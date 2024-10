Caso Begoña: "No sería de extrañar que Sánchez soltara lastre"

El Mundo

"La Audiencia recuerda a Juan Guerra al blindar la investigación a Begoña Gómez y desmonta punto por punto la tesis del Gobierno". O sea, que Peinado no podrá investigar el caso Air Europa, que el meollo del asunto. Jorge Bustos estudia el lado psicológico de la historia. "No se contentan con el temor que infunde el poderoso: exigen el reconocimiento que se otorga al sabio. Se apodera de la pareja una aparatosa necesidad de autoafirmación cultural". Pareja de arribistas con pocos escrúpulos y obsesiva determinación se venga de las humillaciones sufridas por sus carencias intelectuales conquistando el poder y blandiendo sin recato los atributos asociados a su ejercicio"

Emilia Landaluce dice que "a Sánchez lo de su mujer le ha cogido por sorpresa. Nunca imaginó que sus cositas, su carrera, le traerían tantos dolores de cabeza. Quizás porque pensaba que no pasaba nada. Es la prepotencia del que se cree todopoderoso pero se ve limitado por los medios, la Justicia, la estética, los abucheos... Tiene el presidente ese desahogo que no entiende de complejidades ni de limitaciones. Por eso no sería de extrañar que, si le hiciera falta, soltara lastre. (En su día ya soltó -Adriana- Lastra). O la presentará a su electorado como una víctima de la fachosfera". Eso ya lo ha hecho. Lo de soltar Lastre, si se refiere Emilia a dejar a Begoña no tiene pinta.

También cuenta El Mundo que el ministro de Economía presionó a la consejera del Banco de España. ""Debes renunciar. Necesito tu plaza para otra persona"". Hay que ver cómo las gasta el gobierno Sánchez. Una auténtica mafia. Ni los Corleone llegaron tan lejos. "Si el prestigioso semanario The Economist denunciaba esta semana que Pedro Sánchez «se aferra al poder a costa de la calidad de la democracia y de las instituciones», aquí tiene Europa una nueva prueba de lo lejos que está dispuesto a llegar", dice el editorial. "La inaceptable injerencia no solo atenta contra la Ley de Autonomía del Banco de España, sino que manifiesta un ánimo por patrimonializar organismos públicos que el Ejecutivo considera su coto privado, y no instituciones al servicio de todos". Tras seis años de sanchismo eso ya no se lo cree nadie. Y lo que es peor, a muchos ciudadanos, todos los que votan a Sánchez, les importa un comino. "Toda Europa sabe ya cómo se las gasta el Gobierno de España". Uy, mira como tiemblo, dirá Sánchez.



El País

"El 57% cree que hay "demasiados" inmigrantes en España y el 75% los asocia a conceptos negativos". Una de esas encuestas que publican los medios de vez en cuando. "Aunque la inflación, las desigualdades y la vivienda preocupan más".

"La Audiencia de Madrid rechaza archivar la causa de Begoña Gómez", dice en una diminuta columnita el periódico ultrasanchista. "El tribunal deja fuera de las pesquisas toda la parte sobre Globalia al no apreciar "indicios incriminatorios"". J. J. Gálvez escribe al dictado de Bolaños contra el juez Peinado. "La terna de magistrados (María del Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo y Enrique Jesús Bergés) inciden en que la Fiscalía hizo la "interpretación correcta"", ya saben. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso.

"La Audiencia de Madrid reprocha así al juez instructor que, en una resolución del 1 de julio, manifestase que investigaba "todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno, que se contienen en la denuncia inicial". Según argumentan ahora los magistrados de segunda instancia, Peinado se excedió: "No se ajusta a lo resuelto", incide el tribunal, que recrimina al juez instructor una redacción "genérica e imprecisa"". Caramba Gálvez, que bien amaestrado estás. "Como confirma ahora la Audiencia de Madrid, (Peinado) se ha excedido en parte de sus iniciativas", dice el vocero sanchista.

ABC

El periódico lleva en su portada la foto de los 40 etarras que se verán beneficiados de la última maniobra del Gobierno para pagar los votos de Bildu. "40 etarras, 64 asesinatos y 380 años de prisión menos". "El asesino de Miguel Ángel Blanco y varios exjefes de ETA, entre los beneficiados por el descuento de penas". "Sánchez tiene en Otegi a su aliado más fiable y discreto, aunque se le escapara aquello de «presos por Presupuestos». Los hechos son irrefutables", dice el editorial. "EH Bildu vienen reclamando desde hace años la derogación del cumplimiento íntegro de las condenas –pactado por el PP y el PSOE en el acuerdo antiterrorista de 2000– y la modificación de la Ley Orgánica 7/2014, que solo permite beneficiar a terroristas con las condenas impuestas por Francia a partir del 15 de agosto de 2010, tal y como refrendaron el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Inconcebiblemente, el Gobierno consiguió el pasado septiembre que el Congreso aprobara por unanimidad una reforma que elimina ese límite temporal".

"Resulta incomprensible que el PP diera su apoyo a esta reforma en la creencia de que se trataba solo de una mera trasposición de la normativa europea. Parece mentira que el PP trate con este candoroso rasero leguleyo la trasposición de una directiva, como si la experiencia no demostrara la importancia que tal operación legislativa tiene en aspectos esenciales de la vida pública española, como la lucha contra el terrorismo. Pero aún más inverosímil es que nadie en el Grupo Popular reparara en la trascendencia de la eliminación de ese límite del 15 de agosto de 2010 en el cumplimiento de condenas a presos de ETA. El PP debe someter este error a una seria autocrítica de procedimientos, personas y organización". Que tienen que caer cabezas. A ver si se leen lo que firman.

"Se la han metido doblada", dice Ignacio Camacho. "Estaban los unos enfrascados con la semana de cuatro días y los otros dale que te pego a la matraca de los 'menas', y les han hecho la pirula a todos a la vez sin que se diesen cuenta. Ahora están corridos de vergüenza". A estas alturas y todavía no saben con quién se juegan los cuartos.

La Razón

"Caso Begoña Gómez: la Audiencia pondrá el foco en si usó su influencia". "Rechaza archivar la causa, niega que la instrucción sea prospectiva y pone el foco en esclarecer si la esposa de Pedro Sánchez se valió de su "influencia" para impulsar "el despegue de su actividad profesional"". Dice Marhuenda que "desde el primer momento me ha parecido que la estrategia seguida en el caso Begoña Gómez era errática y desacertada. Los ataques al juez Peinado eran un despropósito, ya que lo más adecuado era dejarlo trabajar sin someterlo a la brutal campaña desatada desde la izquierda política y mediática. Hemos asistido a una férrea defensa política y mediática sobre la inocencia de Begoña Gómez basada en que ni siquiera cometió errores con su cátedra de investigación en la Complutense". No eran, son. Pero el Gobierno sanchista y su Equipo de Opinión Sincronizada actúan con todo el que no les dé la razón. Como una banda de Western.