueblo judío". "Tras la masacre terrorista del 7 de octubre de 2023, la comunidad internacional asiste al enésimo intento de aniquilar al Estado de Israel, que de nuevo lucha por su supervivencia". "A estas alturas, todo agresor de Israel ha de asumir que recibirá una respuesta contundente". Y los antisemitas como Sánchez pueden seguir berreando, que lo que va a conseguir es que no le dejen entrar en Israel, como a Guterres, el secretario general de la ONU por su antisemitismo descarado.

Cambiando de tema. Agustin Pery no sigue "las cosas de Broncano". Ni a Pablo Motos. "Celebramos un presentador que no vocaliza, que no se prepara las entrevistas, al que en más de una ocasión se le ve sin nada que preguntar, y que se aferra al número de masturbaciones y a la billetera como comodín para sus frecuentes pájaras de alumno que apenas ha repasado la lección". "¿Qué consigue entonces el Gobierno con su pulsión por poner de su lado a la 'troupe' de 'La revuelta'? Nada, un solazarse en los instintos más primarios: la billetera y los genitales. Otra cosa, no sé, la situación de la vivienda, la cura del cáncer, el poder del celuloide para dictaminar pautas sociales, la falta de oportunidades para los jóvenes, nada tiene sitio ante una tocada de huevos y un palparse la faltriquera". Pues esos mismos jóvenes son los que más le ríen las gracias. Allá ellos.

La Razón

"La respuesta de Israel apunta a las instalaciones nucleares de Irán". "La resistencia de Hizbulá recrudece los combates en el sur del Líbano y se cobra la vida de ocho soldados de élite israelíes". Veremos cómo termina todo esto.

Mientras, el editorial dice que "sólo el mejor desempeño de las comunidades gobernadas por el PP, esencialmente, Andalucía, Murcia y Madrid, ha impedido que el cierre de septiembre del mercado laboral haya alcanzado cifras de catástrofe". "España se mantiene a la cabeza del paro en Europa, con una tasa del 11,3, mientras que el conjunto de los 27 tiene una tasa del 6,4 por ciento, que supone un mínimo histórico en la Unión Europea". ¿Qué celebran Sánchez y sus voceros?

"Como denunciaba ayer la patronal madrileña (CEIM), que preside Miguel Garrido, la asfixia fiscal que sufren las empresas y los trabajadores impide la consolidación del empleo, incrementa la contratación a tiempo parcial, que ya representa un tercio de todos los contratos, y lleva al recurso del subsidio a cada vez más españoles. Si, además, el proceso se desarrolla con un telón de fondo de aumento del déficit público (8,9 por ciento interanual) y de la deuda (que está en el 105,3 por ciento del PIB), es fácil colegir los problemas de baja competitividad que condicionan el mercado de trabajo". "El gobierno de coalición social comunista que preside Pedro Sánchez, empeñado en negar la realidad de una política fiscal que actúa como una losa sobre la creación de empleo, la inversión y el ahorro de las familias". Y en economía, la verdad siempre se impone.

El Debate

"Yolanda Díaz monta un congreso con 300 invitados buscando el protagonismo que Sánchez no le da". Yoli, estás acabada, más vale que lo vayas asumiendo.

Antonio Naranjo le da las gracias a Begoña. "Más allá de su descarada explotación de su condición de first lady, que convoca a rectores en La Moncloa y asocia a multinacionales a su cátedra de chichinabo por ser quien es, inspira al Gobierno con su cháchara sostenible, transformadora, competitiva y circular, entre otras gansadas soltadas con una solemnidad impostada que bien podría formar parte del guion de «Amanece que no es poco»". Recordaba a Marisú.

"A Begoña hay que darle las gracias, sorprendentemente: ella nos ayuda sin querer a tirar del hilo de Ariadna, para llegar al final de la madeja y descubrir que allí solo hay idiotas con galones armados con el BOE". Ya sabemos por qué la esconde su marido.