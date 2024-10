Sánchez se aferra al poder "por miedo a acabar en la cárcel"

El Mundo

"Sánchez encubrió con una mentira la trama venezolana de Abalos". ¿Mentir Sánchez? Imposible. "Se dispara el miedo en el PSOE por la 'trama Koldo' tras el informe de la UCO: "El problema es cuánto y qué queda por salir"". "En La Moncloa tratan de trasladar tranquilidad: "Cero preocupación"". Lo típico en el sachismo. Cero preocupación, no hay caso, blanco y en botella...

"Las últimas revelaciones sobre el caso Koldo no sólo retratan hasta qué punto la trama corrupta de José Luis Ábalos penetró en el corazón del Estado y del PSOE, sino que desvelan un hecho político extraordinariamente grave. Hoy, seis meses después de que el presidente Pedro Sánchez iniciara una agresiva campaña de degradación de las instituciones y de ataque a jueces y medios para defenderse de las supuestas mentiras sobre su esposa y su Gobierno, sabemos a ciencia cierta que quien mintió fue él", dice el editorial. Es lo único que ha hecho durante toda su vida política, mentir, mentir y mentir. Es un embustero patológico.

"El escándalo es mayúsculo. En el caso de que Ábalos engañase a Sánchez al no advertirle de que Delcy tenía prohibido pisar Europa, ¿por qué lo encubrió? ¿Y por qué no lo cesó al día siguiente? Conviene recordar que no lo hizo hasta más de un año después, en una decisión nunca explicada, pero que después lo recuperó para las listas electorales. Es la razón por la que el ex ministro, a punto de su imputación, está hoy aforado". Ay, Pedrito, al final todo se sabe. Sobre todo cuando se acumula tanta cantidad de excrementos como la que tienes tu. Nadie es imbatible.

"La responsabilidad política de Sánchez es inocultable. Aldama se valió de la cercanía que tenía con su mano derecha en el PSOE, y del afán de notoriedad de su mujer, Begoña Gómez, para lucrarse. Aldama ya duerme en prisión". Que le caliente un colchón a Sánchez.

"Hoy el hedor se hace insoportable. Los cinco días de abril, la «máquina del fango» y el plan de medios de Sánchez se revelan con crudeza como una estrategia destinada a galvanizar a su espacio social, con la ayuda entregada de sus medios afines, para defenderse de una escandalosa verdad. Las palabras son suyas: «No arrastre a España en su caída, señor presidente»". Venga, indecente, ya estás tardando.

"Estás sentado sobre un géiser de mierda, Pedro", le escupe Jorge Bustos. "Y no puedes esquivarla porque cada estallido te pertenece. Es tu banda, de ella proviene tu poder, el cargo del que te irás sin haber sido capaz de vestirlo un solo día. La coartada para ingenuos era regenerar España. El plan, como el de toda banda, era el botín". "Vale, cariño, te mantengo informada de todo", se acaramela Koldo con Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso y tercera autoridad del Estado. "Tengo un bebé y no quiero ir a la cárcel", suplica un agente corrupto a su jefe corrupto, comandante de Guardia Civil a sueldo del Gomina".

"Esta es la banda que se te coló hasta la alcoba, Pedro. Ya lo sabías en abril, cuando ideaste un melodrama peronista de cinco días porque empuraron a la Pichona por corrupción y tráfico de influencias. Confieso que hasta ahora nunca presté crédito a los que decían que te aferrabas al poder por miedo a acabar en la cárcel. Ahora pienso que por qué no. Siempre has sido el presidente de las primeras veces". Lo del esto nunca había ocurrido antes. "No es que lo desee, pero a lo mejor también eres el primer presidente que se sienta en un banquillo. Me conformo con que antes tomes la precaución de dimitir". Y si acaba en la cárcel tampoco pasa nada, Bustos, sería un final muy novelesco, el final merecido del golfo que tanto daño ha hecho al país y que ha amenazado a todo el que no le reía las gracias. Muchos que le han encubierto deberían acompañarle.

"La mano que mueve el abanico, varillas y clavillo incluidos, es la de Sánchez", sentencia Federico Jiménez Losantos. "Lo que ayer se publicó y seguirá publicándose, porque nadie quiere ir a la cárcel o acabar en una cuneta, nos lleva a una certeza material: la mano que mece la pasta y negocia la impunidad en los casi infinitos casos de corrupción del Gobierno de Sánchez es, como era previsible, Sánchez. Se suponía. Se sabe". Muchas de las innumerables víctimas de este enfermo están dando palmas con las orejas. "Los copromedios ocultan los datos del informe de la UCO que acusan a Sánchez, pero los pseudomedios se desbordan en la red como una olla de la que se salieran los caracoles. Pisas y suena fatal". Los copromedios, que son casi todas las televisiones, tendrán que retratarse.

El País

El compromedio sanchista por excelencia intenta salvar al puto amo poniendo a Ábalos de cabeza de turco. "Las pruebas contra Ábalos causan una sacudida política en el PSOE". Una sacudida política. Esto es algo más que una sacudida, es un terremoto. "La Guardia Civil deja al exministro Ábalos a un paso de la imputación en el ‘caso Koldo’". El caso Sánchez, más bien. "El informe ha causado un fuerte impacto en las filas socialistas, después de meses sin indicios evidentes sobre el exministro. A pesar de la sacudida interna y la ofensiva de la oposición, La Moncloa se esforzó este jueves en transmitir "absoluta tranquilidad" y "preocupación cero" sobre las consecuencias para el Gobierno". Vaya banda de embusteros que se hacinan en ese vertedero que es El País.

"La UCO traza así una red corrupta donde Ábalos "adquiere un papel relevante y de responsabilidad", debido a su "relación directa" con Koldo García, Víctor de Aldama y la "organización criminal dinamizada" por este empresario, que este jueves entró en prisión por su participación en otro supuesto grupo delictivo dedicado al fraude de hidrocarburos. En opinión de los agentes —que llevan meses tirando del hilo y han incorporado a sus pesquisas decenas de documentos, audios y mensajes telefónicos intervenidos—, las sospechas ya los conducen irremediablemente al exministro de Sánchez. Y para "profundizar" en esta causa, ahora toca "investigar" al exdirigente socialista, que fue apartado del partido tras el estallido del escándalo y que se integró como diputado en el Grupo Mixto". "Por su parte, fuentes del Gobierno han insistido en que el presidente Sánchez está "muy tranquilo", y que no tenía por qué saber que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez tenía prohibida su entrada en la Unión Europea en 2020, cuando Ábalos le comunicó por mensaje que iba a reunirse con ella en España, como ha revelado este nuevo informe de la UCO", acaba un relato absolutamente increíble pasa salvar al soldado Sánchez y su esposa y triturar a Ábalos. Cuando esto acabe y Sánchez dé con sus huesos en la cárcel o al menos salga de Moncloa, hay que fumigar esta cloaca.



ABC



"Aldama a Hidalgo sobre el rescate de Air Europa: «Mañana está el 1 (Sánchez) y está tomada la decisión»". "Ábalos avisó a Sánchez cuatro días antes de la llegada de Delcy". "Koldo García, a Armengol tras colocarle un negocio de Aldama: «Cariño, te mantengo informada»". Menudo chorreo de titulares. "El resultado inicial de la investigación de la Guardia Civil sobre el todavía llamado caso Koldo describe un escenario de corrupción a gran escala en el que, de una manera u otra, con mayor o menor intensidad, señala y afecta a Pedro Sánchez", dice el editorial. "Sin esfuerzo especulativo alguno, se puede decir que nos hallamos ante el escándalo de corrupción más extenso y ramificado que ha involucrado al Gobierno central desde 1978". Dirigido por un tipejo que llegó a la Moncloa a lomos de una moción de censura por corrupción. Hay que tener la cara dura que tiene Sánchez.

"Los móviles de García y de Aldama sitúan a Sánchez en dos de los episodios más turbios de esta historia: la visita de Delcy Rodríguez a España, de la que Ábalos informó al presidente del Gobierno y a la que este respondió con un afirmativo «bien»; y la operación de rescate de Air Europa (615 millones de euros de dinero público), en la que Aldama tenía información suficiente como para confirmar a Javier Hidalgo, responsable de la aerolínea, que el «1», entiéndase Sánchez, se iba a ocupar de ella". "Lo tiene difícil Pilar Alegría para seguir perpetrando más comparecencias contra la realidad de los hechos, salvo que también la UCO forme parte de «la máquina de fango»". La banda de mafiosos de Moncloa es capaz de todo. Sólo les falta sacar las armas.

"Sobre el Gobierno que llegó en una moción de censura contra la corrupción está cayendo una tormenta de barro. Moncloa puede enviar a una endeble portavoz para inmolarse leyendo bochornosos argumentarios, pero cada mañana descarga un nuevo chaparrón y no hay laboratorio de consignas capaz de dar abasto a tanta producción de relatos falsos. En cada informe policial o judicial aparecen más ministerios relacionados y el propio presidente tiene bajo sospecha a su entorno familiar más inmediato", dice Ignacio Camacho. "El sanchismo está en pánico. Hasta ahora ha podido controlar los daños pero se empieza a hacer difícil la tarea de poner al líder a salvo". No lo va a conseguir ni el orfeón de opinión sincronizada, se ponga Ferreras, Cué, Barceló, Pepita y todos los Intxaurrondo como se pongan. Y encima su mujer por medio.

"Ábalos callará, probablemente. Casi todos callan. Hasta Bárcenas se replegó en su amago de tirar de la manta. El problema se llama Víctor de Aldama, el «nexo corrupto» según la UCO, el factor común de todos los escándalos, el perejil de todas las salsas". "El que ya está en la cárcel, sin fianza, acusado de fraude contable. El que tiene en su mano la posibilidad de hacer que el ciclón amaine… o que se lleve todo por delante". Nunca hay que fiarse de la mafia.

La Razón

"Preocupación en el PSOE por el "caso Ábalos": "Pinta fatal"". "Moncloa y Ferraz tratan de levantar un cortafuegos para protegerse: "Está fuera, fuimos ejemplares"". "La UCO dice que un "testaferro" pagó 82.298 euros para un piso que utilizó una pareja de Ábalos". Dice Marhuenda que "las informaciones que surgen de los procesos que afectan a estrechos colaboradores de Sánchez confirman la existencia de una corrupción sistémica en el PSOE". Para variar. "No es la oposición, la fachosfera o una pintoresca conspiración contra el líder del socialismo mundial, sino la Guardia Civil. El escenario es tan sórdido como lamentable. Un grupo de desaprensivos se enriquecieron a costa de los presupuestos públicos y lo hicieron, además, durante la pandemia". Con Pedro Sánchez a la cabeza. "En este ambiente repugnante del todo por la pasta, había una máquina y un número 1, así como unos aprovechados que querían enriquecerse. Es el momento de asumir responsabilidades y hacer un ejercicio de transparencia". ¿Transparencia el Gobierno de Sánchez? Buen chiste, Marhu.